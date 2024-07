Rheinmetall erhält größten Auftrag von der Bundeswehr

Die Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH (RMMV) hat von der Bundeswehr einen historisch großen Auftrag im Bereich logistischer Fahrzeuge erhalten. Der Rahmenvertrag, der in Koblenz unterzeichnet wurde, sieht die Lieferung von bis zu 6.500 LKWs im Wert von bis zu 3,5 MrdEUR brutto vor. Dieser Auftrag ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und bestätigt die führende Position von Rheinmetall im globalen Markt für Logistikfahrzeuge.



Bundeswehr bestellt weitere Fahrzeuge für logistische Unterstützung

Der Rahmenvertrag ermöglicht es der Bundeswehr, über einen Zeitraum von sieben Jahren weitere Stückzahlen der bereits eingeführten Ungeschützten Transportfahrzeuge UTF 5t und UTF 15t-LKW zu bestellen. Zusätzlich wird eine neue Fahrzeugklasse, die 4×4-Variante UTF 3,5t, eingeführt. Diese neue Fahrzeugklasse zeichnet sich durch ein Höchstmaß an Gleichteilen zur UTF-Familie aus. Durch die einheitliche Fahrzeugfamilie und die Gleichheit mit den Fahrzeugen anderer Nutzerstaaten werden die HX-LKWs als zentrale Logistikfahrzeuge innerhalb der NATO etabliert und setzen einen Standard für Interoperabilität und logistische Effizienz im Bündnis.

Michael Wittlinger, Vorsitzender der Geschäftsführung der Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH, hebt hervor, dass der Rahmenvertrag einen wichtigen Beitrag zur schnellen Bedarfsdeckung der logistischen Kräfte der Bundeswehr leistet.

Die Zeitenwende in der LKW-Beschaffung bei Rheinmetall

Die schnelle Abwicklung der LKW-Beschaffung von der Angebotsaufforderung bis zur Vertragsunterschrift in nur vier Monaten zeigt, dass Rheinmetall effizient und zuverlässig arbeitet und sich als vertrauenswürdiger Partner für die Bundeswehr bewährt hat.

Erfolgreiche Unterstützung der Bundeswehr durch die UTF-Familie

Die UTF-Familie hat sich seit einigen Jahren als wesentlicher Bestandteil der logistischen Einheiten und Verbände der Bundeswehr etabliert. Als Vorzeigeprojekt hat sie neue Wege im Beschaffungswesen geebnet. Seit 2017 wurden mehr als 6.000 HX-Fahrzeuge zusammen mit Wechselladersystemen und Sattelzugmaschinen 70t an die Bundeswehr geliefert. Dabei erfolgt ein großer Teil der Wertschöpfung in Deutschland durch die WLS und UTF.

Robuste HX-Fahrzeugfamilie bildet Basis für UTF und WLS

Die Ungeschützten Transportfahrzeuge UTF und Wechselladersysteme (WLS) basieren auf der robusten HX-Fahrzeugfamilie der RMMV. Diese Fahrzeuge sind speziell für militärische Zwecke konzipiert und zeichnen sich durch ihre hohe Mobilität auch in schwerem Gelände aus. Die weltweite Verbreitung der HX-Fahrzeugfamilie ermöglicht eine reibungslose Zusammenarbeit und effiziente Logistik, insbesondere bei multinationalen Einsätzen. Der hohe Auftragsbestand für die bewährten HX-Fahrzeuge unterstreicht ihre Akzeptanz und Zuverlässigkeit, da bereits über 20.000 Fahrzeuge weltweit im Einsatz sind.

Der jüngst von der Bundeswehr vergebene Auftrag an die Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH für logistische Fahrzeuge stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensgeschichte dar und bestätigt Rheinmetalls führende Rolle auf dem globalen Markt für Logistikfahrzeuge. Der Rahmenvertrag ermöglicht der Bundeswehr eine flexible Bedarfsdeckung über einen Zeitraum von sieben Jahren und etabliert die HX-LKWs als zentrale Logistikfahrzeuge innerhalb der NATO.

Die hohe Akzeptanz der bewährten HX-Fahrzeuge zeigt, dass Rheinmetall qualitativ hochwertige und zuverlässige Produkte liefert. Dieser Auftrag unterstreicht die Veränderungen in der LKW-Beschaffung und das Vertrauen der Kunden in Rheinmetalls Produkte. Die UTF-Familie spielt eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Leistungsfähigkeit der logistischen Einheiten der Bundeswehr und bietet große Vorteile in Bezug auf Interoperabilität und Logistik.