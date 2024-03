Neue Generation der Rack PDU G4 von Eaton: Höchste Sicherheit und Flexibilität

Die vierte Generation der Power Distribution Unit Rack PDU G4 von Eaton bietet Rechenzentrumsbetreibern ein Höchstmaß an Sicherheit und Geschäftskontinuität. Durch umfangreiche Forschung und Entwicklung, in die auch Kunden- und Markt-Feedback eingeflossen ist, setzt die G4 neue Maßstäbe in Bezug auf Cybersicherheit. Gleichzeitig erhöht sie die Netzwerk- und Stromredundanz, steigert die Serverkapazität und ermöglicht eine hohe betriebliche Flexibilität. Darüber hinaus zeichnet sich die G4 durch einen reduzierten Energiebedarf aus, was zu erheblichen Kostenersparnissen führt.



Neue C39-Ausgänge ermöglichen sicheren Anschluss von C14- und C20-Netzkabeln

Die Power Distribution Unit Rack PDU G4 von Eaton revolutioniert die Planung von Rechenzentren. Dank der innovativen C39-Ausgänge können Planer nun präzise die benötigte Anzahl der C13- und C19-Ausgänge bestimmen. Das integrierte System zur Fixierung der Netzkabel sorgt für eine sichere Verbindung von C14- und C20-Netzkabeln. Zudem profitieren Betreiber von einer verkürzten Liefervorlaufzeit, da die G4 in der Nearshore-Fertigung hergestellt wird. Dies ermöglicht eine schnellere Bereitstellung und Inbetriebnahme der Rack PDU G4.

Präzise Überwachung von Steckdosen ermöglicht genaue Abrechnungen und Analysen

Die vierte Generation der Power Distribution Unit Rack PDU G4 von Eaton bietet Rechenzentrumsbetreibern die Möglichkeit, den Verbrauch von bis zu 48 Steckdosen in einem Gehäuse zu überwachen. Mit einer Messgenauigkeit von einem Prozent für Strom, Spannung und Leistung ermöglicht die PDU präzise interne Abrechnungen und ist besonders geeignet für Anwendungen in Colocation-Rechenzentren. Dieses Merkmal wurde als Reaktion auf Kundenwünsche entwickelt und trägt zur höheren Genauigkeit und Effizienz des Systems bei.

Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit: Die G4 Rack-PDU von Eaton

Die neueste Rack-PDU von Eaton bietet einen zuverlässigen Schutz vor Hackerangriffen und anderen Störungen für die angeschlossenen Server. Mit Cybersecurity-Zertifizierungen wie UL 2900-1 und IEC 62443-4-2 wird die Sicherheit der PDU von unabhängigen Stellen bestätigt. Zusätzlich verfügt die G4 über zwei GBit/s-Ethernet-Ports, die nicht nur die Verbindung der PDUs ermöglichen, sondern auch den kontinuierlichen Datenfluss gewährleisten. Durch diese Funktion können weitere IT-Infrastrukturkomponenten wie Switches und IP-Adressen eingespart werden. Durch die Möglichkeit, bis zu 32 PDUs in Reihe zu schalten und mit dem Netzwerk zu verbinden, werden Unterbrechungen minimiert.

Mehr Stromredundanz und Datenzugriff dank innovativer Power-Sharing-Funktion

Die Power Distribution Unit Rack PDU G4 von Eaton bietet eine verbesserte Stromredundanz auf PDU-Ebene. Dank der Power-Sharing-Funktion kann eine PDU ein zweites Netzwerk-Management- und -Steuerungsmodul mit Strom versorgen, selbst wenn die PDU nicht mehr vom Netz versorgt wird. Dadurch bleibt der Zugriff auf kritische Daten und Messwerte erhalten. Zudem senken die Latching-Relais der G4 den Stromverbrauch im Vergleich zu Standardrelais um beeindruckende 80 Prozent.

Die Rack PDU G4 von Eaton ist eine innovative Lösung für Rechenzentrumsbetreiber, die Sicherheit und Geschäftskontinuität auf höchstem Niveau suchen. Mit ihren kombinierten C39-Ausgängen ermöglicht sie eine sichere Verbindung von C14- und C20-Netzkabeln. Darüber hinaus zeichnet sich die G4 durch eine herausragende Genauigkeit bei der Überwachung von Steckdosen aus, was insbesondere für interne Abrechnungen und Anwendungen in Colocation-Rechenzentren von Vorteil ist. Durch ihre Cybersicherheitszertifizierungen und verbesserte Stromredundanz gewährleistet die Rack PDU G4 eine zuverlässige Datenübertragung und minimiert Unterbrechungen. Zudem senkt sie den Energieverbrauch erheblich, was sie zu einer idealen Lösung für Rechenzentren macht, die höchste Leistung und Effizienz anstreben.