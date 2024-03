Effektive Reinigung von Reinräumen, Luftschleusen und Laboren mit Air Clean Matte ACM-Serie von Asmetec

Die Air Clean Matte der ACM-Serie von Asmetec ist eine innovative Lösung zur effektiven Reinigung von Reinräumen, Luftschleusen und Laboren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Staubbindematten ist der Installationsaufwand erheblich reduziert. Die Matte wird einfach an der gewünschten Stelle platziert und an eine gängige 230VAC Netzsteckdose angeschlossen. Dadurch wird das Reinigungssystem automatisch aktiviert, wenn jemand die Matte betritt. Durch den Einsatz von Kugelventilen wird ein Luftunterdruck erzeugt, der Partikel von den Sohlen oder anderen Oberflächen absaugt und in einem HEPA-Filter entsorgt. Mit einer Belastbarkeit von bis zu 600 kg eignet sich die Air Clean Matte auch zur Reinigung von Transportwägen. Sie kann entweder in den Boden eingelassen oder auf dem Boden platziert werden und ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden.



Effektive Reinigung dank Aktivierungssensor und Kugelventilen

Innovative Reinigungslösung für Reinräume und Labore – Air Clean Matte ACM-Serie von Asmetec

Die Air Clean Matte der ACM-Serie von Asmetec bietet eine umweltfreundliche und innovative Lösung zur Reinigung von Reinräumen, Luftschleusen und Laboren. Im Vergleich zu herkömmlichen Staubbindematten zeichnet sich die Air Clean Matte durch geringen Aufwand und kaum Abfall aus. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Bestellung finden Sie im Asmetec Online-Shop unter www.asmetec-shop.de. Bei Fragen stehen Ihnen die kompetenten Mitarbeiter von Asmetec jederzeit telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.