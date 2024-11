QuiX Quantum erweitert ARENA2036-Ökosystem um photonisches Quantencomputing bei Raumtemperatur

QuiX Quantum ist ein deutsch-niederländisches Unternehmen, das eine führende Position im Bereich des photonischen Quantencomputings in Europa einnimmt. Durch ihre Mitgliedschaft im ARENA2036-Ökosystem bringen sie eine weitere Schlüsseltechnologie auf unseren Forschungscampus. Diese Technologie ermöglicht den Betrieb von photonischen Prozessoren bei Raumtemperatur, ohne die Notwendigkeit einer kostspieligen und energieintensiven Kühlung. Die Zusammenarbeit mit hochqualifizierten Partnern ermöglicht es QuiX Quantum, Forschung schnell und zielgerichtet umzusetzen.



Photonisches Quantencomputing bei Raumtemperatur: Neue Technologie ohne Kühlung

Die photonische Quantencomputing-Technologie von QuiX Quantum zeichnet sich durch ihre Betriebstemperatur aus. Im Gegensatz zu supraleitenden Qubits benötigen die photonischen Prozessoren keine Kühlung und können nahezu vollständig bei Raumtemperatur betrieben werden. Dies ermöglicht eine kostengünstigere und energieeffizientere Nutzung. Zudem eröffnet diese Technologie neue Anwendungsfelder und Skalierungsmöglichkeiten, von denen viele unserer Mitglieder profitieren können.

CEO Stefan Hengesbach betont die Chancen der Zusammenarbeit bei QuiX Quantum

Die Mitgliedschaft bei ARENA2036 eröffnet QuiX Quantum neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und des Austauschs. Durch die vorhandene Infrastruktur und die agile Arbeitsweise des Forschungscampus können wir gemeinsam mit hochqualifizierten Partnern schnell und zielgerichtet an innovativen Forschungsprojekten arbeiten. Dies ermöglicht es uns, unsere Technologie weiterzuentwickeln und neue Anwendungsfelder im Bereich des photonischen Quantencomputings zu erschließen.

QuiX Quantum kooperiert mit DLR und Universität Stuttgart für Quantenprozessor-Weiterentwicklung

QuiX Quantum kooperiert mit renommierten Institutionen wie dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der Universität Stuttgart, um die Weiterentwicklung von photonischen Quantenprozessoren voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, den Einsatz dieser Technologie in verschiedenen industriellen Anwendungen zu ermöglichen und somit neue Möglichkeiten für Innovationen zu schaffen.

QuiX Quantum bringt innovative Technologie in das ARENA2036-Ökosystem

QuiX Quantum erforscht Anwendungsmöglichkeiten des größten photonischen Quantenprozessors

QuiX Quantum arbeitet eng mit der Universität Stuttgart zusammen, um den weltweit größten photonischen Quantenprozessor zu testen und weiterzuentwickeln. Dabei werden die Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen wie dem Automobilsektor, der Produktion, der IT und der Logistik erforscht QuiX Quantum entwickelt spezialisierte und universelle Quantenanwendungen für die Industrie, um Datenverarbeitungsprozesse in der Produktionslogistik und in autonomen Produktionssystemen zu optimieren. Dabei werden schnelle Mustererkennungen in großen Datenbanken und Echtzeitentscheidungen ermöglicht, was für die zukünftige industrielle Produktion essenziell ist

QuiX Quantum: Neue Chancen für digitale Transformation und Industrie 4.0

Die Erweiterung unseres Technologieportfolios um die photonische Quantencomputing-Technologie ermöglicht uns, das volle Potenzial der digitalen Transformation auszuschöpfen. Mit dieser Technologie sind wir in der Lage, die Ziele von Industrie 4.0 und IT-OT-Konvergenz optimal zu unterstützen. Gleichzeitig ermöglicht sie uns, schneller und energieeffizienter zu arbeiten, was in Zeiten steigender Anforderungen an Flexibilität und Nachhaltigkeit von entscheidender Bedeutung ist.

QuiX Quantum: Marktführer für photonische Quantencomputer-Hardware in Europa

QuiX Quantum ist ein europäisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von photonischer Quantencomputer-Hardware spezialisiert hat. Durch ihre bewährte Qualität und marktführende Hardware haben sie sich als führender Anbieter in Europa etabliert. Mit ihrem universellen Quantum Computer ermöglichen sie die Entwicklung der leistungsfähigsten Quantencomputer. Durch ihre fünf Niederlassungen in ganz Europa sind sie in der Lage, ihre Technologie weiter voranzutreiben und einen wachsenden Kundenstamm weltweit zu bedienen.

Mit QuiX Quantum erweitert sich das ARENA2036-Ökosystem um einen bedeutenden Partner für die Weiterentwicklung des photonischen Quantencomputings in Europa. Die innovative Technologie von QuiX Quantum ermöglicht den Betrieb bei Raumtemperatur und reduziert die Kühlungsanforderungen erheblich. Durch die Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern des Forschungscampus eröffnen sich neue Anwendungsfelder und die digitale Transformation in der Industrie kann vorangetrieben werden.