Porsche investiert 250 Millionen Euro in Werksumbau und Erweiterung

Porsche investiert 250 Millionen Euro in die Modernisierung seines Stammwerks in Stuttgart-Zuffenhausen, um die Produktionskapazität und -effizienz zu steigern. Durch den Einsatz von fahrerlosen Transportfahrzeugen und die Integration neuer Fertigungsabschnitte wird der Standort fit für die Produktion von Verbrennungsmotoren und Elektrofahrzeugen. Zudem werden neue Hochregallager errichtet, um eine effiziente Versorgung mit Fahrzeugteilen sicherzustellen. Diese umfangreichen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen markieren einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft für den Standort Zuffenhausen.



Porsche setzt auf „Flexiline“ für variable Produktionsweise und Effizienzsteigerung

Im Rahmen der Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen bei Porsche wird die „Flexiline“ als zentraler Bestandteil eingeführt. Diese innovative Technologie ermöglicht den Einsatz fahrerloser Transportfahrzeuge anstelle des herkömmlichen Fließbands und erlaubt somit eine flexible Produktionsweise. Dadurch können nicht nur die traditionellen Sportwagen mit Boxer-Motor, sondern auch die neuen elektrischen Modelle der kommenden 718 Generation auf der Montage-Linie produziert werden. Zusätzlich werden zwei moderne Hochregallager gebaut, um den gesteigerten Bedarf an Lagerfläche zu decken.

Effizientere und qualitativ hochwertige Sportwagenproduktion durch Umbaumaßnahmen

Die umfangreichen Umbaumaßnahmen im Stammwerk von Porsche in Stuttgart-Zuffenhausen ermöglichen eine gesteigerte Effizienz und höchste Qualitätsstandards in der Sportwagenproduktion. Durch den Einsatz modernster fahrerloser Transportsysteme wird die Produktionskapazität erhöht und die Flexibilität gesteigert. Zusätzlich werden neue Qualitätsprüfstände, Logistikflächen und ein Hochregallager integriert. Die Integration der Montage des E-Antriebs für den elektrischen Macan in das bestehende Motorenwerk stellt einen weiteren Schritt in Richtung Elektromobilität dar.

Variablere Produktion durch Integration neuer Fertigungsabschnitte und Transportfahrzeuge

Durch die Integration neuer Fertigungsabschnitte wird die Produktionsweise bei Porsche noch flexibler. Dank des Einsatzes fahrerloser Transportfahrzeuge auf der „Flexiline“ können sowohl Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren als auch solche mit Elektroantrieb auf einer einzigen Linie produziert werden. Zusätzlich wurde das Qualitätsmanagement in der Sportwagenmontage verbessert. Neue Montage-Prozesse und zusätzliche Qualitätssicherungsstationen gewährleisten höchste Qualitätsstandards. Verschiedene Abläufe wurden optimiert und ein neuer Lichttunnel sorgt für eine optimale Fahrzeugabnahme.

Porsche erweitert Karosseriebau mit Hochregallagern für Taycan- und Sportwagen-Fertigung

Für die Erweiterung des Karosseriebaus wird ein Neubau errichtet, der zwei Stockwerke umfassende Hochregallager beherbergt. Diese Lager werden den Bedarf an Fahrzeugteilen für die Taycan- und Sportwagenfertigung im Karosseriebau decken. Darüber hinaus wird ein weiteres Hochregallager das gesamte Montagewerk mit verschiedenen Fahrzeugkomponenten beliefern. Das automatisierte Teilelager bietet eine beeindruckende Speicherkapazität von rund 35.000 Kubikmetern und verfügt über 40.650 Lagerplätze.

Integration der E-Maschinen-Montage für den elektrischen Porsche Macan

Im Zuge der Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen wird die Montage der E-Maschinen für den elektrischen Porsche Macan in das vorhandene Motorenwerk integriert. Dieses Werk wurde ursprünglich im Jahr 2016 für die Produktion von V8-Verbrennungsmotoren der Baureihen Panamera und Cayenne errichtet. Ab dem Jahr 2024 wird die neue Generation des Macan dann am Standort Leipzig gefertigt.

Die umfangreichen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Stammwerk von Porsche in Stuttgart-Zuffenhausen stellen sicher, dass der Standort für zukünftige Herausforderungen gerüstet ist. Die Einführung der Flexiline und die Errichtung neuer Hochregallager ermöglichen eine flexible Produktion und steigern die Effizienz. Durch den Einsatz von fahrerlosen Transportfahrzeugen und die Integration neuer Fertigungsabschnitte wird die Produktionskapazität erhöht und die Flexibilität verbessert. Gleichzeitig wird durch ein weiterentwickeltes Qualitätsmanagement und eine optimierte Qualitätssicherung höchste Qualitätsstandards gewährleistet.

Durch die erweiterte Logistik und das automatisierte Teilelager wird eine effiziente Versorgung mit Fahrzeug-Teilen gewährleistet. Gleichzeitig unterstreicht die Integration der Montage der E-Maschinen für den Macan Porsches Bekenntnis zur Elektromobilität. Die umfangreichen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen stellen einen bedeutenden Meilenstein für den Standort Zuffenhausen dar und ermöglichen eine zukunftsorientierte Produktion in der Smart Factory.