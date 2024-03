Raytheons KuRFS Radar und Coyote Effektor: Eine Lösung gegen Drohnenbedrohungen

Das KuRFS Radar und der Coyote(R) Effektor von Raytheon sind zwei bewährte Komponenten, die eine entscheidende Rolle im LIDS-System der US-Armee spielen. Das KuRFS Radar ermöglicht eine 360-Grad-Bedrohungserkennung und identifiziert unbemannte Luftfahrzeuge zuverlässig. Der Coyote(R) Effektor bietet eine kostengünstige und hochwirksame Abwehr von Drohnen. Zusammen integrieren sie sich nahtlos in das LIDS-System, das eine umfassende Lösung zur Bekämpfung der wachsenden Bedrohung durch Drohnen bietet.



Raytheon rüstet Armeedivisionen mit neuem Abwehrsystem gegen Drohnen aus

Raytheons Vertrag mit der US-Armee im Oktober 2022 ermöglichte die Ausstattung von zwei Armeedivisionen mit dem Ku-Band-Radiofrequenzsensor und dem Coyote(R) Effektor. Diese Komponenten bieten eine 360-Grad-Bedrohungserkennung und eine effektive Abwehr von Drohnen. Im Jahr darauf wurde ein weiterer Vertrag zur Bereitstellung von LIDS-Systemen zur Unterstützung des Zentralkommandos der Armee abgeschlossen. Ein dritter Vertrag ermöglichte die Ausstattung einer weiteren Armeedivision.

Das LIDS-System der US-Armee kombiniert Raytheons KuRFS Radar und Coyote Effektor mit dem Forward Area Air Defense Command and Control System (FAADC2) von Northrop Grumman sowie dem elektronischen Kriegssystem der Syracuse Research Corporation. Diese Integration ermöglicht eine umfassende Lösung zur Abwehr von unbemannten Luftfahrzeugen. Durch die Zusammenarbeit verschiedener Komponenten wird eine effektive Bedrohungserkennung, Verfolgung und Bekämpfung von UAS gewährleistet.

Das LIDS-System von Raytheon ist äußerst flexibel einsetzbar und kann sowohl als mobile als auch als feste Plattform genutzt werden. Es bietet stationäre Unterstützung für Installationen, Vermögen oder Standorte, was eine zuverlässige und dauerhafte Abwehr von unbemannten Luftfahrzeugen ermöglicht. Gleichzeitig kann es aber auch in einer transportablen Konfiguration genutzt werden, um eine flexible Bereitstellung zu gewährleisten. Dadurch kann das LIDS-System schnell an wechselnde Bedrohungsszenarien angepasst werden.

Effektiver Systemansatz zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge erforderlich

Um der zunehmenden Bedrohung durch unbemannte Systeme entgegenzuwirken, ist ein Systemansatz erforderlich. Generalmajor Sean Gainey betont, dass es keine einzelne Lösung gibt, die das gesamte Problem bewältigen kann. Von kleinen Quadrocoptern bis hin zu hochentwickelten Angriffssystemen erfordert die Bekämpfung dieser Bandbreite von Gruppe 1-3 UAS einen geschichteten Ansatz. Gainey ist überzeugt, dass dieses Problem lösbar ist, wenn verschiedene Verteidigungssysteme kombiniert werden.

Das LIDS-System von Raytheon hebt sich von anderen Konfigurationen zur Abwehr von unbemannten Luftfahrzeugen durch seine robuste Leistung in den Bereichen Erkennen, Verfolgen, Identifizieren und Bekämpfen ab. Die Integration des Coyote(R) Effektors und des KuRFS Radars ermöglicht es dem System, eine umfassende Lösung anzubieten. Das LIDS-System wurde gründlich getestet und in Kampfeinsätzen erprobt, was seine Zuverlässigkeit und Wirksamkeit unterstreicht.

Raytheons KuRFS Radar und Coyote(R) Effektor: Entscheidende Vorteile im Drohnenkampf

Raytheons KuRFS Radar und Coyote(R) Effektor sind entscheidende Komponenten des LIDS-Systems der US-Armee. Das KuRFS Radar bietet eine 360-Grad-Bedrohungserkennung und ermöglicht eine frühzeitige Identifizierung von unbemannten Luftfahrzeugen. Der Coyote(R) Effektor dient zur kostengünstigen und hochwirksamen Bekämpfung von Drohnen. Durch die Integration dieser beiden Komponenten bietet das LIDS-System eine umfassende Lösung zur Abwehr von unbemannten Luftfahrzeugen, sowohl in Bezug auf die Erkennung als auch auf die Niederhaltung.