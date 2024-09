Praxisseminar Fabrikplanung: Methoden und Werkzeuge für den Erfolg

Das Praxisseminar Fabrikplanung ermöglicht Fach- und Führungskräften, die vor der Herausforderung stehen, eine neue Fabrik zu planen oder eine bestehende Produktionsstätte zu reorganisieren, den Erwerb methodischer Kenntnisse und praktischer Erfahrungen. Durch den angebotenen umfangreichen Werkzeugkasten können die Teilnehmer den Fabrikplanungsprozess strukturiert durchlaufen und typische Fehler vermeiden.



Bei der Planung einer neuen Fabrik oder der Reorganisation einer bestehenden Produktionsstätte stehen verschiedene methodische Modelle zur Auswahl, wie beispielsweise die VDI-Norm 5200 oder die Synergetische Fabrikplanung. Der Ablauf des Planungsprozesses ist dabei unabhängig von der Art des Projekts und kann sowohl für Neubauten als auch für Reorganisationen angewendet werden. Entscheidend ist jedoch, dass die richtigen Methoden und Werkzeuge gezielt eingesetzt werden, um effiziente Lösungen zu finden. Hierbei können auch digitale Technologien unterstützend eingesetzt werden.

Bei der Planung einer Fabrik ist es entscheidend, vorab den Zweck der Fabrik zu klären und Zielkonflikte zwischen Veränderungsfähigkeit und Effizienz zu berücksichtigen. Dazu ist eine enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung, den Abteilungsleitungen und dem Projektmanagement erforderlich, um gemeinsam einen klaren Kurs festzulegen.

Um die effektive Nutzung von Methoden und Werkzeugen bei der Fabrikplanung zu ermöglichen, ist es erforderlich, eine Datenbasis zu schaffen. Diese kann je nach Planungsziel entweder eine zweidimensionale oder dreidimensionale Erfassung der Fabrikobjekte erfordern. Nach der Erfassung erfolgt die Dimensionierung und Strukturierung, bei der die Anzahl der Fabrikobjekte und die Bewertung der Flächen festgelegt werden. Zudem ist die Festlegung einer geeigneten Fabrikstruktur von großer Bedeutung.

Die Layoutplanung in der Fabrikplanung kann durch den Einsatz von softwarebasierten Werkzeugen unterstützt werden. Dadurch können die Auswirkungen von Planungsänderungen auf die Zielkriterien transparent gemacht und der Planungsprozess beschleunigt werden. Bei der Dimensionierung von Lager- und Pufferflächen können allerdings Herausforderungen auftreten, bei denen Fachwissen aus den Bereichen Architektur und Brandschutz hilfreich sein kann.

Eine effektive Fabrikplanung erfordert die Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen, da sie eine komplexe Aufgabe darstellt. Experten wie Architekten und Brandschützer sollten bereits in den frühen Phasen des Projekts einbezogen werden, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu lösen. Eine fehlerhafte Zusammenarbeit oder falsche Annahmen können zu erheblichen Verzögerungen und finanziellen Belastungen führen. Daher ist es entscheidend, die erforderlichen Experten von Anfang an einzubeziehen.

Das Praxisseminar Fabrikplanung richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die ein Fabrikplanungsprojekt bearbeiten oder vorbereiten und noch wenig Erfahrung haben. In diesem Seminar lernen die Teilnehmer die theoretischen Grundlagen des Fabrikplanungsprozesses kennen und wenden ihr Wissen anhand von Fallstudien an. Durch den Austausch mit anderen Teilnehmern und Referenten können aktuelle Probleme diskutiert und Lösungsstrategien erarbeitet werden. Zusätzlich bietet das Seminar eine Technologie-Roadshow, um die neuesten Entwicklungen im Bereich Fabrikplanung kennenzulernen.

Das Praxisseminar Fabrikplanung wird zweimal im Jahr angeboten und der nächste Termin findet am 22. und 23. Oktober 2024 statt. Interessierte können sich unter www.praxisseminar-fabrikplanung.de über weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten informieren.

