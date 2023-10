Mehr Nachhaltigkeit und Effizienz: Stahlschrott als Rohstoff

Stahlschrott gewinnt in der Stahlindustrie zunehmend an Bedeutung, da die Branche das ehrgeizige Ziel verfolgt, deutschen Stahl bis 2045 CO2-neutral herzustellen. Derzeit werden bei der Stahlerzeugung noch 1,5 Tonnen CO2 pro Tonne Stahl in die Atmosphäre abgegeben. Um diese Emissionen zu reduzieren, setzen die deutschen Oxygenstahlwerke auf innovative Technologien und planen den schrittweisen Austausch kohlenbefeuerter Hochöfen durch Direktreduktionsanlagen. Wasserstoff dient dabei als Energieträger, wobei vorher Erdgas eingesetzt wird. Diese innovative Methode führt zur Produktion von Eisenschwamm, der zusammen mit Schrott in einem Elektrolichtbogenofen zu Rohstahl veredelt wird.



Stahlschrott als wertvoller Rohstoff in der Stahlproduktion

Die Implementierung dieser Technologien erfordert eine umfassende Umgestaltung der großen Stahlwerke in Deutschland, was sowohl zeit- als auch kostenintensiv ist. Im Rahmen dieser industriellen Transformation gewinnt Stahlschrott jedoch zunehmend an Bedeutung. Schrott ist nicht nur nachhaltig, sondern verkörpert auch den Gedanken der Kreislaufwirtschaft wie kein anderes Produkt. Durch das Recycling von Stahlschrott ohne jegliche metallurgische Nachteile kann er zu einem wertvollen Rohstoff in der grünen Stahlproduktion werden.

DB Cargo setzt auf recycelten Stahlschrott

Die größte Transformation in der Geschichte der Stahlindustrie und der Stahlrecycling-Branche erfordert einen effizienten und wirtschaftlichen Transport von recyceltem Stahlschrott. Als Europas größte Güterbahn arbeitet DB Cargo intensiv daran, innovative Lösungen zu entwickeln, um den Rohstoff der Zukunft optimal zu transportieren. Durch den Einsatz neuer Wagen- und Verladekonzepte sowie spezieller Stapler und Container wird der Transport auf der Schiene maximale Flexibilität und Ladungseffizienz gewährleistet, auch ohne eigenen Gleisanschluss.

DB Cargo hat ein Netzwerktreffen auf dem Güterbahnhof in Halle an der Saale veranstaltet, bei dem verschiedene Interessengruppen aus der Stahlindustrie zusammenkamen. Vertreter von Organisationen wie der BDSV, TransANT, Wascosa, Konecranes und Railroadbox waren eingeladen, um ihre Lösungen für den Schienentransport von Stahlschrott zu präsentieren und zu verbessern. Durch diese Zusammenarbeit strebt DB Cargo an, innovative Ansätze für einen effizienten und nachhaltigen Transport des Rohstoffs zu entwickeln.

Effiziente Lösungen für den Stahlschrotttransport auf der Schiene

Obwohl die Nachfrage nach recyceltem Stahlschrott enorm ist, hinkt die Logistik auf der Schiene manchmal noch hinterher. Dies liegt daran, dass nicht alle Schrottverwerter über einen eigenen Gleisanschluss verfügen. Um dieses Problem zu lösen, hat DB Cargo innovative Wagen- und Verladekonzepte entwickelt. Dadurch wird der Transport von Stahlschrott effizienter und nachhaltiger gestaltet.

Innovative Lösung für den Stahlschrotttransport

Die Scrap Unit auf dem m2-Wagen von DB Cargo ist ein innovatives Beispiel für Lösungen im Bereich des Stahlschrotttransports. Durch das modulare Konzept mit dem Container-Aufsatz wird maximale Flexibilität für Verlader und Empfänger gewährleistet. Die abnehmbaren Container können beim Schrottverwerter vorbeladen und anschließend verladen werden, was den gesamten Transportprozess effizienter gestaltet.

Die Stapler von Konecranes sind speziell für den Transport von schwerem Stahlschrott konzipiert. Mit einer beeindruckenden Tragkraft von bis zu 65 Tonnen können sie problemlos schwere Lasten heben und bewegen. Bald werden diese Stapler sogar vollelektrisch sein, was zu einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Lösung führt. Sie ermöglichen es den Schrottverwertern, den Stahlschrott auch in engen Räumen zu transportieren, ohne dass ein Gleisanschluss erforderlich ist. Zusätzlich können Standardcontainer für die letzte Meile auch mit dem Lkw transportiert werden, um maximale Flexibilität zu gewährleisten.

Effizienter Transport von recyceltem Stahlschrott auf Schiene

Durch die Transformation der Stahlindustrie hin zu grünem Stahl wird nicht nur der Einsatz neuer Technologien in den Stahlwerken erforderlich, sondern auch eine verbesserte Logistik für den Transport von Stahlschrott. DB Cargo und ihre Partner arbeiten engagiert daran, innovative Lösungen zu entwickeln, um den Transport von recyceltem Stahlschrott so einfach und wirtschaftlich wie möglich zu gestalten. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Kreislaufwirtschaft zu fördern und die CO2-Emissionen zu reduzieren.

Die Verwendung von Stahlschrott als Rohstoff in der grünen Stahlproduktion trägt zur Nachhaltigkeit bei, indem sie den Gedanken der Kreislaufwirtschaft verkörpert und zur Reduzierung von CO2-Emissionen beiträgt. Durch den Einsatz innovativer Wagen- und Verladekonzepte sowie spezieller Stapler und Container wird der Transport von Stahlschrott auf der Schiene effizienter und umweltfreundlicher gestaltet, selbst wenn kein eigener Gleisanschluss vorhanden ist. Dieser vermehrte Einsatz von Stahlschrott als wertvoller Rohstoff in der Stahlindustrie ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen und CO2-neutralen Stahlproduktion in Deutschland.