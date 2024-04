Effektive und nachhaltige Reinigung von elektronischen Komponenten und Systemen

Die Reinigung von elektronischen Komponenten und Systemen spielt eine immer größere Rolle, da sie einen maßgeblichen Einfluss auf ihre Leistungsfähigkeit, Funktionalität, Zuverlässigkeit und Lebensdauer hat. Die Anforderungen an die technische Sauberkeit steigen kontinuierlich, weshalb innovative Lösungen benötigt werden, um diese Anforderungen trocken, sicher und nachhaltig zu erfüllen. Die quattroClean-Schneestrahltechnologie von acp systems bietet eine skalierbare, reinraumgerechte und inlinefähige Lösung für eine Vielzahl von Reinigungsanwendungen.



Effektive Reinigung elektronischer Komponenten mit quattroClean-Schneestrahltechnologie

Die quattroClean-Schneestrahltechnologie von acp systems bietet eine innovative Lösung für die trockene Reinigung von elektronischen Komponenten und Systemen. Durch den Einsatz von flüssigem Kohlendioxid als Reinigungsmedium werden Kontaminationen effektiv entfernt. Das Kohlendioxid wird dabei durch eine spezielle Zweistoff-Ringdüse geleitet und verwandelt sich beim Austritt in feine Schneekristalle. Diese werden dann mittels eines Druckluftstrahls auf die zu reinigende Oberfläche gerichtet. Durch den thermischen, mechanischen und sublimativen Effekt des Kohlendioxids werden Partikel und Verschmutzungen gründlich entfernt.

Bei der quattroClean-Schneestrahltechnologie von acp systems werden die Schneekristalle durch einen Druckluftstrahl beschleunigt und gezielt auf die zu reinigende Oberfläche gelenkt. Durch die Kombination aus thermischem, mechanischem, Lösemittel- und Sublimationseffekt werden sämtliche Kontaminationen entfernt. Das kristalline Kohlendioxid sublimiert dabei komplett, wodurch die behandelten Flächen trocken bleiben. Dank dieser innovativen Technologie entfallen zeitaufwendige Spül- und Trocknungsprozesse.

Die quattroClean-Schneestrahltechnologie von acp systems hat ihre Reinigungsfähigkeiten in umfangreichen Untersuchungen unter Beweis gestellt. Sie erreicht reproduzierbar die Anforderungen der Oberflächenreinheitsklasse (ORK) 1 nach VDI 2083, Blatt 9.1:2006 in Bezug auf partikuläre Restkontaminationen. Bereits nasschemisch gereinigte Bauteile können mit dieser Technologie eine partikuläre Reinheit entsprechend ORK 0,1 wiederholgenau erzielen. Auch bei filmischen Rückständen zeigt die Schneestrahltechnologie vergleichbare Reinigungsergebnisse wie andere Feinstreinigungsverfahren wie nasschemische und Plasmareinigung sowie vakuum-Ausheizen.

Nachhaltige Reinigung mit flüssigem Kohlendioxid als Reinigungsmedium

Die quattroClean-Schneestrahltechnologie ist eine innovative Lösung zur Reinigung von elektronischen Komponenten und Systemen. Durch den Einsatz von flüssigem Kohlendioxid als Reinigungsmedium, das von Linde geliefert wird, erfüllt die Technologie hohe Reinheitsstandards und trägt zur nachhaltigen Reinigung in der Elektronikindustrie bei. Das Green Screen-Zertifikat bestätigt, dass im Prozessgas keine schädlichen chemischen Stoffe enthalten sind, was die Umwelt und die Gesundheit von Menschen schützt.

Effektive Reinigungslösungen für individuelle Anforderungen und Produktionssituationen

acp systems bietet eine breite Palette an Reinigungslösungen, die flexibel an die individuellen Anforderungen und Produktionsumgebungen angepasst werden können. Die Lösungen bestehen aus standardisierten Modulen, die je nach Bedarf individuell geplant und konfiguriert werden können. Die Anlagen werden aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und entsprechend den Reinraumklassen angepasst. Durch eine optimale Medienaufbereitung wird eine hohe Reinheitsqualität des Prozessmediums und der Druckluft gewährleistet. Bei speziellen Anwendungen in der Halbleiter-Produktion kann ein Gaswäscher integriert werden, um organische Stoffe effektiv zu filtern.

Effektive Reinigung von elektronischen Komponenten im Reinraum-Technikum von acp systems

Im Reinraum-Technikum von acp systems werden Reinigungsversuche unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt. Der validierte Reinraum der Klasse ISO 7 ermöglicht die Anpassung der Prozessparameter an die spezifische Anwendung. Durch die ermittelten Werte können teilespezifische Reinigungsprogramme in der Anlagensteuerung hinterlegt werden, um eine effiziente und präzise Reinigung von elektronischen Komponenten und Systemen zu gewährleisten.

