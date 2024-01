PYREG liefert Hightech-Anlage für Biochar-Produktion nach Großbritannien

PYREG, der europäische Marktführer im Hightech-Anlagenbau für die Herstellung von Biochar, hat beschlossen, in den britischen Markt einzusteigen. Das Unternehmen wird eine Karbonisierungsanlage an das britische Start-up-Unternehmen Black Bull Biochar (BBB) liefern. Die Anlage wird auf einem Industriestandort in Radcliffe, Manchester, im Norden Englands installiert.



PYREG revolutioniert CO2-Entfernung durch Biomasse-Verkohlung und erneuerbare Energie

PYREG ist ein europäischer Marktführer im Hightech-Anlagenbau für die Herstellung von Biochar. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat sich auf die CO2-Entfernung durch Verkohlung von Biomasserückständen spezialisiert. Mithilfe seiner patentierten Net Zero-Technologie produziert PYREG hochwertigen Premium-Biochar und erzeugt gleichzeitig erneuerbare Energie. Durch die Nutzung der überschüssigen Prozesswärme trägt das System zur Beschleunigung des Übergangs zu erneuerbaren Energien bei und ersetzt fossile Brennstoffe. Darüber hinaus ermöglicht die Verwendung von Biochar die langfristige Speicherung von Kohlenstoff im Boden und die Gutschrift von Kohlenstoffgutschriften auf Plattformen wie Puro.earth.

Start-up-Unternehmen entwickelt rentables Biochar-Produkt zur Treibhausgas-Beseitigung

BBB ist ein innovatives Start-up, das sich darauf konzentriert, Treibhausgase zu reduzieren. Durch die Entwicklung eines profitablen Biochar-Produkts für die Landwirtschaft, insbesondere in der Milchwirtschaft, trägt das Unternehmen dazu bei, Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen und in den Böden langfristig zu speichern. Gleichzeitig verbessert sich die Bodenqualität und die Emissionen in den Betrieben werden reduziert. Die Nutzung der erneuerbaren Wärme aus dem Pyrolyseprozess unterstützt zudem die Dekarbonisierung der Industrie in Nordengland.

PYREG und BBB schaffen Kreislaufwirtschaft und entfernen CO2 aus der Atmosphäre

Die Unternehmen PYREG und BBB arbeiten gemeinsam daran, einen geschlossenen Kreislauf zu schaffen, indem sie hochwertigen Biochar und erneuerbare Energie produzieren. Gleichzeitig wird durch dieses innovative Projekt CO2 aus der Atmosphäre entfernt. Jörg zu Dohna, CEO von PYREG, betont die Bedeutung dieses Leuchtturmprojekts und ist stolz darauf, die Technologie liefern zu können.

Black Bull Biochar (BBB) hat sich zum Ziel gesetzt, den britischen Biochar-Markt zu erschließen und ein nachhaltiges Netzwerk von Bauernhöfen und Industriestandorten aufzubauen. Durch die Unterstützung technologisch führender Hersteller wie PYREG wird BBB in der Lage sein, die Eintrittsbarrieren zu überwinden und den Markt weiter zu entwickeln. Alex Clarke, Mitbegründer und CEO von BBB, sieht den Eintritt von PYREG als Wendepunkt für die Biocharindustrie in Großbritannien und möchte das Unternehmen dabei unterstützen, seine Präsenz auf diesem Markt auszubauen.

Finanzielle Unterstützung für Projekt von BBB durch britische Regierung

Black Bull Biochar (BBB) hat die Finanzierung für sein Projekt durch das Net Zero Innovation Portfolio (NZIP) des Ministeriums für Energiesicherheit und Net Zero (DESNZ) der britischen Regierung gesichert. Diese Unterstützung kam zustande, nachdem BBB in der Endrunde des Innovationswettbewerbs Direct Air Capture (DAC) & Greenhouse Gas Removal (GGR) erfolgreich war. Dadurch wird BBB in der Lage sein, seine Bemühungen zur Beseitigung von Treibhausgasen weiter voranzutreiben.

Die Partnerschaft zwischen PYREG und BBB ermöglicht es, Biochar in Großbritannien zu nutzen und dabei von den zahlreichen Vorteilen dieser nachhaltigen Technologie zu profitieren. Die Produktion von hochwertigem Biochar und die gleichzeitige Entfernung von CO2 tragen zur Dekarbonisierung der Industrie bei und unterstützen den Übergang zu erneuerbaren Energien. Darüber hinaus verbessert die langfristige Speicherung von Kohlenstoff in den Böden die Bodenqualität und reduziert die Emissionen in der Landwirtschaft. Dieses wegweisende Projekt markiert einen wichtigen Schritt für die Biocharindustrie in Großbritannien.

Die Partnerschaft zwischen PYREG und BBB ist ein herausragendes Beispiel für innovative Lösungen zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels. Durch den Einsatz modernster Technologien und unternehmerischen Geistes arbeiten die beiden Unternehmen zusammen, um eine nachhaltige Zukunft zu gestalten und einen positiven Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu leisten.