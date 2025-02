ProMinent präsentiert innovative Membrandosierpumpe mit hoher Dosierleistung

Die Aquatech, eine international führende Veranstaltung für Wassertechnologie, findet vom 11. bis 14. März 2025 in Amsterdam statt. Sie bietet eine einzigartige Plattform für die Vorstellung von Innovationen und Lösungen im Bereich Wasseraufbereitung und -management. Als einer der Aussteller präsentiert ProMinent nachhaltige Technologien, die darauf abzielen, die Effizienz und Sicherheit von Wasseraufbereitungsprozessen zu verbessern. Besucher haben die Möglichkeit, die neuesten Entwicklungen der Branche kennenzulernen und sich über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten zu informieren.



Neuartige Membrandosierpumpe beta/ X setzt Maßstäbe in Effizienz und Präzision

Die neu entwickelte Membrandosierpumpe beta/ X von ProMinent ist ein absolutes Highlight auf der Aquatech. Mit ihrer einfachen und intuitiven Bedienung setzt sie neue Maßstäbe in Präzision und Effizienz. Sie kann leicht abgelesen, in Betrieb genommen und betrieben werden. Mit einer Dosierleistung von 10 ml/h bis 50 l/h bietet sie eine breite Anwendungsmöglichkeit in verschiedenen Bereichen. Zusätzlich ist die Pumpe komplett PFAS-frei und vollständig recycelbar, was ihre Umweltfreundlichkeit unterstreicht.

Effiziente Polymeransetzstation für die Wasseraufbereitung und Schlammentwässerung

Das Dosiersystem DULCODOS ULFb von ProMinent ist eine innovative Polymeransetzstation mit einem neuartigen Rundbehälterdesign. Es optimiert die Polymeransetzung für Pulver- und Flüssigpolymere und findet Anwendung in der Trinkwasser- und Abwasseraufbereitung sowie in der Schlammentwässerung. Mit diesem System können Dosierungen präzise und effizient durchgeführt werden, um eine optimale Aufbereitung des Wassers zu gewährleisten.

Effektives Überwachungssystem DULCOZERO FCL für Membranschutz bei Chlordurchbruch

Das neue plattenmontierte Überwachungssystem DULCOZERO FCL von ProMinent bietet einen effektiven Schutz für teure Membranen vor einem Chlordurchbruch. Es überwacht zuverlässig geringste Chlorkonzentrationen und trägt somit maßgeblich zur Sicherheit und Effizienz von Wasseraufbereitungsprozessen bei. Das System findet Anwendung in verschiedenen Bereichen wie Desinfektionsanlagen im Pool- und Wellnessbereich sowie bei der Meerwasserentsalzung zur Trinkwassergewinnung.

ProMinent – der technologieunabhängige Anbieter für Wasserdesinfektion

ProMinent bietet als technologieunabhängiger Anbieter im Bereich der Wasserdesinfektion effiziente Lösungen wie die Ozonanlage DULCOZON OZLa und die Elektrolyseanlage CHLORINSITU IIa. Mit umfangreicher Expertise präsentiert das Unternehmen auf der Messe auch Mess- und Regeltechnik sowie digitale Produkte. Die Desinfektionslösungen von ProMinent sind nachhaltig und verbessern die Wasserqualität. Sie tragen zur Sicherheit und Effizienz von Wasseraufbereitungsprozessen bei und bieten innovative Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche. Besuchen Sie den Stand von ProMinent auf der Aquatech 2025 und informieren Sie sich über die neuesten Technologien.

Besuchen Sie ProMinent auf der Aquatech 2025 in Halle A1 am Stand 01.422 und entdecken Sie die neuesten Innovationen. Weitere Informationen finden Sie hier: AQUATECH Amsterdam 2025.

