Radiate präsentiert FlyBlocks: Serienreife modulare Airframe-Plattform für professionelle UAVs

Die modulare FlyBlocks Plattform von Radiate Engineering & Design AG aus Zürich liefert eine serienreife Airframe-Basis für professionelle B2B-VTOL-UAVs. Sie kombiniert validierte aerodynamische Optimierung mit klar definierten Strukturen, zertifizierungsorientiertem Engineering und kontrollierten europäischen Lieferketten. Dadurch profitieren Entwickler von einem schnellen Einstieg in Systemintegration, Missionsvalidierung sowie operative Umsetzung. Insbesondere Langstrecken- und Dauerflüge werden dank optimierter Grundarchitektur effizient realisierbar, während Anpassungen an individuelle Nutzlasten flexibel möglich sind. Vielfältige Missionsprofile werden unkompliziert abgedeckt.



Radiate integriert Simulation, Fertigung und Validierung in standardisierten FlyBlocks-Entwicklungszyklus

Radiate vereint in der FlyBlocks-Plattform umfassende Expertise aus vielfältigen UAV-Projekten und etabliert einen durchgängigen Entwicklungszyklus. Simulation, Fertigung und Validierung sind eng miteinander verzahnt und bilden das tragende Gerüst des modularen Airframes. Flugsteuerungssysteme, Avionikkomponenten, Sensorsysteme und Nutzlastmodule lassen sich flexibel auf dieser Basis integrieren. OEMs profitieren von einer aerodynamisch optimierten Grundstruktur, die Entwicklungszeiten verkürzt und individuelle Anpassungen erlaubt, ohne Abstriche bei Zuverlässigkeit oder Performance machen zu müssen und Wartungskosten deutlich senken.

Produktionsreife Airframe-Architektur reduziert Entwicklungsaufwand und beschleunigt die OEM-Markteinführung drastisch

Die serienreife Airframe-Architektur eliminiert zeitintensive Eigenentwicklungen, indem sie eine vorvalidierte und optimierte Struktur bereitstellt. Die klar definierte Bauweise erfüllt hohe Anforderungen in Sachen Belastbarkeit, Aerodynamik und Langlebigkeit bei ausgedehnten Flugdauer- und Reichweitenprofilen. OEMs profitieren durch den Einsatz dieser modularen Plattform von einem deutlich reduzierten Entwicklungsaufwand, da sie keine individuellen Tragflächen- oder Rumpfformen neu gestalten müssen. Dies führt zu einer signifikanten Verringerung der Time-to-Market und Kosteneinsparungen im Projektverlauf innerhalb kurzer Fristen.

Modulares Rumpfkonzept ermöglicht schnelle missionsspezifische PIM-Anpassungen ohne kompletten Strukturumbau

Das modulare Rumpfkonzept mit Payload Interface Modules (PIM) ermöglicht eine rasche und flexible Anpassung der Nutzlastkonfiguration ohne Eingriffe in die Hauptstruktur. Verschiedene Sensoren, Kameras oder andere Nutzlastkomponenten lassen sich einfach austauschen und integrieren, wodurch die Plattform universell einsetzbar bleibt. Durch die modulare Bauweise reduziert sich der Aufwand für Umbauten erheblich, gleichzeitig steigt die Einsatzbereitschaft und Effektivität bei variierenden Missionsanforderungen deutlich an. Der modulare Aufbau gewährleistet zudem schnelle Reaktionszyklen und Effizienz.

FlyBlocks präsentiert zum Start drei neue VTOL-Modelle für Einsätze

FLY-VT14 liefert 100 km Reichweite mit 0,6 kg Nutzlast

FLY-VT14 besitzt 1,4 m Spannweite, rund fünf Kilogramm MTOW, 0,6 kg Nutzlast, Reichweite ungefähr hundert Kilometer

Das validierte modulare FLY-VT22 Airframe Plattform bietet UAV-Herstellern klare Strukturen für Long-Range- und Endurance-Missionen

Die FLY-VT30 erreicht mit 3,0 m Spannweite, 25-28 kg MTOW, 5-8 kg Nutzlast sowie nahezu 180 km Reichweite

FlyBlocks setzt auf transparentes europäisches Beschaffungsmodell mit zertifizierter Qualitätskette

FlyBlocks basiert auf einem durchgehend transparenten Beschaffungs- und Produktionsprozess innerhalb Europas, der es ermöglicht, Lieferketten lückenlos nachzuverfolgen. Radiate übernimmt eigenständig die Entwicklung zentraler Strukturelemente, während ausgewählte, qualifizierte Partner Unterstützer Bauteile liefern. Jeder Schritt von Materialauswahl bis Fertigstellung wird dokumentiert, um eine vollständige Material- und Prozessrückverfolgbarkeit sicherzustellen. Abnahmetests und Konformitätszertifikate begleiten jede Komponente, um gleichbleibende Qualität, Compliance und Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus zu garantieren und fortlaufend verlässlich präzise zu überwachen.

FlyBlocks nutzt cert-aware Ansatz für definierte Lastfälle und Dokumentation

Die FlyBlocks-Plattform basiert von Beginn an auf einem cert-aware Ansatz, der definierte Lastfälle, eine strukturierte Auslegungsmethodik sowie compliance-orientierte Dokumentation kombiniert. Durch diese systematische Vorgehensweise entsteht eine solide strukturelle Substanzbasis, die den Nachweis mechanischer Integrität klar belegt und spätere Luftfahrzeug-Zulassungen beschleunigt. Gleichzeitig minimiert die bereits früh integrierte Validierungsdokumentation den Aufwand für kundenseitige Zertifizierungsprozesse und trägt so zu deutlich verkürzter Entwicklungszeit und geringeren Kosten bei sowie erhöht sie die Transparenz für Prüfbehörden.

Radiate bietet mit FlyBlocks eine modulare Plattform statt Engineering-Dienstleistung

FlyBlocks kennzeichnet den strategischen Wandel der Radiate Engineering & Design AG, die sich vom reinen Engineering-Dienstleister zum Anbieter einer strukturierten Plattformlösung für UAVs entwickelt. Laut Timothy Habermacher bietet die standardisierte Airframe-Basis Kunden die Möglichkeit, sich vollständig auf missionsspezifische Systeme, Sensorintegration und Payload-Konfigurationen zu fokussieren, ohne eigene Trägerstrukturen zu entwickeln. Dieser Ansatz verkürzt Entwicklungszeiten, reduziert Kosten und ermöglicht eine klare Differenzierung im Wettbewerbsumfeld durch schnelle Markteinführung und modulare Flexibilität.

Die FlyBlocks-Plattform kombiniert eine validierte, modulare Airframe-Grundstruktur mit einer durchgängigen europäischen Lieferkette und zertifizierungsfokussiertem Engineering. Dadurch profitieren Drohnenhersteller von beschleunigten Entwicklungszyklen, hoher Material- und Prozessnachvollziehbarkeit sowie klar dokumentierten Compliance-Vorgaben. Zeit- und Kostenaufwand sinken messbar, während sich Nutzer auf individuelle Systemintegration und Missionseinsatz konzentrieren können. Insbesondere bei Long-Range- und Endurance-Anwendungen ergibt sich so ein erheblicher Vorsprung hinsichtlich Zuverlässigkeit, Effizienz und regulatorischer Sicherheit. Die modulare Architektur unterstützt flexible Nachrüstungen vorhandener Systeme effektiv.