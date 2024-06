Effiziente Prozesse in der Intralogistik durch intelligentes Vernetzungskonzept

Das Vernetzungskonzept eHub von Element Logic ermöglicht eine nahtlose Integration von Anlagensteuerungen und Subsystemen in das Warehouse Management System (WMS) und bietet Unternehmen in der Intralogistik zahlreiche Vorteile. Es harmonisiert und synchronisiert die verschiedenen Schnittstellen, Softwaresysteme und Benutzeroberflächen, die in der Lager- und Bestandsverwaltung verwendet werden. Durch die effiziente Prozesssteuerung und direkte Kommunikation zwischen den Systemen verbessert eHub den Ablauf der Intralogistik und sorgt für eine einheitliche Prozessführung.



eHub: Die flexible Schnittstelle für effiziente Intralogistiklösungen

eHub von Element Logic ermöglicht die direkte Integration von Anlagentechnik und Prozessteuerung in der Intralogistik. Diese flexible Kommunikationsschnittstelle dient als Schnittstellenkonverter und ermöglicht die Integration aller möglichen Schnittstellen. Unternehmen können durch die Erstellung einfacher Plugins mit der eController Script Engine und komplexerer Plugins in einer integrierten Entwicklungsumgebung ihre AutoStore-Anlage effizienter betreiben und die Prozesse optimieren.

Effiziente Integration von Anlagentechnik und Softwaresystemen mit eHub

Die flexible Kommunikationsschnittstelle eHub ermöglicht Unternehmen in der Intralogistik eine effiziente Integration ihrer AutoStore-Anlage in prozessführende Softwaresysteme. Durch kleine Zusatzprogramme können Schnittstellen, funktionale Anbindung und Kommunikation der Anlagentechnik optimal integriert werden. Dadurch wird der Betrieb der AutoStore-Anlage effizienter und Prozesse im Lagerkubus sowie die Auslagerung können optimiert werden.

Effiziente Prozesssteuerung dank zentralem eHub in der Intralogistik

Durch die Verwendung von eHub als zentrale Meta-Einrichtung wird das Schnittstellenmanagement für die Integration und koordinierte Prozesssteuerung der Anlagentechnik aus dem WMS optimiert. Das WMS kann nun die Bestandsverwaltung, den Materialfluss und die Prozessführung sowohl für die Bestände in der AutoStore-Anlage als auch für die Steuerung der Förderanlage übernehmen.

Die direkte Verbindung zwischen dem eController und der Machine-Learning-Software eOperator ermöglicht eine effiziente Steuerung der Prozesse. Durch die Integration von AutoStore und anderen Anlagensteuerungen in jedes WMS werden die Kommunikationszeiten reduziert und die Prozesseffizienz verbessert.

Effiziente Prozesse in der Intralogistik durch intelligentes Vernetzungskonzept

Das Vernetzungskonzept eHub von Element Logic ermöglicht es Kunden, ihre AutoStore-Lösung nahtlos in ihre bestehende IT-Architektur zu integrieren. Durch die direkte Anbindung von AutoStore und anderen Anlagensteuerungen an jedes beliebige WMS werden die Prozesse optimiert und die Kommunikation zwischen den verschiedenen Systemen harmonisiert und synchronisiert. Dadurch wird die Effizienz der Prozesse gesteigert und eine flexiblere und einheitlichere Prozessführung in der Intralogistik ermöglicht.