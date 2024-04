Pyramid Computer präsentiert innovative Tower-Plattformen auf der embedded world 2024

Die Fachmesse embedded world bietet Pyramid Computer die Möglichkeit, ihre neuesten Produkte unter der Marke AKHET(R) vorzustellen. Besonders interessant sind die Tower-Plattformen in den Größen Big, Midi und Mini, die maßgeschneiderte Lösungen für Office-Anwendungen und High-End-Applikationen bieten. Die Big-Variante sticht dabei hervor, da sie als High-End-Workstation mit bis zu zwei Data-Center-Grafikkarten genutzt werden kann. Alle Varianten werden in Industrie-Qualität hergestellt und zeichnen sich durch langfristige Produktlebenszeiten und hohe Komponentenverfügbarkeit aus. Zudem ist die Big-Variante auch als 5U Rack-Version für den Einsatz in Server-Farmen erhältlich.



Neue Plattform VarioScaler von Pyramid Computer ab Q2/2024

Die Serie VarioScaler von Pyramid Computer ist eine innovative Plattform, die ab Q2/2024 verfügbar sein wird. Sie zeichnet sich durch ihre hohe Leistungsfähigkeit aus und kann flexibel an die individuellen Anforderungen angepasst werden. Dabei stehen sowohl x86- als auch Arm-basierende Varianten mit entsprechenden Data-Center CPUs zur Auswahl. Durch die Möglichkeit der Konfiguration mit Smart-Nics eignet sich die Plattform optimal für SDN, Load Balancing und Verschlüsselung, um höchste Durchsatzraten zu erzielen. In Verbindung mit einer Auswahl an Data-Center GPUs können Workloads wie Videostreaming, Cloud-Gaming, VPN, Workstation-Virtualisierung und AI-Training mit beeindruckender Leistung bewältigt werden.

Die beiden neuen Systeme von Pyramid Computer im Bereich des Machine Learning bieten optimierte Lösungen für anspruchsvolle Aufgaben in diesem Anwendungsbereich. Der AKHET(R) Server VarioFlex 5U mit Dual GPU und die High Performance Computing Plattform AKHET(R) VarioScaler xI mit mehreren Dual-GPUs ermöglichen eine effiziente und leistungsstarke Umsetzung von Machine Learning-Projekten. Darüber hinaus präsentiert Pyramid Computer eine Kameraleiste, die mit zwei 48MP Kameras und einem ARM Cortex A73 mit integrierter NPU ausgestattet ist. Diese Machine Vision-Lösung ist in der Lage, Objekte basierend auf einem trainierten Modell zu erkennen und zu verarbeiten.

Die Produktreihe VarioLAN von Pyramid Computer umfasst spezialisierte Lösungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche wie Network Security, Cloud- und Edge-Computing sowie IoT und SDN. Mit den Varianten VarioLAN S, VarioLAN M und VarioLAN L bietet Pyramid Computer skalierbare Lösungen, die von der Anbindung von Filialen über Edge-Security bis hin zu leistungsstarken Netzwerk-Servern reichen.

Das Front- und Back-Kit-Konzept von faytech ist ein herausragendes Merkmal der embedded world 2024. Es ermöglicht eine maßgeschneiderte Zusammenstellung von Touch-Displays und PCs, um die perfekte Kombination für den spezifischen Einsatzzweck zu finden. Die einfache Austauschbarkeit zwischen verschiedenen Front- und Back-Kit-Konfigurationen bietet maximale Flexibilität bei der Auswahl von Displaygrößen und PC-Varianten. Mit den verfügbaren I/O-Board-Konfigurationen von Intel Elkhart Lake und Tiger Lake U bis hin zu Amlogic stehen dem Anwender vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung.

Pyramid Computer präsentiert auf der embedded world 2024 eine breite Palette an innovativen Lösungen. Die Tower-Plattformen bieten maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche und sind in den Größen Big, Midi und Mini erhältlich. Die Serie VarioScaler ermöglicht eine flexible Konfiguration je nach Anforderung und bietet sowohl x86- als auch Arm-basierende Varianten. Die optimierten Systeme für Machine Learning ermöglichen eine effiziente Umsetzung von Projekten in diesem Bereich. Die Produktreihe VarioLAN bietet spezialisierte Lösungen für Network Security, Cloud- und Edge-Computing sowie IoT und SDN. Das Front- und Back-Kit-Konzept von faytech ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung von Touch-Displays und PCs. Insgesamt ist Pyramid Computer als Lösungsanbieter mit hoher Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit bestens für verschiedene Branchen geeignet.