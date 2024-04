Rheinmetall erhält bedeutenden Auftrag zur Lieferung des Skyranger 30-Flugabwehrsystems an die Bundeswehr

Das Unternehmen Rheinmetall hat einen Vertrag mit der Bundeswehr abgeschlossen, um das mobile Flugabwehrsystem Skyranger 30 an die deutschen Streitkräfte zu liefern. Der Vertrag beinhaltet die Lieferung eines Prototyps sowie 18 Serienfahrzeuge, mit der Option für 30 weitere Systeme. Mit einem Gesamtwert von 595 MioEUR brutto wird die Auslieferung des Prototyps für Ende 2024 erwartet. Rheinmetall ist ein führendes Unternehmen in der Verteidigungsindustrie und wird mit diesem Auftrag eine wichtige Rolle in der deutschen Luftverteidigung einnehmen.



Skyranger 30 stärkt deutsches Luftverteidigungssystem im Nah- und Nächstbereich

Der Skyranger 30 ist ein entscheidender Bestandteil des Luftverteidigungssystems Nah- und Nächstbereichsschutz (NNbS). Das System bietet eine optimale Kombination aus Mobilität, Schutz, Flexibilität und Präzision, um den wachsenden Anforderungen an herausfordernde Bedrohungsszenarien im Nah- und Nächstbereich gerecht zu werden. Mit seinem Hybrid-Lösungsansatz vereint der Turm des Systems die wirkungsstarke Revolverkanone 30mm x 173 KCE, Boden-Luft-Lenkflugkörper und die erforderliche Sensorik auf einer Plattform.

Der Auftrag zur Entwicklung des Luftverteidigungssystems Nah- und Nächstbereichsschutz (NNbS) für die Bundeswehr, den Rheinmetall im Januar 2024 zusammen mit industriellen Partnern erhalten hat, beinhaltet eine bedeutende Rolle für das mobile Flugabwehrsystem Skyranger 30. Das System wird dazu beitragen, die Luftverteidigungskapazitäten der Bundeswehr zu stärken und einen effektiven Schutz im Nah- und Nächstbereich zu gewährleisten.

Deutschland übernimmt führende Rolle in der Luftverteidigung Europas

Der Skyranger 30 ist ein entscheidender Bestandteil des Luftverteidigungssystems Nah- und Nächstbereichsschutz (NNbS) und trägt zur European Sky Shield Initiative der Bundesregierung bei. Mit diesem System kann Deutschland eine führende Rolle in der bodengebundenen Luftverteidigung Europas einnehmen und seine Position innerhalb der NATO stärken. Der Skyranger 30 bietet fortschrittliche Fähigkeiten und Technologien, um die Sicherheit und den Schutz des deutschen Luftraums zu gewährleisten.

Skyranger 30 schließt Fähigkeitslücke der mobilen Flugabwehr

Der Skyranger 30 ist ein mobiles Flugabwehrsystem, das speziell entwickelt wurde, um die aktuelle Fähigkeitslücke der mobilen Flugabwehr zu schließen. Durch seine optimale Kombination aus Mobilität, Schutz, Flexibilität und Präzision ist das System in der Lage, den wachsenden Anforderungen an herausfordernde Bedrohungsszenarien im Nah- und Nächstbereich gerecht zu werden. Mit seinem Hybrid-Lösungsansatz vereint der Turm des Systems eine wirkungsstarke Revolverkanone, Boden-Luft-Lenkflugkörper und die erforderliche Sensorik auf einer Plattform.

Innovatives Flugabwehrsystem ermöglicht autonomen und vernetzten Einsatz

Das mobile Flugabwehrsystem Skyranger 30 zeichnet sich durch eine durchdachte Auslegung verschiedenster Wirkmittel aus, die einen autonomen und vernetzten Einsatz ermöglichen. Mit seiner hohen Dynamik und dem großen Elevationsbereich bietet das System maximale Flexibilität und Präzision. Besonders hervorzuheben ist die Ausstattung mit Airburst-Munition, die über einen programmierbaren Luftsprengpunkt verfügt und somit ideal zur Abwehr von Drohnen geeignet ist. Der kompakte Turm des Systems wird nahtlos in das taktische 8×8 Fahrzeug Boxer integriert, was eine optimale Mobilität gewährleistet.

Österreich bestellt 36 Skyranger 30-Systeme – weitere Interessenten folgen

Der Skyranger 30 erfreut sich bereits großer internationaler Nachfrage, nachdem die Republik Österreich als Erstkunde 36 Systeme bestellt hat. Weitere NATO- und EU-Mitglieder haben ebenfalls Interesse an einer Beschaffung bekundet oder befinden sich bereits in Verhandlungen. Dies unterstreicht die hohe Bedeutung und das Vertrauen, das in das mobile Flugabwehrsystem von Rheinmetall gesetzt wird.

Erfolgreiche Test- und Schießkampagne des Skyranger 30-Funktionsdemonstrators in der Schweiz

Bei der Test- und Schießkampagne im Dezember 2023 auf dem Erprobungszentrum Ochsenboden/Schweiz hat sich der Funktionsdemonstrator des Skyranger 30 sowohl in Bewegung als auch im Stand bewährt. Durch die erfolgreichen Tests konnten wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, die dazu beitragen, die Herstellung und Integration des deutschen Nachweismusters des Systems deutlich risikoärmer und schneller voranzutreiben. Diese Erkenntnisse sind von großer Bedeutung für die effiziente Weiterentwicklung des Skyranger 30 und seine zukünftige Einsatzfähigkeit.

Der Auftrag zur Lieferung des mobilen Flugabwehrsystems Skyranger 30 an die Bundeswehr stellt einen bedeutenden Fortschritt für die deutsche Luftverteidigung dar. Das System schließt eine bestehende Lücke in der mobilen Flugabwehr und bietet eine optimale Kombination aus Mobilität, Schutz, Flexibilität und Präzision. Durch seine Einbindung in die European Sky Shield Initiative wird Deutschland zu einer führenden Nation in der bodengebundenen Luftverteidigung Europas. Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und die internationale Nachfrage machen den Skyranger 30 zu einer hochwertigen Komponente der Bundeswehr.