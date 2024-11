Kanadische Streitkräfte erhalten verbesserte Fähigkeiten und Schutz durch Rheinmetall

Im Rahmen des ERC-Projekts hat die kanadische Regierung Rheinmetall beauftragt, 85 schwere Bergefahrzeuge an die kanadischen Streitkräfte zu liefern. Der Auftrag im Wert von 325 MioCAD beinhaltet Fahrzeuge, Bergungsausrüstung und weitere Anpassungen. Die Lieferungen sollen ab 2027 erfolgen. Rheinmetall Canada wird als Hauptauftragnehmer die bestehende Bergefahrzeugflotte der kanadischen Streitkräfte mit 85 HX 8×8-Fahrzeugen ersetzen, die jeweils mit einem schweren Abschlepp- und Bergungsmodul ausgestattet sind.



Verbesserte Fähigkeiten für das Bergen und Abschleppen

Die neuen schweren HX-Bergefahrzeuge von Rheinmetall bieten den kanadischen Streitkräften erweiterte Fähigkeiten zur effektiven Bergung und Abschleppung ihrer schwereren gepanzerten und logistischen Fahrzeuge. Neben den Bergungsmodulen verfügen die Fahrzeuge über einen integrierten Drehkran, der das Handling von Containern und andere Kranarbeiten ermöglicht. Aufgrund ihrer hohen Mobilität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit stellt der HX eine langfristige Lösung für Kanada dar.

Einsatzerprobtes Flaggschiff: Der HX von Rheinmetall überzeugt in verschiedenen Einsatzszenarien

Der HX von Rheinmetall hat sich in zahlreichen Einsatzszenarien bewährt, darunter Katastrophenhilfe, humanitäre Unterstützung und Kampfeinsätze in schwierigen Gefechtsfeldumgebungen. Mit seinem hohen Maß an Schutz bietet er den Soldaten eine erhöhte Überlebensfähigkeit und trägt maßgeblich zum Erfolg der Missionen bei. Zusätzlich gewährleistet der HX unter den härtesten Bedingungen eine zuverlässige logistische Unterstützung.

Verbesserte Interoperabilität: Kanada wird Teil der HX-Bergeplattform

Die weltweite Verbreitung der HX-Lkw ermöglicht eine verbesserte Kooperation und Logistik zwischen den NATO-Partnern. Kanada schließt sich nun einer exklusiven Gruppe von HX-Bergeplattform-Betreibern an und kann von den Erfahrungen anderer Nationen mit diesem System profitieren.

Rheinmetall Canada führt ERC-Projektteam für erstklassige Bergelösung

Das ERC-Projektteam, unter der Leitung von Rheinmetall Canada, setzt sich aus führenden Unternehmen der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie zusammen. Rheinmetall Canada wird dabei von Rheinmetall MAN Military Vehicles, einem weltweit führenden Hersteller militärischer Logistikfahrzeuge, Miller Industries Towing Equipment, einem führenden Anbieter von Abschlepp- und Bergungsausrüstung, sowie der Rotzler Holding, einem führenden Hersteller von hydraulischen Winden und Windensystemen, unterstützt. Gemeinsam werden sie eine ausgeklügelte, erstklassige Bergelösung bereitstellen, um die nationalen Interessen Kanadas zu unterstützen.

Verbesserte Fähigkeiten und wirtschaftliche Vorteile durch das ERC-Projekt

Das ERC-Projekt hat eine doppelte Wirkung: Es verbessert die Fähigkeiten der kanadischen Streitkräfte und schafft bedeutende wirtschaftliche Vorteile. Durch Investitionen und die Schaffung von High-Tech-Karrieremöglichkeiten trägt es zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes bei. Rheinmetall Canada hat eine lange Erfolgsgeschichte in der Bereitstellung von technologischen Vorteilen und trägt zur Schaffung von Arbeitsplätzen und weiterem Wirtschaftswachstum in Kanada bei.

Kanadische Streitkräfte erhalten verbesserte Fähigkeiten und Schutz

Der Großauftrag zur Lieferung von schweren Bergefahrzeugen an die kanadischen Streitkräfte ermöglicht es den Soldaten, ihre Aufgaben effektiver und sicherer zu erfüllen. Der HX von Rheinmetall hat sich bereits in verschiedenen Einsätzen bewährt und bietet einen hohen Schutz für die Besatzung. Durch die internationale Verbreitung der HX-Lkw wird auch die Zusammenarbeit mit anderen NATO-Partnern verbessert und die Logistik vereinfacht. Das Projekt bringt zudem erhebliche wirtschaftliche Vorteile für Kanada.