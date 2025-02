Effiziente Energieüberwachung mit dem Leistungsmesser PCE-PA 6500

Der Leistungsmesser PCE-PA 6500 ermöglicht eine präzise Messung von Strom- und Spannungswerten, um den Energieverbrauch von Elektromotoren und -antrieben in der Industrie zu optimieren. Durch die Lokalisierung von Stromfressern und Messungen unter verschiedenen Betriebsbedingungen liefert das Gerät wertvolle Hinweise zur Verbesserung der Effizienz. Darüber hinaus hilft der Leistungsmesser, den Anteil der kostenintensiven Blindenergie zu bestimmen und ermöglicht die Umsetzung von Maßnahmen zur Kompensation dieser Energie. Dies führt insbesondere bei industriellen Großverbrauchern zu erheblichen Kostensenkungen.



Präzise Energieüberwachung ohne Unterbrechung der Stromversorgung

Der Leistungsanalysator PCE-PA 6500 ermöglicht eine präzise Messung von Strom- und Spannungswerten in industriellen Anwendungen. Durch die Verwendung von Rogowskispulen oder Klappstromwandlern kann der Analysator die Messungen ohne Unterbrechung der Stromversorgung durchführen. Die erfassten Werte, wie Wirk-, Schein- und Blindleistung, werden in Echtzeit über WLAN an ein Endgerät übertragen. Die gesammelten Daten können historisch gespeichert und grafisch oder tabellarisch analysiert werden. Die Exportfunktion im CSV-Format ermöglicht eine einfache Weiterverarbeitung der Daten.

Leichter Zugriff auf Daten dank WLAN und App

Mit dem Leistungsmesser PCE-PA 6500 können Benutzer das Gerät bequem über WLAN und einen Webbrowser oder über die speziell entwickelte Android-App konfigurieren und bedienen. Dadurch haben sie jederzeit und überall Zugriff auf die erfassten Daten, auch wenn keine Internetverbindung besteht. Die Messwerte können auf dem integrierten 32-GB-Speicher in Form von CSV-Dateien gespeichert werden. Diese können später weiterverarbeitet oder per E-Mail, FTP oder direkt über die Messplattform übertragen werden.

Der Leistungsmesser PCE-PA 6500 erfüllt höchste Sicherheitsstandards (CAT III 300V) und kann dank seiner robusten Magnetrückseite flexibel an metallischen Oberflächen befestigt werden. Mit einem Messbereich für Wechselspannung von 40 bis 400 V, für Wechselstrom von 2 bis 9500 A und für Wirkleistung von 80 W bis 3800 kW bietet das Gerät vielseitige technische Highlights. Die sekündliche Datenaufzeichnung über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erfolgt mithilfe des integrierten 32-GB-Speichers ohne zusätzliche Stromversorgung.

Drei Varianten verfügbar: Klappstromwandler und Rogowskispule für verschiedene Messbereiche

Der Leistungsanalysator PCE-PA 6500 ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich, die jeweils einen anderen Stromwandler und Messbereich verwenden. Die Variante PCE-PA 6500-R11 ist mit einem Klappstromwandler ausgestattet und eignet sich für Messbereiche bis zu 80 A AC. Die Varianten PCE-PA 6500-F50 und PCE-PA 6500-F150 verwenden hingegen Rogowskispulen mit Innendurchmessern von 50 mm bzw. 150 mm und ermöglichen Messbereiche bis zu 20.000 A AC bzw. 9500 A AC.

Effiziente Überwachung und Verbesserung des Energieverbrauchs mit Leistungsanalysator

