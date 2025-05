Rheinmetall erhält Großauftrag für Wasserstoff-Speicher- und Transportsysteme

Ein führender Hersteller und Lieferant von grünem Wasserstoff plant, Rheinmetall den ersten Großauftrag für Wasserstoffspeicher- und Transportsysteme zu erteilen. Der Auftrag hat ein Volumen im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich und markiert einen wichtigen Schritt in der Zusammenarbeit der beiden Unternehmen.



Rheinmetall erhält bedeutenden Auftrag für Wasserstofftransport und -speicherung

Rheinmetall hat einen Letter of Intent für einen Rahmenvertrag über die Lieferung von einhundert Multiple-Element Gas Containern (MEGC) für den Transport von technischen Gasen wie Wasserstoff erhalten. Dieser Vertrag markiert einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte von Rheinmetall im Bereich MEGC. Die Auslieferung der ersten MEGC ist für Anfang 2026 geplant. Der Kunde, ein großer europäischer Hersteller und Lieferant von grünem Wasserstoff, spielt eine entscheidende Rolle in der zukünftigen klimaneutralen Energieversorgung.

Rheinmetalls innovativer MEGC mit fortschrittlichen Typ-IV-Wasserstoffdrucktanks

Der innovative Multiple-Element Gas Container von Rheinmetall zeichnet sich durch seine fortschrittlichen Typ-IV-Wasserstoffdrucktanks aus, die Drücke von bis zu 700 bar ermöglichen. Diese Tanks sind besonders effizient, da sie eine verkürzte Wickelzeit und einen geringeren Einsatz von Kohlefasern aufweisen. Zudem bieten sie eine erhöhte Speicherkapazität. Das System stellt eine praktische Komplettlösung dar, die auch smarte Service- und Wartungsunterstützung beinhaltet. Die Container haben eine skalierbare Länge von 20-40 Fuß und können bis zu 1.000 kg Wasserstoff (380 bar) aufnehmen.

Rheinmetall sichert wichtige Lieferkette für klimaneutralen Wasserstofftransport

Rheinmetall bietet mit seinen MEGC eine sichere und effiziente Lösung für den Transport von Wasserstoff als Energieträger der Zukunft. Die Container entsprechen allen gängigen Transportvorschriften und gewährleisten Sicherheit und Effizienz bei Lagerung und Transport. Rheinmetall bietet zudem eigene Trailer für den sicheren Transport der Container an. Damit ermöglicht das Unternehmen Industriekunden eine effiziente und zuverlässige Lieferkette für den wichtigen Energieträger Wasserstoff.

Rheinmetall auf dem Vormarsch im Wasserstoff-Markt mit vielversprechenden Gesprächen

Rheinmetall befindet sich bereits in vielversprechenden Verhandlungen mit potenziellen Kunden, was die zukünftigen Perspektiven des Unternehmens im aufstrebenden Wasserstoffmarkt unterstreicht. Durch innovative Lösungen ist Rheinmetall in der Lage, in diesem Markt Fuß zu fassen und seine Position zu stärken.

Rheinmetall erweitert sein Portfolio um Wasserstoffspeichersysteme wie Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGC). Diese Erweiterung ist Teil der umfassenden Wasserstoffstrategie des Unternehmens, die darauf abzielt, fossile Brennstoffe durch grünen Wasserstoff zu ersetzen. Rheinmetall entwickelt und fördert Wasserstofftechnologien in den Bereichen Produktion, Speicherung, Verteilung und Nutzung. Zudem arbeitet das Unternehmen an innovativen Brennstoffzellenlösungen, um eine emissionsfreie Mobilität und die Dekarbonisierung von Industrien zu unterstützen.

Rheinmetall liefert innovative Lösungen für Wasserstoffspeicherung und -transport

Rheinmetalls erster Großauftrag für Wasserstoff-Speicher- und Transportsysteme

Rheinmetalls erster großer Auftrag für Wasserstoffspeicher- und Transportsysteme markiert einen wichtigen Meilenstein in der MEGC-Geschichte des Unternehmens. Mit der Lieferung von hundert Multiple-Element-Gascontainern (MEGC) an einen großen europäischen Hersteller und Lieferanten von erneuerbarem grünen Wasserstoff etabliert sich Rheinmetall als wichtiger Akteur in der Zukunft der klimaneutralen Energieversorgung. Die innovativen MEGC, ausgestattet mit fortschrittlichen Typ-IV-Wasserstoffdrucktanks, bieten eine praktische und effiziente Lösung für die sichere Lagerung und den Transport von Wasserstoff. Da Deutschland bis 2045 klimaneutral werden möchte, wird die Nachfrage nach Wasserstoff als zukünftigem Energieträger weiter steigen, was Rheinmetalls innovative Lösungen für eine nachhaltige Energieversorgung unverzichtbar macht.