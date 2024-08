RAMPF Group, Inc. präsentiert Lohnfertigungsservice für Leuchtenindustrie

Die RAMPF Group, Inc. präsentiert auf dem ACA Congress of Correction ihre Leistungen im Bereich der Lohnfertigung für die Leuchtenindustrie. Dabei bietet das Unternehmen eine ganzheitliche Lösung für das Dichten, Vergießen und Kleben von Leuchtsystemen. Dank ihrer Spezialisierung auf reaktive Kunststoffsysteme und Misch- und Dosiertechnik garantiert die RAMPF Group optimale Ergebnisse und maximale Leistungsfähigkeit der Leuchten.



Effektiver Schutz von Leuchten durch reaktive Kunststoffsysteme

Um die Sicherheit, Leistung und Langlebigkeit von Leuchten zu maximieren, ist ein effektiver Schutz vor äußeren Einflüssen wie Staub, Hitze, Feuchtigkeit, Wasser, Chemikalien und physischer Manipulation unerlässlich. Führende Beleuchtungshersteller verlassen sich auf reaktive Zweikomponenten-Kunststoffsysteme, um diesen Schutz zu gewährleisten. RAMPF bietet einen erstklassigen Lohnfertigungsservice, der eine ganzheitliche Lösung für diese Anforderungen bietet. Mit ihrem umfassenden Know-how in reaktiven Kunststoffsystemen und Misch- und Dosiertechnik kann das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die die Sicherheit und Langlebigkeit von Leuchten gewährleisten.

Perfekte Abstimmung von Kunststoffsystemen und Misch- und Dosiertechnik

RAMPF ist ein führender Anbieter von Reaktionsharzsystemen auf Basis von Polyurethan und Silikon für die Leuchtenindustrie. Das Unternehmen verfügt über automatisierte Produktionsanlagen mit integrierter Misch- und Dosiertechnik, um Kunststoffsysteme präzise zu dosieren und zu verarbeiten. Dies gewährleistet optimale Prozesse und beste Ergebnisse beim Dichten, Vergießen und Kleben von Leuchtsystemen.

Der Lohnfertigungsservice der RAMPF Group, Inc. bietet eine maßgeschneiderte Lösung für das Dichten, Vergießen und Kleben von Leuchtsystemen. Dank des chemischen und verfahrenstechnischen Know-hows des Unternehmens erhalten Kunden ein kostengünstiges, schnelles, flexibles und zuverlässiges Serviceangebot. Dabei werden individuell angepasste Kunststoffsysteme und automatisierte Misch- und Dosiertechnik kombiniert, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Die RAMPF Group, Inc. präsentiert auf dem ACA Congress of Correction zwei hochleistungsfähige Vergusssysteme aus Polyurethan, die Leuchtsysteme maximal und langfristig schützen. Das aliphatische, harte Polyurethansystem RAKU(R) TOOL InnoClearTM OC-5246-3 zeichnet sich durch seine ausgezeichneten physikalischen Eigenschaften nach der PC-Härtung und seine hervorragende Lichtstreuung aus. Das klare, harte Polyurethansystem RAKU(R) TOOL InnoClearTM OC-5320 bietet eine exzellente optische Klarheit. Beide Systeme sind frei von Quecksilber, MOCA und TDI und können in Zinn- oder Platinsilikonformen gegossen werden.

