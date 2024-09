Elektromobilität für eine zukunftssichere und emissionsfreie Logistik mit Vertellus

Vertellus ist eine innovative Elektromobilitätslösung von Renault Trucks Deutschland, die speziell auf die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen und nachhaltigen Lösungen in der Logistikbranche reagiert. Kunden haben die Möglichkeit, die vollelektrische Produktpalette von Renault Trucks unverbindlich zu testen und in ihre Logistikflotte zu integrieren. Mit flexiblen Mietverträgen ab 12 Monaten, umfassenden Schulungen für Fahrer und intelligenten Ladesystemen bietet Vertellus eine ganzheitliche Lösung, um die Logistik zukunftssicher und emissionsfrei zu gestalten.



Renault Trucks bietet flexible Mietverträge für vollelektrische Fahrzeuge an

Vertellus von Renault Trucks Deutschland bietet Kunden die Möglichkeit, Modelle für den Verteilerverkehr wie den Renault Trucks E-Tech Master, den Renault Trucks E-Tech D und den Renault Trucks E-Tech D Wide zu mieten. Darüber hinaus können Kunden jedes Fahrzeug aus der gesamten vollelektrischen Range von Renault Trucks mit Vertellus anmieten. Mit einer flexiblen Mietdauer von 12 Monaten können Kunden die Fahrzeuge unverbindlich testen und anschließend in ihre Flotte übernehmen. Dies ermöglicht es ihnen, sich dem schnell wandelnden Markt anzupassen und eine hohe Flexibilität zu gewährleisten.

Umfassende Lösung für effizienten Einsatz von Elektrofahrzeugen bei Vertellus

Vertellus ist eine umfassende Lösung für Kunden, die Elektrofahrzeuge von Renault Trucks mieten möchten. Neben der Bereitstellung der Fahrzeuge umfasst Vertellus auch Schulungen für Fahrer, um ihnen den effizienten und optimalen Einsatz der vollelektrischen Fahrzeuge zu ermöglichen. Darüber hinaus bietet Vertellus ein zuverlässiges Flottenmonitoring, um den Zustand der Fahrzeuge im Blick zu behalten, sowie Fahrzeugoptimierung und intelligente Ladesysteme, um die Nutzung der Elektrofahrzeuge weiter zu verbessern.

Ein umfassender Plan für die nahtlose Umstellung auf Elektrofahrzeuge

Der Vier-Punkte-Plan von Vertellus ermöglicht es Kunden, vollelektrische Fahrzeuge von Renault Trucks unkompliziert und effizient zu mieten. Dabei werden zunächst die individuellen Ziele des Kunden festgelegt und das Einsatzgebiet des Fahrzeugs analysiert. Anschließend werden Routenanalysen durchgeführt und die vorhandene Ladeinfrastruktur bewertet. Im nächsten Schritt werden gemeinsam mit dem Kunden Fahrzeugtests durchgeführt, um die optimale Spezifikation und Konfiguration der Batterien zu ermitteln. Schließlich wird das Fahrzeug termingerecht ausgeliefert, sodass eine nahtlose Umstellung auf Elektromobilität gewährleistet ist.

Vertellus: Nachhaltige Logistiklösung von Renault Trucks in ganz Europa

Renault Trucks hat mit der Einführung von Vertellus in Großbritannien, Polen und Tschechien eine strategische Entscheidung getroffen, um Kunden in ganz Europa ein umfassendes Angebot an Elektromobilitätslösungen zu bieten. Die Tatsache, dass bereits die ersten Verträge unterschrieben wurden, zeigt die positive Resonanz und Nachfrage nach diesen umweltfreundlichen Lösungen für die Logistikbranche.

Renault Trucks: Vorreiter in Elektromobilität mit vollelektrischer Produktpalette

Renault Trucks hat eine klare Unternehmensstrategie, die auf Elektromobilität ausgerichtet ist. Mit dem Angebot Vertellus konzentriert sich das Unternehmen ausschließlich auf die vollelektrische Produktpalette. Damit ist Renault Trucks der erste und einzige Hersteller, der alle Fahrzeugsegmente, von leichten Nutzfahrzeugen bis zu schweren Fernverkehrs-Lkw, elektrisch abdeckt. Kunden können aufgrund der umfangreichen Erfahrung des französischen Herstellers im Bereich Elektromobilität auf zuverlässige und zukunftssichere Lösungen vertrauen.

Die von Renault Trucks Deutschland eingeführte Lösung Vertellus ermöglicht es Kunden, die vollelektrische Produktpalette des Herstellers unverbindlich zu testen und in ihre Flotte zu integrieren. Mit flexiblen Mietverträgen ab 12 Monaten, umfangreichen Schulungen und einem Vier-Punkte-Plan zur nahtlosen Umstellung auf Elektromobilität bietet Vertellus eine zukunftssichere und emissionsfreie Logistiklösung. Renault Trucks unterstreicht damit erneut seine führende Rolle in der Elektromobilität und reagiert auf die steigenden Anforderungen des Marktes mit innovativen Lösungen.