Nachhaltige Polyurethane: Innovationen für die grüne Wirtschaft

Die Hochschule Kaiserslautern hat gemeinsam mit 25 internationalen Partnern in den letzten vier Jahren intensiv an der Entwicklung von biobasierten Polyurethanen (PUR) gearbeitet. Im Fokus des Projekts stand dabei die Nachhaltigkeit, um den Einsatz fossiler Materialien zu reduzieren. Die im Rahmen von BIOMAT entwickelten PUR-Schaumstoffe und Bioverbundwerkstoffe basieren auf natürlichen Rohstoffen und weisen dank Nanotechnologie verbesserte thermische und mechanische Eigenschaften auf. Zudem sind sie feuerbeständig und wasserdicht, was sie zu idealen Werkstoffen mit hohem Anteil an nachwachsenden Rohstoffen macht.



Technologien und Dienstleistungen für die grüne Wirtschaft: BIOMAT ermöglicht Zugang

BIOMAT, ein europäisches Projekt, stellt Unternehmen über eine Innovationsplattform Technologien und Dienstleistungen zur Verfügung. Dank mehrerer Technologien können biobasierte Schaumstoffe und Verbundwerkstoffe mit Nanomaterialien hergestellt werden. Dies fördert die Entwicklung der grünen Wirtschaft in Europa.

BIOMAT-Projekt bestätigt innovatives Potenzial für biobasierte Werkstoffe

Die erzielten Ergebnisse des BIOMAT-Projekts bestätigen das innovative Potenzial für industrielle Anwendungen der entwickelten Prozesse und Materialien. Durch erfolgreiche Tests mit Endverbrauchern wurde gezeigt, dass diese neuen Materialien in verschiedenen Branchen eingesetzt werden können. Insbesondere das Baugewerbe, die Automobilindustrie und die Möbel- und Polsterindustrie haben großes Interesse an den biobasierten Produkten gezeigt. Diese können für Gebäude- und Strukturisolierung, die Innenausstattung von Fahrzeugen sowie die Herstellung von Matratzen und Sofas verwendet werden.

Nachhaltige Gestaltung von polymeren Werkstoffen für geringeren Umwelteinfluss

In Zusammenarbeit mit Prof. Dr.-Ing. Luisa Medina, Prof. Dr. Gregor Grun und Prof. PhD Sergiy Grishchuk forscht der Fachbereich Angewandte Logistik- und Polymerwissenschaften der Hochschule Kaiserslautern daran, polymere Werkstoffe nachhaltiger zu gestalten. Ziel ist es, den CO2-Fußabdruck zu verringern und die Umweltauswirkungen zu minimieren. Durch den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen und Nanofüllstoffen konnten bereits in Polyurethanen und textilen Verstärkungsmaterialien für Bioverbundwerkstoffe hohe Anteile nachwachsender Rohstoffe verwendet werden.

Nachhaltige Werkstoffe für den täglichen Gebrauch: Polyurethane mit verbesserten Eigenschaften

Polyurethane sind vielseitige Werkstoffe, die in vielen Bereichen unseres täglichen Lebens Anwendung finden. Sie werden beispielsweise in strapazierfähigen Oberflächen im Automobilbau, in leistungsstarken Klebstoffen und in Schaumstoffen für Matratzen eingesetzt. Die Forschung konzentriert sich darauf, den Anteil nachwachsender Rohstoffe in diesen Materialien zu erhöhen und gleichzeitig ihre Eigenschaften mithilfe von Nanofüllstoffen zu verbessern.

BIOMAT-Plattform ermöglicht Industrieunternehmen Zugang zu Forschungsergebnissen und Dienstleistungen

Die Online-Plattform von BIOMAT bietet interessierten Industrieunternehmen die Möglichkeit, auf die Ergebnisse des Projekts zuzugreifen. Dabei werden faire und wettbewerbsfähige Preise angeboten, um einen reibungslosen Technologietransfer zu ermöglichen. Zusätzlich können Unternehmen von verschiedenen Dienstleistungen profitieren, wie beispielsweise Studien zur Lebenszyklusbewertung und Kostenanalyse, Schulungen zur Mittelbeschaffung sowie die Bewertung von Materialien hinsichtlich Nanosicherheit und -toxizität.

Hochschule Kaiserslautern entwickelt innovative biobasierte Polyurethane mit Top-Eigenschaften

