Pixel Robotics präsentiert auf der LogiMAT 2025 innovative Transportroboter

Pixel Robotics, ein führender Anbieter von KI-gesteuerten Robotern in der Logistik, präsentiert auf der LogiMAT 2025 seine neuesten Transportroboter. Diese wurden speziell für die Anforderungen der Intralogistik entwickelt und optimiert. Mit modernster Technologie und praxisorientierter KI strebt Pixel Robotics danach, die Effizienz, Sicherheit und Flexibilität in der Intralogistik zu verbessern. Besuchen Sie den Stand F05 in Halle 4, um die Zukunft der Intralogistik live zu erleben.



Pixel Robotics präsentiert innovativen Folienprozess für Transportroboter

Der neue Folienprozess des Pixel PT ist ein herausragendes Merkmal auf der diesjährigen Messe. Transportroboter werden häufig durch Folienreste an Paletten gestoppt. Dank Pixel Robotics ist dieses Problem nun behoben. Der Pixel PT erkennt herunterhängende Folien und unterscheidet sie von sicherheitsrelevanten Objekten wie dem Fuß eines Menschen. Dadurch kann der Transportroboter seine Fahrt ohne Unterbrechungen fortsetzen. Diese Innovation steigert die Produktivität erheblich und verhindert Verzögerungen im Lagerbetrieb.

Bewährte Funktionen des Pixel PT: Zuverlässige Gabelerkennung und flexibles Abstellen von Paletten

Der Pixel PT von Pixel Robotics beeindruckt nicht nur mit seinem optimierten Folienprozess, sondern auch mit seinen bewährten Funktionen. Dank seiner intelligenten Gabelerkennung kann der Roboter Staplergabeln zuverlässig identifizieren und sich an Bodenunebenheiten anpassen. Darüber hinaus ist der Pixel PT in der Lage, Paletten unabhängig von ihrer Position oder leichten Abweichungen sicher aufzunehmen. Selbst folierte Paletten stellen kein Hindernis dar, da die KI des Roboters zwischen Folie und festen Hindernissen unterscheiden kann. Das Abstellen der Paletten erfolgt pragmatisch und situationsangepasst, wobei der Pixel PT Menschen, Fahrzeuge und Hindernisse erkennt und entsprechend flexibel reagiert.

Digitale Zwillingslösung revolutioniert Zusammenarbeit von Mensch und Maschine

Die Pixel Robotics GmbH revolutioniert die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine durch die Nutzung eines digitalen Zwillings des Einsatzbereichs. Dank dieser innovativen Lösung sind keine Anpassungen an bestehenden Prozessen oder WMS-Integration erforderlich. Dadurch wird die Implementierung der Roboter in bestehende logistische Abläufe erheblich erleichtert. Diese nahtlose Zusammenarbeit ermöglicht eine effiziente und reibungslose Integration der Roboter in die Intralogistik.

