PSI Software SE erneuert und optimiert Netzleitsystem für N-ERGIE Netz GmbH

Die PSI Software SE hat das Netzleitsystem PSIcontrol der N-ERGIE Netz GmbH erfolgreich erneuert und in Betrieb genommen. Das System bietet zahlreiche neue Funktionen für die Energieversorgung und ist auf drei Standorte verteilt. Mit diesem Upgrade ist die Leitwarte in Sandreuth bereits heute optimal für die Anforderungen der Energiewende gerüstet.



N-ERGIE Netz GmbH setzt seit 30 Jahren auf PSI Netzleittechnik

Die N-ERGIE Netz GmbH setzt seit fast 30 Jahren auf die bewährten Netzleittechniklösungen der PSI. Als einer der führenden Energieversorger in Bayern ist N-ERGIE auf eine zuverlässige Netzführung angewiesen, um eine effiziente Versorgung in ihrem großen Versorgungsgebiet sicherzustellen. Die langjährige Partnerschaft zwischen N-ERGIE und PSI ist ein Zeichen für das Vertrauen in die Qualität und Leistungsfähigkeit der Netzleittechniklösungen von PSI.

Komplexität der Netzführung wächst durch dezentrale Einspeisungen und Vermaschung

Die Energiewende stellt N-ERGIE vor immer größere Herausforderungen in den Bereichen Strom, Gas, Wasserverteilung, -gewinnung und Fernwärme. Die Integration neuer dezentraler Einspeisungen und die enge Verbindung mit anderen Stromnetzbetreibern führen zu einer zunehmend komplexen Netzführung.

PSI entwickelt neue Funktionen für das Upgrade des Netzleitsystems

Das Upgrade des Netzleitsystems von PSI bietet der N-ERGIE Netz GmbH eine Reihe neuartiger Funktionen, um den steigenden Anforderungen im Zuge der Energiewende gerecht zu werden. Dazu gehören unter anderem eine vorausschauende Netzsimulation, eine Netzsicherheitsrechnung für Bayern, verbesserte Funktionen für den Redispatch-Prozess sowie neue Verfahren zur Leckerkennung. Darüber hinaus wurden zahlreiche Einzelverbesserungen bei der Netzführung in allen Sparten implementiert, um die Komplexität der Energiewende erfolgreich zu bewältigen.

