Rheinmetall produziert ersten Lynx KF41 Schützenpanzer in Ungarn

Rheinmetall Hungary hat mit der erfolgreichen Produktion des ersten Schützenpanzers Lynx KF41 in Zalaegerszeg einen bedeutenden Schritt zur Stärkung seines weltweiten Produktionsnetzwerks gemacht. Durch die Erweiterung der europäischen Kapazitäten für die Produktion gepanzerter Fahrzeuge trägt das Unternehmen zur Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit Europas bei. Der hochmoderne Entwicklungs- und Fertigungsstandort in Ungarn stellt sicher, dass Rheinmetall den steigenden Kundenanforderungen gerecht wird und zukunftsweisende Technologien einsetzt.



Rheinmetall Hungary produziert ersten Lynx KF41 in Ungarn

Der erste in Ungarn produzierte Schützenpanzer Lynx KF41 wurde einer gründlichen Überprüfung seiner Funktionsfähigkeit, Leistung und Qualität unterzogen. Nach erfolgreichem Abschluss wird der Panzer voraussichtlich Mitte 2024 an die ungarischen Streitkräfte übergeben. Dieser Meilenstein ist von großer Bedeutung für die europäische Sicherheit und unterstreicht das Engagement von Rheinmetall, den steigenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

Rheinmetall Hungary eröffnet modernstes Produktionszentrum für gepanzerte Fahrzeuge

Das Werk in Zalaegerszeg, das im August 2023 eröffnet wurde, ist ein hochmodernes Produktions- und Erprobungszentrum für gepanzerte Fahrzeuge. Es ist speziell darauf ausgerichtet, fortschrittliche Ketten- und Radfahrzeuge für die ungarischen Streitkräfte zu entwickeln und herzustellen. Neben der Lynx KF41-Familie wird auch der Kampfpanzer Panther KF51 in der Version Evo in diesem Werk produziert.

Rheinmetall plant sieben Varianten des Lynx KF41 für Ungarns Streitkräfte

Der Lynx KF41 ist ein vielseitiges Fahrzeug, das speziell für die Anforderungen der ungarischen Streitkräfte entwickelt wurde. Es umfasst sieben verschiedene Varianten, darunter den Standard-Schützenpanzer, das Gefechtsstandfahrzeug, den Spähpanzer, das Feuerleitfahrzeug, den Mörserträger, das Sanitätsfahrzeug und das Fahrschulfahrzeug. Zusätzlich plant Rheinmetall die Entwicklung einer Flugabwehrversion mit dem Skyranger-30-Turm, was dem Lynx KF41 eine noch größere Flexibilität und Einsatzmöglichkeiten verleiht.

Die erfolgreiche Produktion des ersten Lynx KF41 in Zalaegerszeg zeigt, dass Rheinmetall seine technologische Führungsposition in der europäischen Verteidigungsindustrie behauptet. Das Werk in Ungarn stellt sicher, dass das Unternehmen die steigende Nachfrage nach modernsten gepanzerten Fahrzeugen erfüllen kann. Durch die Nutzung modernster Technologie und hochqualifizierter Mitarbeiter ist Rheinmetall in der Lage, hochwertige und leistungsstarke Schützenpanzer für die ungarischen Streitkräfte herzustellen.

Die Produktion des Lynx KF41 in Ungarn trägt zur Sicherheit Ungarns bei und stärkt die europäische Sicherheit insgesamt. Mit seinen zahlreichen Varianten kann der Lynx KF41 den unterschiedlichen Anforderungen der Streitkräfte gerecht werden. Durch die geplante Entwicklung einer Flugabwehrversion wird der Lynx KF41 noch vielseitiger und effektiver in militärischen Operationen. Insgesamt ist die Produktion des Lynx KF41 in Ungarn ein großer Erfolg für Rheinmetall und ein wichtiger Schritt zur Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeiten.