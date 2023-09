Kostenlose Beratung und Vorlagen für Arbeitsverträge

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald stellt ihren Mitgliedsbetrieben eine umfangreiche Palette an Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung. Besonders hervorzuheben ist dabei die Hilfe bei der Erstellung rechtssicherer Arbeitsverträge. Egal ob es sich um die Übernahme eines Auszubildenden nach Abschluss der Lehre oder um die Einstellung eines neuen Mitarbeiters handelt, die Kammerjuristen bieten maßgeschneiderte Vertragsmuster und individuelle Beratung an. Diese kostenlose Serviceleistung sorgt dafür, dass Betriebe die richtigen Dokumente verwenden und rechtliche Fallstricke vermeiden.



Handwerkskammern unterstützen Betriebe bei Arbeitsverträgen

Die Gestaltung von Arbeitsverträgen wird zunehmend anspruchsvoller und für Menschen ohne juristische Kenntnisse kaum noch überschaubar. Insbesondere Laien können schnell überfordert sein. Um diesem Problem entgegenzuwirken, haben die Kammerjuristen der Handwerkskammern in Baden-Württemberg spezielle Vertragsmuster entwickelt. Diese Muster werden regelmäßig aktualisiert und überprüft, um den Betrieben bei der korrekten Formulierung ihrer Arbeitsverträge zu helfen. Sie decken alle erforderlichen Aspekte ab und bieten eine wichtige Orientierungshilfe.

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald stellt ihren Mitgliedsbetrieben einen kostenlosen Service zur Verfügung, bei dem sie eine individuelle arbeitsrechtliche Beratung erhalten. Dabei wird ihnen gezielt ein passendes Muster für einen rechtssicheren Arbeitsvertrag zur Verfügung gestellt, um sicherzustellen, dass das richtige Dokument verwendet wird. Die Kammerbetriebe können diesen Service jederzeit nutzen, um offene Fragen im persönlichen Gespräch zu klären.

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald stellt ihren Mitgliedsbetrieben umfangreiche Informationen rund um das Thema Arbeitsverträge im Handwerk zur Verfügung. Darüber hinaus bietet sie eine kostenlose Rechtsberatung durch Jürgen-Andreas Gergely, einen erfahrenen Experten auf diesem Gebiet. Bei Fragen oder Unsicherheiten können sich die Betriebe telefonisch unter der Nummer 0621 18002-157 oder per E-Mail an juergen-andreas.gergely@hwk-mannheim.de an ihn wenden.

Auf der Webseite von Handwerk BW finden Sie im Bereich „Arbeitsvertragsmuster“ unter der Rubrik „Positionen“ die Möglichkeit, die Vertragsmuster herunterzuladen. Diese Vorlagen wurden von den Kammerjuristen der Handwerkskammern in Baden-Württemberg erstellt und regelmäßig überprüft. Dennoch empfiehlt Jürgen-Andreas Gergely, der Rechtsexperte der Handwerkskammer, zunächst ein persönliches Gespräch, um eine individuelle arbeitsrechtliche Beratung zu erhalten.

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet eine umfangreiche Unterstützung für ihre Mitgliedsbetriebe. Besonders hervorzuheben ist die Hilfe bei der Erstellung rechtssicherer Arbeitsverträge. Durch die regelmäßig gepflegten und überprüften Vertragsmuster sowie die individuelle arbeitsrechtliche Beratung wird gewährleistet, dass die Betriebe die richtigen Dokumente verwenden und den immer weiter steigenden rechtlichen Anforderungen gerecht werden.