Rheinmetall erhält Auftrag zur Regeneration der Modularen Sanitätseinrichtungen

Rheinmetall wurde vom BAAINBw als Auftragnehmer für den Umbau der MSE ausgewählt. Der Auftrag hat einen mittleren einstelligen MioEUR-Wert und zeigt die Expertise von Rheinmetall im Bereich der medizinischen Ausstattung für militärische Einsätze. Der Umbau umfasst die Regeneration und Neufertigung von Röntgenausstattungen. Die neuen SIEMENS-Röntgenausstattungen ermöglichen hochmoderne medizinische Bildgebung, die den deutschen Krankenhausstandards entspricht. Rheinmetall stärkt damit seine Position als verlässlicher Partner für die Bundeswehr im Bereich der mobilen verlegbaren Einsatzlösungen.



Rheinmetall erneuert Röntgenausstattung für Modulare Sanitätseinrichtungen

Im Rahmen des Auftrags werden die Röntgenausstattungen der MSE regeneriert und neu gefertigt, da die derzeitigen Systeme nicht mehr den aktuellen technischen Standards entsprechen. Die neuen SIEMENS-Röntgenausstattungen ermöglichen die hochmoderne medizinische Bildgebung des gesamten menschlichen Körpers in verschiedenen Positionen und der inneren Organe. Mit den Scannern und Befundungsstationen können Röntgenbilder nach deutschen Krankenhausstandards aufgenommen werden, um eine zuverlässige Patientenversorgung zu gewährleisten.

Zuverlässige Integration von Röntgenausstattungen in Container für Patientenversorgung

Die Integration der neuen Röntgenausstattungen in die Container der Modularen Sanitätseinrichtungen gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb zur Patientenversorgung nach deutschen Standards. Durch den Einsatz von stapelbaren Containern gemäß der International Convention for Safe Containers (CSC) können die MSE flexibel an verschiedenen Orten eingesetzt werden. Dadurch wird eine schnelle und effektive medizinische Versorgung in den Einsatzgebieten der Bundeswehr ermöglicht.

Rheinmetall stärkt seine Position als Partner der Bundeswehr

Die Rheinmetall Project Solutions GmbH, unter der Leitung von CEO Dr. Deniz Akitürk, freut sich über den Auftrag und erwartet eine weitere Expansion im Bereich des Gesamtsystems MSE. Das Unternehmen wurde im Jahr 2019 mit dem Ziel gegründet, Ressourcen und Fähigkeiten für die Einsatzunterstützung zu bündeln.

Rheinmetall hat sich zum Ziel gesetzt, Kunden langfristig bei ihren Missionen zu unterstützen. Dies wird durch hochwertige Produkte und spezifische Dienstleistungen erreicht. Der Auftrag für den Umbau der Modularen Sanitätseinrichtungen stärkt die Position von Rheinmetall als zuverlässiger Partner für die Bundeswehr. Zudem unterstreicht er die Kompetenz des Unternehmens im Bereich der mobilen verlegbaren Einsatzlösungen.

