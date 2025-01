Qimarox: Innovativer Anbieter von Automatisierungslösungen für Produktion und Logistik

Besuchen Sie Qimarox auf der LogiMAT 2025, um mehr über die innovativen Lösungen des Unternehmens zu erfahren, die den steigenden Bedarf an Automatisierung in Produktion und Logistik erfüllen. Seit 1995 hat sich Qimarox zu einem weltweit agierenden Anbieter von Produktliften, Vertikalförderern und Palettierern entwickelt. Mit einem Portfolio zuverlässiger, erschwinglicher und nachhaltiger Produkte ist Qimarox ein vertrauenswürdiger Partner für Systemintegratoren und Erstausrüster in der Industrie und Logistik.



Qimarox erweitert Produktionskapazitäten und baut Demonstrationszentrum aus

Qimarox nutzt das Jubiläumsjahr 2025, um nicht nur sein 30-jähriges Bestehen zu feiern, sondern auch bedeutende Meilensteine zu erreichen. Durch den Bau von zwei neuen Produktions- und Montagehallen mit einer Gesamtfläche von 6.400 Quadratmetern und der Planung weiterer sieben Hallen, erweitert das Unternehmen seine Kapazitäten. Zusätzlich werden die bestehenden Flächen in ein Demonstrations- und Testzentrum umgewandelt, um Partnern und Endverbrauchern die Möglichkeit zu geben, die Produkte selbst auszuprobieren. Dadurch kann Qimarox den steigenden Anforderungen gerecht werden und sein Wachstum vorantreiben.

Qimarox: Vom lokalen Projektunternehmen zum globalen Standardmaschinenhersteller

Durch eine interne Transformation hat Qimarox seine Unterbringung erweitert und sich von einem lokal agierenden, projektbasierten Unternehmen zu einem globalen Hersteller von Standardmaschinen entwickelt. Dieser Übergang ermöglichte einen multidisziplinären Ansatz mit verkürzten Kommunikationswegen und einer gesteigerten Marktfokussierung. Kunden können im Laufe des Jahres eine erneute Einführung von Qimarox erwarten, um die neuesten Veränderungen und Innovationen des Unternehmens hautnah zu erleben.

Qimarox präsentiert auf der LogiMAT 2025 den Prorunner mk5 – ein vielseitiger Vertikalförderer

Der Prorunner mk5 von Qimarox ist ein innovativer Vertikalförderer, der sowohl für aufsteigende als auch für absteigende Produktströme genutzt werden kann. Mit seiner Doppelanordnung ermöglicht er die effiziente Pufferung kompletter Palettenlagen. Zusätzlich können die beweglichen Eingangs- und Ausgangsförderer den Prorunner mk5 zum Sortieren und Sequenzieren von Produkten verwenden. Diese Lösungen sind nicht nur platzsparend, sondern auch ideal für Unternehmen, die ihren Automatisierungsgrad erhöhen möchten.

Effiziente Standard-Palettierungslösungen für verschiedene Branchen auf der LogiMAT 2025

Qimarox bietet auf der LogiMAT 2025 Standard-Palettierungslösungen für verschiedene Branchen an, darunter Tiefkühlkost, Konserven, Getränke und Logistik. Diese Lösungen basieren auf dem bewährten Highrunner HR9 und sind speziell auf die spezifischen Merkmale und Anforderungen jeder Branche zugeschnitten. Durch den Einsatz dieser Standardkonfiguration können Vorlaufzeiten reduziert, die Integration vereinfacht und Kosten gesenkt werden.

Erfahren Sie auf der LogiMAT 2025 mehr über Qimarox-Produkte und Lösungen

Erfahren Sie auf der LogiMAT 2025, Europas größter Fachmesse für Intralogistik, wie Qimarox mit seinen einzigartigen Produkten und Lösungen den steigenden Bedarf an Automatisierung in Produktion und Logistik erfüllt. Besuchen Sie den Stand D12 in Halle 1, um vom 11. bis 13. März 2025 die neuesten Innovationen von Qimarox kennenzulernen. Lassen Sie sich von den Experten vor Ort zeigen, wie diese Innovationen Ihr Unternehmen unterstützen können.

Qimarox – Ihr weltweiter Anbieter für innovative Automatisierungslösungen

Qimarox ist ein international tätiges Unternehmen, das auf die Herstellung und den Vertrieb von Produktliften, Vertikalförderern und Palettierern spezialisiert ist. Die innovativen Lösungen von Qimarox erfüllen den steigenden Bedarf an Automatisierung in Produktion und Logistik. Durch die Erweiterung der Produktions- und Montagehallen sowie die interne Transformation ist Qimarox bestrebt, weiter zu wachsen und seinen Kunden innovative Lösungen anzubieten. Besuchen Sie Qimarox auf der LogiMAT 2025, um mehr über die einzigartigen Produkte und Lösungen zu erfahren und zu sehen, wie diese Ihr Unternehmen voranbringen können.