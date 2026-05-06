RAMPF Composite Solutions beschleunigt Composite-Produktion auf Aircraft Interiors Expo

RAMPF Composite Solutions stellt auf der Aircraft Interiors Expo in Hamburg umfassende Engineering-Lösungen und erstklassige RAKU(R) TOOL Materialien vor und beschleunigt damit die Fertigung hochtechnischer Composite-Komponenten für Flugzeuginnenräume. Dank moderner Verfahren wie VARTM, Resin Infusion und Full Subassembly entstehen leichte, hochfeste Bauteile mit engen Toleranzen und reproduzierbarer Qualität. Durch optimiertes Tooling, minimierten Materialabfall und skalierbare Prozesse werden Herstellkosten gesenkt und die Markteinführung in Commercial- und Business Aviation deutlich verkürzt.



Maßgeschneidertes Engineering beschleunigt Markteinführung von Composite-Bauteilen für Flugzeuginnenräume jetzt

RAMPF Composite Solutions agiert als ganzheitlicher Anbieter im Bereich High-Tech-Composite-Komponenten für Flugzeuginnenräume und übernimmt Entwicklung sowie Fertigung aus einer Hand. Das Portfolio umfasst sowohl strukturelle als auch nicht-strukturelle Sitzsysteme und Seat-Pack-Boards, Wand- und Deckenverkleidungen, Overhead Bins und Business-Jet-Möbel sowie Luftleitsystem-Module und Lavatory-Elemente. Kunden profitieren von individuell abgestimmtem Engineering und tiefer Prozesskompetenz, wodurch Markteinführungszeiten deutlich verkürzt und Fertigungskosten nachhaltig gesenkt werden. Die Zusammenarbeit basiert auf Optimierung der Herstellprozesse und Materialspezifikationen.

Modernste VARTM, Infusion und TFP ermöglichen skalierbare, hochfeste Composite-Bauteilefertigung

Das umfangreiche Fertigungsportfolio bei RAMPF Composite Solutions kombiniert modernste Technologien einschließlich Vacuum Assisted Resin Transfer Molding VARTM, Resin Infusion und Tailored Fiber Placement TFP. Durch präzise Werkzeuge und innovative Metallisierungstechniken werden federleichte Composite Bauteile mit hoher Festigkeit und engen Toleranzen realisiert. Vollständig montierte Subassemblies gewährleisten reproduzierbare Qualität in skalierbaren Produktionsläufen. Effiziente Prozesse reduzieren Zykluszeiten und senken Kosten, während strenge Qualitätskontrollen höchste Zuverlässigkeit sicherstellen. Nutzer profitieren von optimierten Abläufen.

RAMPF präsentiert RAKU(R) TOOL Epoxid-Boards für präzises, effizientes Tooling

RAMPF bietet mit dem RAKU(R) TOOL Blockmaterial ein Epoxid-Board, das sich durch hohe Festigkeit, außergewöhnliche Dimensionsstabilität und eine ultrafeine Oberflächenqualität auszeichnet. Dieses robuste Werkzeugmaterial eignet sich ideal für präzise Fräs- und Bearbeitungsprozesse sowie für komplexe Konturen. Ergänzt wird das Angebot durch Close Contour Castings aus Polyurethan, die ohne Klebefugen gefertigt werden, Fräszeiten und Materialabfall verringern und so eine schnelle, ressourcenschonende Produktionsmethode ermöglichen. Zusätzlich gewährleisten sie konstant hohe Oberflächengüte und Formgenauigkeit.

Fugenlose Großformatfertigung durch Close Contour Pasten und leistungsstarke Laminierharze

Close Contour Pasten ermöglichen fugenlose Fertigung großformatiger Modelle und Formen mit hoher Temperaturbeständigkeit sowie schneller Aushärtung bei Raumtemperatur. Niedrigviskose Infusions- und Laminierharze sorgen für optimale Faserbenetzung, zuverlässige Vakuumprozesse und reduzierte Luftporen. Parallel kommen skalierbare Strukturharze zum Einsatz, die nach FAR 23.1193, FAR 25.853 und FAR 25.855 zertifiziert sind und dadurch Werkzeug- und Entwicklungskosten nachhaltig senken. Diese Materialkombination steigert Effizienz, minimiert Abfall und beschleunigt Fertigungszyklen spürbar deutlich und verbessert die Prozesskontrolle.

RAMPF präsentiert integrierte Prozesse für nachhaltige Effizienz- und Abfallreduktion

CTO Max Schultes betont, dass die Kombination aus integrierter Engineering-Expertise und fortschrittlichen Tooling-Materialien Entwicklern ermöglicht, Produktionszyklen maßgeblich zu verkürzen, Abfallaufkommen deutlich zu reduzieren und Bauteile mit gleichbleibend hoher Qualität herzustellen. Während der AIX in Hamburg (Halle 6, Stand 6B88A) lädt RAMPF Composite Solutions Hersteller dazu ein, gemeinsam konkrete Effizienzpotenziale zu identifizieren. Ziel ist es, entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erschließen und marktfähige Innovationen voranzutreiben und nachhaltige Prozesse auszubauen.

RAMPF Composite Solutions zeigt, wie integrierte Engineering-Lösungen und hochwertige Tooling-Materialien die Fertigung von Composite-Innenraumbauteilen merklich beschleunigen, dabei Kosten nachhaltig reduzieren und gleichzeitig eine gleichbleibend hohe Produktqualität gewährleisten. Präzise RAKU(R) TOOL Blöcke ermöglichen exakte Formen mit minimalem Nachbearbeitungsaufwand, während fortschrittliche Harzsysteme zuverlässige Aushärtung, optimale Faserbenetzung und zertifizierte Sicherheit nach Luftfahrtstandards bieten. Das Portfolio maximiert Ressourceneffizienz, verkürzt Entwicklungszyklen und sichert langfristige Wettbewerbsvorteile erheblich.