Rheinmetall sichert Auftrag für Artillerieraketen im Wert von 300 MioEUR

Rheinmetall hat einen bedeutenden Auftrag für die Lieferung von Artillerieraketen erhalten. Der Auftrag umfasst die Herstellung und Lieferung von Raketen mit einer beeindruckenden Reichweite von bis zu 300 km. Dies stellt einen Meilenstein in der Expansion der Raketenartillerie für Rheinmetall dar. Der Auftrag hat einen Wert von über 300 MioEUR netto und ist für den Zeitraum zwischen 2024 und 2027 geplant. Zusätzlich beinhaltet der Auftrag weitere Zusatzleistungen und Systeme.



Rheinmetall erhält bedeutenden Auftrag für Raketenartillerie-Expansion

Der Erhalt dieses bedeutenden Auftrags stellt für Rheinmetall einen großen Erfolg dar, da es sich um den ersten Auftrag nach der strategischen Erweiterung des Portfolios im Bereich der Raketenartillerie handelt. Die symbolische Grundsteinlegung für ein neues Werk im Februar 2024 verdeutlicht die Ambitionen des Unternehmens, eine führende Rolle in diesem Bereich einzunehmen. In dem Werk sollen nicht nur Sprengstoff und Artilleriemunition produziert werden, sondern auch Komponenten für Raketenartillerie.

Rheinmetall ist ein weltweit führender Anbieter von Artilleriesystemen. Das Unternehmen hat eine lange Tradition in der Herstellung von Geschützen und verwendet seit über 125 Jahren nahtlose Rohre, um die Qualität und Leistung seiner Produkte zu gewährleisten. Zusätzlich dazu bietet Rheinmetall eine breite Palette an Munition in verschiedenen Kalibergrößen an, um den Bedürfnissen der Streitkräfte gerecht zu werden.

Die kürzlich erhaltenen Aufträge im Bereich der Raketenartillerie und der 155mm-Artilleriemunition bekräftigen die führende technologische Position von Rheinmetall in der Entwicklung und Produktion von Munition in Europa. Durch Rahmenverträge wird eine zuverlässige Versorgung der Bundeswehr und anderer NATO-Streitkräfte gewährleistet, was zu einer verbesserten Planung der Produktionsprozesse und einer optimalen Auslastung der Kapazitäten führt.

Rheinmetall hat einen bedeutsamen Auftrag für die Lieferung von Artillerieraketen erhalten, der einen Meilenstein in der Expansion der Raketenartillerie des Unternehmens darstellt. Dank seiner langjährigen Erfahrung und Technologieführerschaft ist Rheinmetall optimal aufgestellt, um die steigende Nachfrage nach hochwertiger Artilleriemunition zu befriedigen und die Sicherheit der Streitkräfte zu gewährleisten. Dieser Auftrag unterstreicht die führende Position von Rheinmetall in der Munitionsentwicklung und -fertigung.