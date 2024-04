Revolutionäre Initiative maximiert Gerätevernetzung für militärische Operationen

Die Initiative Powered by Collins unter der Leitung von Eric Wesley hat das Ziel, die Verbindung und Maximierung der Fähigkeiten von militärischen Geräten in der Welt der militärischen Operationen zu verbessern. Durch innovative Softwarelösungen sollen die Geräte vernetzt werden, um die Kriegsführung zu revolutionieren. Die Zusammenarbeit mit dem Start-up-Unternehmen Parasanti und Collins Aerospace hat bereits gezeigt, dass Powered by Collins großes Potenzial besitzt, um die Herausforderungen in der militärischen Welt zu bewältigen.



Powered by Collins revolutioniert die Kriegsführung mit innovativer Softwareintegration

Die Initiative Powered by Collins hat erkannt, dass die nahtlose Integration verschiedener Geräte in Multi-Domain-Operationen entscheidend ist, um den Vorteil in jedem Konflikt zu gewinnen. Durch innovative Softwarelösungen von Parasanti wird die Kluft zwischen inkompatiblen Systemen überbrückt. Die Bereitstellung einer gemeinsamen Sprache und die Maximierung der Verarbeitungsleistung ermöglichen eine bisher unerreichte Integration und machen militärische Geräte leistungsfähiger als je zuvor. Powered by Collins revolutioniert die Art und Weise der Kriegsführung und stellt sicher, dass unsere Streitkräfte immer einen Schritt voraus sind.

Revolutionäre Technologie: Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für Drohnenschwärme

Das RapidEdge Monitoring System von Collins ist eine bahnbrechende Technologie, die speziell für Drohnenschwärme entwickelt wurde. In Kombination mit der UNITE-Anwendung von Parasanti erreichen diese Drohnenschwärme ein bisher unerreichtes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Durch die Möglichkeit, Software in Echtzeit herunterzuladen, können die Drohnen selbst in gefährlichen Umgebungen oder fernab ihrer Kommandozentralen neue Software installieren. Diese innovative Lösung ermöglicht eine effiziente und effektive Nutzung von Drohnenschwärmen in militärischen Operationen.

Collins Aerospace und Parasanti demonstrieren gemeinsame Technologien in Simulation

In einer kürzlichen Simulation namens Scenario Lima haben Collins Aerospace und Parasanti ihre gemeinsamen Technologien demonstriert. Dabei wurde ein Drohnenschwarm von einem Hubschrauber aus eingesetzt. Durch neue Erkenntnisse mussten die Drohnen ihren Ansatz ändern, was normalerweise bedeutet hätte, dass sie zum Hubschrauber zurückgerufen werden müssten, um die erforderliche Software zu installieren. Dank der UNITE-Anwendung konnte jedoch eine zusätzliche Drohne in den Schwarm geschickt werden, die die Software innerhalb von Sekunden installierte. Dies ermöglicht nicht nur eine Zeitersparnis, sondern hält auch die bemannten Flugzeuge sicherer, da das Risiko des Abfangens während des Downloadvorgangs verringert wird.

Kleiner, billiger, flexibler: Software im Feld ermöglicht militärische Innovation

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Collins und Parasanti zeigt eindrücklich, welches enorme Potenzial in der Initiative Powered by Collins steckt. Durch den Einsatz von Software im Feld können militärische Systeme nicht nur kleiner, sondern auch kostengünstiger und flexibler gestaltet werden. Anstatt auf einen Einheitsansatz zu setzen, ermöglicht die Möglichkeit, Software bei Bedarf herunterzuladen, maßgeschneiderte Lösungen, die spezifischen Missionsanforderungen gerecht werden können. Peter Laird, Wertstromleiter bei Collins, betont die Bedeutung dieses Ansatzes und erklärt, dass die Systeme dadurch im Einsatz effizienter und effektiver eingesetzt werden können.

Powered by Collins: Start einer revolutionären Initiative im Jahr 2023

Powered by Collins ist eine vielversprechende Initiative, die im Jahr 2023 gestartet wird. Sie hat bereits in Zusammenarbeit mit Parasanti erste Erfolge erzielt und strebt danach, innovative Technologien von kleinen bis mittelgroßen Unternehmen in die Produkte von Collins zu integrieren. Durch die Zusammenarbeit mit nicht-traditionellen Partnern beschleunigt Collins seine Entwicklungsaktivitäten und bietet seinen Kunden innovative Lösungen an. Diese Initiative verspricht, die Zukunft der Technologieentwicklung und militärischen Operationen zu gestalten.

Collins hat durch eine Investition von 4 Milliarden Dollar in Entwicklungsaktivitäten das Potential der globalen Startup-Gemeinschaft erkannt. In einem Umfeld, in dem Risikokapitalinvestitionen die beeindruckende Summe von 285 Milliarden Dollar erreicht haben, wird die Zusammenarbeit mit Startups zweifellos die Zukunft der militärischen Operationen prägen. Durch die Integration innovativer Technologien und die Nutzung des Fachwissens nicht-traditioneller Partner wird sichergestellt, dass unsere Streitkräfte immer einen Schritt voraus sind.

Powered by Collins und Parasanti haben gemeinsam einen revolutionären Ansatz für militärische Operationen entwickelt. Durch die Integration von Geräten und die Optimierung ihrer Fähigkeiten wird die Initiative die Art und Weise der Kriegsführung grundlegend verändern. Die Zusammenarbeit zwischen Collins Aerospace und Parasanti hat gezeigt, dass die UNITE-Anwendung in der Lage ist, Software in Echtzeit zu installieren, selbst unter schwierigen Bedingungen. Durch den Fokus auf innovative Technologien und die Nutzung der Startup-Community wird Powered by Collins die Zukunft der militärischen Operationen prägen und unseren Streitkräften einen entscheidenden Vorteil verschaffen.