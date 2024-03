Höchste Präzision und Effizienz durch zykloide Bauart

Die Präzisionsgetriebe von Nabtesco zeichnen sich durch ihre hohe Präzision, Dynamik und Robustheit aus. Sie sind in allen Branchen einsetzbar und ermöglichen signifikante Kostenreduzierungen bei gleichzeitiger Leistungssteigerung. Als weltweit größter Hersteller von Präzisionsgetrieben in zykloider Bauart hat Nabtesco umfangreiche Erfahrungen und kennt die spezifischen Anforderungen verschiedener Branchen. Dadurch können maßgeschneiderte Antriebssysteme entwickelt werden, die höchste Performance, Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten.



Präzisionsgetriebe von Nabtesco: Höchste Präzision und Effizienz

Die Präzisionsgetriebe von Nabtesco zeichnen sich durch ihren extrem geringen Hystereseverlust von nur 0,5 bis maximal 1 Winkelminute aus. Durch ihre hohe Leistungsdichte ermöglichen sie erhebliche Effizienzverbesserungen im Vergleich zu herkömmlichen Getrieben. Mit über zwölf Millionen weltweit installierten Getriebesystemen in verschiedenen Anwendungen hat sich die Technologie von Nabtesco als qualitativ hochwertig und zuverlässig erwiesen. Durch maßgeschneiderte Lösungen können die spezifischen Anforderungen in verschiedenen Branchen optimal erfüllt werden.

Höchste Effizienz und Performance in Medizintechnik, Lebensmittelindustrie und Logistik

Die Präzisionsgetriebe von Nabtesco sind in verschiedenen Branchen wie der Medizintechnik, Lebensmittelindustrie und Logistik äußerst effizient und leistungsstark. Besonders in der Medizintechnik zeichnen sie sich durch ein hohes Not-Aus-Drehmoment von bis zu 500 % des Nenndrehmoments aus, was für maximale Sicherheit sorgt. Zudem sind sie extrem robust und präzise, wodurch sie den Patientenkomfort erhöhen. In hygienesensiblen Bereichen wie der Lebensmittelindustrie bietet Nabtesco mit der Baureihe Necoa eine Lösung mit cleanem, geschlossenem Design.

Glatte und abgerundete Oberflächen des Getriebegehäuses von Nabtesco minimieren das Risiko der Kontamination und ermöglichen eine einfache Reinigung. In der Logistikbranche sind Dynamik und Kompaktheit von großer Bedeutung. Das vollintegrierte und dezentrale Antriebssystem mit Mecanum-Rad bietet hohe Drehmomentleistungen auf kleinstem Raum und erfordert keinerlei Wartung. Dadurch werden Platz- und Zeitersparnis sowie eine effiziente Arbeitsweise gewährleistet.

Nabtesco: Weltmarktführer für richtungsweisende Robotergetriebe und Automatisierungslösungen

Nabtesco ist seit über 35 Jahren der führende Anbieter von Robotergetrieben und bietet wegweisende Lösungen für präzises Positionieren und absolute Zuverlässigkeit. Dank einer breiten Produktpalette, umfangreichem Engineering-Know-how und langjähriger Erfahrung in der Anwendungsentwicklung bietet Nabtesco effiziente Automatisierungslösungen für jeden Anwendungsfall. Die hohe Produktionskapazität, die hochautomatisierte Fertigung und die 100%ige Qualitätskontrolle vor der Auslieferung gewährleisten höchste Sicherheit und Verfügbarkeit. Bis 2030 plant Nabtesco, die Produktionskapazität auf jährlich 2 Millionen Getriebe auszubauen.

Die Präzisionsgetriebe von Nabtesco sind in allen Branchen einsetzbar und bieten deutliche Vorteile in Bezug auf Präzision, Effizienz und Leistung. Durch ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit erfüllen sie die spezifischen Anforderungen der Kunden und ermöglichen signifikante Kostenreduzierungen. Als Weltmarktführer und Anwendungsspezialist hat Nabtesco langjährige Erfahrung und bietet maßgeschneiderte Lösungen für effiziente Automatisierungslösungen.