Der neue FEGA & Schmitt Podcast: Expertenwissen zur Elektrobranche

Der Elektrogroßhändler und -dienstleister FEGA und Schmitt hat vor Kurzem seinen neuen Podcast „Kabelsalat – der FEGA & Schmitt Podcast“ gestartet. In diesem Podcast werden aktuelle Themen der Elektrobranche wie Photovoltaik, Regenerative Energien und Elektromobilität umfassend behandelt und auf verständliche Weise erklärt. Die Moderatorin Elisabeth Bruner führt dabei informative Interviews mit Expertinnen und Experten der Elektrobranche, um die Hörerinnen und Hörer mit fundiertem Fachwissen zu versorgen. Der Podcast richtet sich an Handwerker, Facility- und Industriemitarbeiter sowie alle, die an Zukunftsthemen der Elektrobranche interessiert sind.



Energiewende und Photovoltaik: Verständnis für komplexe Themen

FEGA & Schmitt Podcast: Tiefer Einblick in Photovoltaik

In der ersten Episode des „Kabelsalat“ Podcasts nimmt Daniel Liebig, Abteilungsleiter Regenerative Energien bei FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel, die Hörer mit auf eine tiefgehende Reise in das Thema Photovoltaik. Mit fundiertem Wissen und einer Prise Humor beantwortet er die Fragen der Moderatorin Elisabeth Bruner und beleuchtet dabei die neuesten Entwicklungen und Richtlinien rund um die Photovoltaik. Durch die klare Darstellung und zusätzliches Fachwissen erhalten die Hörer ein umfassendes Verständnis für dieses Thema.

Neuer Podcast „Kabelsalat“ von FEGA & Schmitt jetzt verfügbar!

Der „Kabelsalat – der FEGA & Schmitt Podcast“ wird alle zwei Wochen direkt aus dem Zentrallager des Unternehmens gesendet. Interessierte Hörer können den Podcast ganz bequem auf der Website von FEGA & Schmitt, bei Spotify oder auch auf Amazon Music Podcasts finden. Dort stehen ihnen alle einzelnen Folgen zur Verfügung, die sie anhören, in Ruhe durchhören und selbstverständlich auch abonnieren können, um keine neue Folge zu verpassen.

