Renault Trucks plant innovatives Ersatzteil-Vertriebszentrum in Saint-Priest

Renault Trucks plant den Bau eines globalen Ersatzteil-Vertriebszentrums in Saint-Priest. Die Investitionen belaufen sich auf 132 Millionen Euro. Das Unternehmen betont sein Engagement für nachhaltige Produktionsverfahren und seine starke Präsenz in der Metropolregion Lyon.



Renault Trucks verlagert Vertriebszentrum für verbesserte Umwelt- und Betriebsanforderungen

Das alte Gebäude des Vertriebszentrums in Venissieux erfüllte nicht mehr die Umwelt- und Betriebsanforderungen von Renault Trucks. Daher hat das Unternehmen entschieden, die Logistikplattform an den Standort Saint-Priest zu verlagern, wo sich bereits das Achsenwerk befindet. In den nächsten drei Jahren werden umfangreiche Arbeiten durchgeführt, um das neue Vertriebszentrum zu errichten, darunter der Abriss des alten Gebäudes und die Dekontaminierung des Bodens. Bei der Sanierung wird besonders auf Nachhaltigkeit geachtet, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

Das neue Gebäude des Ersatzteil-Vertriebszentrums von Renault Trucks wird eine Belegschaft von fast 500 Mitarbeitern beherbergen. Mit einer Gesamtfläche von 46.000 m2 bietet das moderne Lager flexiblen und skalierbaren Platz für verschiedene Lagerbereiche. Es umfasst ein Standardlager für größere Teile, ein vollautomatisiertes Areal für Kleinteile und einen speziellen Bereich für die Lagerung von Batterien.

Innovatives Distributionszentrum: Höchste Sicherheitsstandards und verbesserte Ergonomie

Das geplante Distributionszentrum von Renault Trucks wird gemäß den strengsten Sicherheitsstandards konzipiert, um eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten. Es wird eine vollständige Trennung von Fußgänger-, Lkw- und Fahrzeugverkehr geben, um Unfälle zu vermeiden. Besonderes Augenmerk wird auf die Ergonomie und den Arbeitskomfort der Mitarbeiter gelegt, um ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Darüber hinaus werden Roboter bei bestimmten Arbeitsschritten eingesetzt und die Regalsysteme optimiert, um die Effizienz zu steigern. Die Entwicklung neuer Arbeitsverfahren erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, um ihre Bedürfnisse und Anforderungen zu berücksichtigen.

Großes Bürogebäude fördert Zusammenarbeit und steigert Effizienz

Das neue Bürogebäude mit einer Fläche von 4.000 m² wird als zentraler Ort für die Zusammenarbeit dienen und die betriebliche Effizienz bei Renault Trucks steigern. Es bietet ausreichend Platz für die Mitarbeiter, um in einer angenehmen und produktiven Umgebung zusammenzuarbeiten. Durch moderne Arbeitsplatzgestaltung und technische Ausstattung wird eine effiziente Kommunikation und Zusammenarbeit ermöglicht, was zu einer verbesserten Leistung und Effizienz des gesamten Unternehmens führt.

Renault Trucks treibt Dekarbonisierung voran und setzt auf erneuerbare Energien

Das Projekt des neuen Ersatzteil-Vertriebszentrums von Renault Trucks in Lyon ist ein deutliches Zeichen für das Engagement des Unternehmens in Sachen Dekarbonisierung und Nutzung erneuerbarer Energien. Durch den Einsatz von Photovoltaik-Paneelen auf dem Dach des Gebäudes wird erneuerbarer Strom erzeugt, der sowohl den eigenen Bedarf des Zentrums als auch den der Nachbargebäude deckt. Auf diese Weise trägt das Projekt maßgeblich zur Reduzierung der CO2-Emissionen und zur Schonung der Umwelt bei.

Das neue Vertriebszentrum von Renault Trucks in Lyon ist ein wegweisendes Beispiel für nachhaltige Gebäudekonzepte. Mit einem vollständig mit Photovoltaik-Paneelen ausgestatteten Dach erzeugt es erneuerbaren Strom, der nicht nur den eigenen Bedarf deckt, sondern auch die umliegenden Gebäude versorgt. Dadurch wird das gesamte Vertriebszentrum zu 100 % frei von fossilen Brennstoffen und trägt aktiv zur Dekarbonisierung der industriellen Aktivitäten bei.

Im Rahmen des Projekts zur Verbesserung der Lebensqualität am Arbeitsplatz hat Renault Trucks beschlossen, am zukünftigen Standort 400 Bäume zu pflanzen. Dies trägt nicht nur zur Verschönerung des Geländes bei, sondern schafft auch eine angenehme Arbeitsumgebung mit natürlicher Schattenspende und verbessert die Luftqualität durch den Abbau von CO2 und anderen Schadstoffen.

Beantragung der Baugenehmigung für das neue Vertriebszentrum

Die Beantragung der Baugenehmigung ist ein formeller Schritt, der erforderlich ist, um die Erlaubnis zur Errichtung des Vertriebszentrums zu erhalten

Das Werk Ponts & Essieux wird nach Venissieux verlegt, das alte Gebäude wird abgerissen und der Boden saniert

Baubeginn des neuen Vertriebszentrums

Die Errichtung der Anlage erfolgt Ende 2027

Im Jahr 2028 wird der Transfer der Aktivitäten schrittweise durchgeführt

Das neue Vertriebszentrum wird voraussichtlich Mitte 2028 in Betrieb genommen

Renault Trucks baut innovatives Ersatzteil-Vertriebszentrum für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit

Das neue Ersatzteil-Vertriebszentrum von Renault Trucks in Lyon zeichnet sich durch zahlreiche Vorteile aus. Durch die strategische Standortverlagerung und Betriebsoptimierung wird die Effizienz gesteigert und gleichzeitig die Umweltbelastung reduziert. Besonderes Augenmerk wird auf die Verbesserung der Sicherheit und des Arbeitskomforts der Mitarbeiter gelegt. Das Gebäude verfügt über eine positive Energiebilanz und demonstriert damit das Engagement von Renault Trucks für nachhaltige Produktionsverfahren und erneuerbare Energien. Das Projekt trägt zur Dekarbonisierung der industriellen Aktivitäten bei und verbessert die Lebensqualität am Arbeitsplatz.