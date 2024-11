Rheinmetall erhält Millionen-Auftrag für Sensorreinigung im autonomen Fahren

Rheinmetall hat von einem namhaften deutschen Automobilhersteller den Auftrag erhalten, elektrische Spülluftpumpen für die Sensorreinigung zu liefern. Der Auftragswert beträgt einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag. Diese speziell für den Einsatz im Bereich der Sensorreinigung entwickelten Pumpen werden in relevanten Modellen des Herstellers auf dem nordamerikanischen und europäischen Markt für autonomes Fahren eingesetzt. Dieser Auftrag bestätigt die Kompetenz von Rheinmetall im Bereich der innovativen Mobilitätslösungen und weist auf weiteres Wachstumspotenzial hin.



Rheinmetalls elektrische Spülluftpumpe bietet effiziente Lösung für Sensorreinigung

Die elektrische Spülluftpumpe von Rheinmetall hat ihre Effizienz bereits im Bereich der Kraftstoffverbrennung und Schadstoffreduktion im Kraftstofftank unter Beweis gestellt. Durch eine Weiterentwicklung des Produkts bietet Rheinmetall nun eine effizientere, geräuschärmere und kostengünstigere Lösung für die Sensorreinigung an. Die Pumpen werden im Werk der Konzerntochter Pierburg in Kunshan, China, hergestellt. Mit dieser Weiterentwicklung erweitert Rheinmetall nicht nur den Anwendungsbereich der Spülluftpumpe, sondern zeigt auch seine Fähigkeit zur Entwicklung innovativer Produkte für den Zukunftsmarkt des autonomen Fahrens.

Effiziente Sensorreinigung: Rheinmetalls elektrische Spülluftpumpe im Einsatz

Die elektrische Spülluftpumpe von Rheinmetall ist speziell für den Trocknungsprozess nach der Sensorreinigung entwickelt worden. Sie gewährleistet eine schnelle und gleichmäßige Trocknung der Sensoroberfläche, um Leistungsprobleme aufgrund ungleichmäßiger Feuchtigkeit zu vermeiden. In modernen Fahrzeugen ist die Pumpe Teil des integrierten Sensorreinigungssystems und kann automatisch gestartet werden, was zu einer verbesserten Effizienz und Komfort des Reinigungsprozesses führt.

Die elektrische Spülluftpumpe von Rheinmetall ist ein äußerst zuverlässiges und langlebiges Produkt, das unter allen Umgebungsbedingungen stabil betrieben werden kann. Sie gewährleistet eine kontinuierliche und konsistente Reinigung und Trocknung der Sensoren. Zusätzlich zu der Pumpe umfasst das Sensorreinigungsportfolio von Rheinmetall auch zwei Magnetventile, die den Druckluft- und Wasserfluss auf den Sensor regeln und somit eine optimale Reinigung gewährleisten.

Sensorreinigungssysteme: Unverzichtbar für die Sicherheit und Effizienz autonomer Fahrzeuge

Die Sensoren in autonomen Fahrsystemen sind von entscheidender Bedeutung für die Fahrsicherheit und Effizienz des Fahrzeugs. Diese hochpräzisen Sensoren, wie GPS/IMU-Systeme, LIDAR und Kameras, ermöglichen eine genaue Positionsbestimmung, die Erstellung detaillierter Umgebungskarten und die Echtzeit-Erfassung von Straßenverhältnissen. Da Sensoren in komplexen Umgebungen anfällig für Verunreinigungen sind, ist ein effizientes Sensorreinigungssystem unerlässlich, um die Wahrnehmungsgenauigkeit und -stabilität langfristig zu gewährleisten und den zuverlässigen Betrieb autonomer Fahrzeuge sicherzustellen.

Rheinmetall erwartet weiteres Marktpotenzial für innovative Mobilitätslösungen

Die fortschreitende Entwicklung der autonomen Fahrtechnik und die steigende Marktnachfrage eröffnen neue Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen wie der Logistik, dem öffentlichen Verkehr und Taxis. Rheinmetall ist gut positioniert, um von diesem Marktpotenzial zu profitieren. Das Unternehmen bietet innovative und intelligente Lösungen im Bereich der modernen Mobilitätsanwendungen an und kann auf seine umfangreiche Erfahrung und Expertise in der Entwicklung autonomer Fahrzeugtechnologien zurückgreifen.

Rheinmetall erhält Auftrag für innovative Sensorreinigungstechnologie

Die Beauftragung des deutschen Automobilherstellers an Rheinmetall für die Lieferung elektrischer Spülluftpumpen zur Sensorreinigung ist ein deutlicher Beweis für die anerkannte Innovationskraft des Technologiekonzerns. Durch die Weiterentwicklung der Spülluftpumpe bietet Rheinmetall eine effizientere, geräuschärmere und kostengünstigere Lösung für die Reinigung von Sensoren, die insbesondere im zukunftsweisenden Markt des autonomen Fahrens eine bedeutende Rolle spielt. Mit seinem umfangreichen Portfolio an intelligenten Lösungen im Bereich der modernen Mobilität positioniert sich Rheinmetall optimal, um von der steigenden Nachfrage nach autonomen Fahrzeugen zu profitieren.