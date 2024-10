REINER erhält EPAL-Zertifizierung für jetStamp(R) 1025-Serie

REINER hat seit dem Frühjahr 2024 offiziell die Zertifizierung als Partner der European Pallet Association (EPAL) erhalten. Diese Zertifizierung bestätigt, dass die Modelle der jetStamp(R) 1025-Serie, wie der jetStamp(R) 1025 und der jetStamp(R) 1025 sense, alle strengen Anforderungen für die Kennzeichnung von EPAL-Paletten erfüllen. EPAL ist weltweit als größter offener Palettentauschpool bekannt und legt großen Wert auf höchste Qualität und Nachhaltigkeit.



Verbesserte digitale Verfolgung von Paletten mit neuem EPAL-Europaletten-QR-Code

Der neue EPAL-Europaletten-QR-Code, der seit Januar 2024 verwendet wird, ermöglicht eine verbesserte digitale Verfolgung von Paletten und steigert die Effizienz und Transparenz in der Logistik. Der QR-Code ist gut sichtbar auf dem rechten Eckklotz der EPAL-Europalette angebracht, was die Verwaltung und Rückverfolgbarkeit in der gesamten Lieferkette erleichtert. Dadurch können Unternehmen den Standort und den Zustand der Paletten einfach und schnell überprüfen.

EPAL-Zulassung: Dauerhafte und zuverlässige Markierungen mit jetStamp(R) 1025

Durch die EPAL-Zulassung wird gewährleistet, dass die Markierungen der jetStamp(R) 1025 Modelle eine dauerhafte und zuverlässige Lesbarkeit bieten. Selbst bei verschiedenen Wetterbedingungen bleiben die Markierungen klar erkennbar, was zu einer gleichbleibend hohen Qualität beiträgt. Dies ist besonders wichtig, um eine reibungslose Verfolgung und Rückverfolgbarkeit von Gegenständen in der Lieferkette sicherzustellen.

Kompakte und mobile Kennzeichnungslösungen für flexible Einsatzorte

Die jetStamp(R) 1025-Serie umfasst das Standardmodell und den jetStamp(R) 1025 sense. Diese Geräte bieten kompakte und mobile Lösungen für die Kennzeichnung und eignen sich ideal für den flexiblen Einsatz an verschiedenen Standorten. Mit speziellen Aufsätzen können beide Modelle Drucke mit einer Höhe von bis zu 2 Zoll (52 mm) und einer Breite von 85 mm erzeugen. Um raue Oberflächen wie Holz zu kennzeichnen, stehen spezielle SPIKES zur Verfügung, während für glatte Materialien wie Metall der HAFTBELAG verwendet wird, um klare und präzise Abdrücke zu gewährleisten. Darüber hinaus können zwei Zentrierhilfen eine perfekte Beschriftung des EPAL im Oval oder QR-Code ermöglichen.

Effiziente Verfolgung von EPAL-Europaletten QR mit jetStamp(R) 1025

Die jetStamp(R) 1025 Modelle bieten eine nahtlose und effiziente Verfolgung von EPAL-Europaletten QR-Codes. Dank der direkten Integration mit der EPAL mobile Print App können QR-Codes und die EPAL im Oval direkt aus der Cloud generiert und auf die Paletten gedruckt werden. Dadurch können defekte oder beschädigte QR-Codes validiert und repariert werden, um die Lesbarkeit zu gewährleisten. Das Gerät eignet sich auch ideal für die Kennzeichnung von unlesbaren QR-Codes nach der EPAL-Europalettenproduktion oder für die EPAL-Kleinserienproduktion.

Schnell, präzise und flexibel: Die jetStamp(R) 1025-Serie im Einsatz

Die jetStamp(R) 1025-Serie besticht durch ihre hohe Geschwindigkeit, Präzision und Flexibilität. Mit einer Druckdauer von weniger als einer Sekunde pro Aufdruck ermöglichen die Geräte eine effiziente Kennzeichnung. Dank verschiedener Tintenarten können nahezu alle Materialien problemlos beschriftet werden. Die Auflösung von 300 dpi sorgt für gestochen scharfe und gut lesbare Drucke unter allen Lichtbedingungen. Der Akku hält bis zu 1.000 Aufdrucke pro Ladung, was die Arbeitsabläufe erheblich erleichtert. Durch die EPAL-Zertifizierung sind die Beschriftungen zudem äußerst haltbar und eignen sich auch für den Einsatz im Freien.

Die Zertifizierung durch EPAL bestätigt, dass REINER als Anbieter von Kennzeichnungslösungen höchste Qualität und Innovation gewährleistet. Durch die EPAL-Zertifizierung wird die Position von REINER als führender Hersteller von Kennzeichnungslösungen in Deutschland gestärkt.