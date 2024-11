Falcon 2 Tablet von iMin: Effiziente Lösung für Unternehmen

Das Falcon 2 Tablet von iMin wurde von PULSA als neuestes Produkt präsentiert. Es handelt sich um ein innovatives Gerät, das darauf abzielt, die Verwaltung der täglichen Abläufe von Unternehmen zu erleichtern. Mit seinem modularen Design bietet das Falcon 2 vielseitige Einsatzmöglichkeiten, angefangen von der Verwendung als Kassensystem im Einzelhandel bis hin zum Einsatz als digitales Werbedisplay in Einkaufszentren. Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Effizienz und Produktivität zu steigern.



Das Falcon 2 Tablet: Vielseitigkeit durch modulares Design

Das Falcon 2 Tablet von iMin ist ein vielseitiges Gerät, das durch sein modulares Design überzeugt. Mit einer magnetischen Basis können verschiedene Docks angeschlossen werden, darunter ein Dock mit integriertem Bondrucker, ein Dock mit Kippgelenk und ein Kundendisplay mit eigenem Standbein. Unternehmen haben die Möglichkeit, das Gerät an ihre individuellen Anforderungen anzupassen, sei es als Kassensystem, Interaktion mit Kunden oder digitale Werbeanzeigen. Das Falcon 2 ist auch als Self-Order-Tablet geeignet und bietet somit eine flexible Lösung für verschiedene Geschäftsanwendungen.

Falcon 2 Tablet: Leistungsstarkes Android 13 mit großem Display

Das Falcon 2 Tablet von iMin beeindruckt mit seinem 10,95-Zoll-Display und dem Betriebssystem Android 13, das eine nahtlose Integration von Google Mobile Services ermöglicht. Es stehen zwei Hauptkonfigurationen zur Auswahl, eine mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher und eine leistungsstärkere Version mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher. Beide Versionen bieten Wi-Fi-Konnektivität, während die 8 GB RAM-Version zusätzlich LTE und Fingerabdruck-Entsperrung bietet.

Das Falcon 2 Tablet von iMin bietet mit seinem im Bildschirm integrierten NFC-Chip, mehreren USB-Anschlüssen, einem HDMI-Anschluss und einem 3,5-mm-Kopfhöreranschluss eine beeindruckende Ausstattung. Diese Funktionen machen das Gerät äußerst widerstandsfähig und vielseitig, so dass es für eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen geeignet ist.

Das Falcon 2: Ein vielseitiges Tablet für Unternehmen

