Effiziente Reparatur von Hochspannungs-Seekabeln durch universelle Muffe von PFISTERER

Die PFISTERER Holding SE hat eine bahnbrechende Weltneuheit entwickelt: eine Reparaturmuffe für Hochspannungs-Seekabel bis 170 kV. Diese innovative Lösung ermöglicht es, unterschiedliche Hochspannungs-Drehstrom-Seekabeltypen nach dem Steckprinzip miteinander zu verbinden, unabhängig vom Aufbau oder Hersteller. Defekte Seekabel können effizient repariert und der Ersatzteilbestand erheblich reduziert werden, was zu einer Kosten- und Zeitersparnis führt. PFISTERER bestätigt damit erneut seine Rolle als Vorreiter in der Energieübertragung.



Bahnbrechende Reparaturlösung für Hochspannungs-Seekabel bis 170 kV

Die Reparaturlösung von PFISTERER basiert auf einer steckbaren Epoxidharzmuffe bis 170 kV aus der CONNEX-Produktfamilie. Diese Technologie wird erfolgreich auf Offshore-Wind- und Ölplattformen eingesetzt, um Plattformkabel mit den Exportkabeln zu verbinden. Das robuste und wasserdichte Gehäuse der Muffe, entwickelt von Power CSL, gewährleistet eine zuverlässige Funktion unter Wasser. Durch das steckbare Prinzip kann die universelle Reparaturmuffe auf jedes kunststoffisolierte HVAC-Seekabel bis 170 kV montiert werden, was Montagezeit und Ersatzteilbedarf deutlich reduziert.

PFISTERER entwickelt bahnbrechende Universalmuffe für Hochspannungs-Seekabel

Die universelle Reparaturmuffe von PFISTERER, die von TenneT beauftragt wurde, ermöglicht eine effiziente und kostensparende Verbindung von Offshore-Netzanbindungssystemen in der Nordsee. Durch den Einsatz dieser Muffe können Reservekabel, Reparaturmuffen und Ersatzteile für spezifische Verbindungen reduziert werden, was zu erheblichen Einsparungen in Bezug auf Logistik, Zeit und Kosten führt.

PFISTERER bietet auch Reparaturmuffe für Hochspannungs-Seekabel bis 245 kV

Die PFISTERER Holding SE bietet neben der steckbaren Reparaturmuffe bis 170 kV auch eine Aufzieh-Reparaturmuffe für Hochspannungs-Seekabel bis 245 kV an. Durch die Verwendung der gleichen mechanischen Komponenten wie bei der 170 kV-Lösung ermöglicht diese Muffe die Verbindung von Kabeln mit unterschiedlichen Leiterquerschnitten und Geometrien.

Effizientes Reparaturmanagement durch PFISTERER: Universelle Lösung für Seekabelreparatur

Die von PFISTERER entwickelte Reparaturmuffe für Hochspannungs-Seekabel bis 170 kV ermöglicht eine effiziente Verwaltung von Reparaturen und reduziert den Bedarf an Ersatzteilen erheblich. Mit dieser universellen Lösung können defekte Seekabel schnell und einfach repariert werden, unabhängig vom Hersteller oder Aufbau des Kabels. Die Muffe bietet zahlreiche Vorteile für die Offshore-Industrie und unterstreicht die Innovationsführerschaft von PFISTERER in der Energieübertragung. Mit dieser bahnbrechenden Entwicklung setzt das Unternehmen erneut neue Maßstäbe in der Branche und treibt die weiteren Fortschritte auf diesem Gebiet voran.