Profielnorm auf der LogiMAT 2025: Innovation und Raumoptimierung

Profielnorm präsentiert auf der LogiMAT 2025 innovative Lösungen zur Schaffung von mehr Platz für Ihr Unternehmen. Neben der Erweiterung ihrer Produktionsstätten haben sie auch ihre internen Abläufe optimiert, um eine höhere Effizienz und Kapazität zu erreichen. Mit ihrem in Europa hergestellten Rohrlaser bieten sie präzise Lösungen mit hoher Maßgenauigkeit. Darüber hinaus führt Profielnorm grünen Stahl in ihre Produktionsprozesse ein, um eine nachhaltigere Zukunft für die Stahlindustrie zu ermöglichen. Besuchen Sie sie in Halle 1, Stand B15 und entdecken Sie die Vorteile ihrer Produkte aus erster Hand.



Profielnorm setzt auf Innovation: Effizientere Produktionsprozesse und mehr Kapazität

Profielnorm legt großen Wert auf Innovation und hat in den letzten Jahren seine Produktionsprozesse optimiert, um seinen Kunden optimale Lösungen bieten zu können. Seit Anfang 2024 wurden in den Werken Sägen, Bohren, Roboterschweißen und Pulverbeschichten nahtlos integriert, was zu einer höheren Effizienz und Kapazität geführt hat. Durch die Erweiterung der Produktionsstätten um 6.000 Quadratmeter konnte Profielnorm seinen Kunden noch besser gerecht werden.

Präzision und Effizienz: Profielnorm investiert in innovative Lasertechnologie

Mit dem kürzlich erworbenen in Europa hergestellten Rohrlaser hat Profielnorm eine hochpräzise Technologie in seine Produktionsabläufe integriert. Diese fortschrittliche Technologie ermöglicht ein 3D-Schneiden mit unvergleichlicher Genauigkeit und gewährleistet eine hohe Maßgenauigkeit. Dadurch wird die Montage von Treppen und Toren schneller und präziser. Ein weiterer Vorteil dieser Technologie besteht darin, dass Außen- und Innengewinde mühelos verbunden werden können.

Profielnorm führt grünen Stahl ein: Nachhaltigkeit in der Produktion

Profielnorm setzt auf nachhaltige Produktion und führt grünen Stahl in seine Produktionsprozesse ein. Dieses innovative Material wird ohne fossile Brennstoffe hergestellt und ermöglicht so eine CO2-neutrale Produktion. Durch den Einsatz von grünem Stahl in ihren Lagerbühnen reduziert das Unternehmen seinen ökologischen Fußabdruck und trägt zu einer nachhaltigeren Zukunft der Stahlindustrie bei. Kunden können weiterhin hochwertige Lösungen erwarten.

Profielnorm präsentiert innovative Lösungen für Ihr Unternehmen

Besuchen Sie den Stand B15 von Profielnorm in Halle 1 und erfahren Sie aus erster Hand, wie das Team Ihnen bei der Bewältigung Ihrer räumlichen Herausforderungen helfen kann. Sie präsentieren innovative Lager- und Bürobühnen, die durch ihre maximale Effizienz und Nachhaltigkeit überzeugen. Außerdem gewähren sie Ihnen Einblicke in ihre innovativen Prozesse und Nachhaltigkeitsinitiativen, um Ihnen die perfekte Lösung für Ihr Unternehmen zu bieten.