Rheinmetall präsentiert auf ILA 2026 Lösungen für sämtliche Domänen

Rheinmetall präsentiert auf der ILA Berlin 2026 eine 840 Quadratmeter Ausstellung im Defence Park G/300, die modernste Lösungen für Land-, Luft- und Raumfahrtoperationen vereint. Unter dem Leitgedanken „Strong and clear. Across all domains.“ werden als One-Stop-Shop integrierte Systeme wie der Aufklärungs- und Wirkverbund, MQ-28 Ghost Bat, SAR-Satelliten, Loitering Munition FV-014, Skyranger 30, Caracal mit ATAX sowie die F-35-Rumpfmittelteilfertigung vorgestellt. Deutschland, NATO und Partner profitieren von Transparenz sowie kurzen, effizienten Reaktionszeiten.



Rheinmetall auf ILA Berlin 2026 mit 840 Quadratmetern Ausstellungsfläche

Auf einer Fläche von 840 Quadratmetern im Defence Park G/300 am BER in Schönefeld präsentiert Rheinmetall auf der ILA Berlin 2026 seine neuesten Systemlösungen. Der zweigeschossige Messestand wirkt großzügig und innovativ. Das Portfolio umfasst integrierte Luft- und Raumfahrtsysteme ebenso wie spezialisierte Landoperationstechnologien. Mit diesem Auftritt bekräftigt der Düsseldorfer Technologiekonzern seine Position als führender Komplettanbieter für nationale und alliierte Streitkräfte in Deutschland, der NATO sowie Partnerstaaten. Effizient, sicher und technologisch führend.

Datenfusion verbindet Satelliten, Drohnen und Bodensysteme für optimierte Echtzeit-Reaktionen

Der Aufklärungs- und Wirkverbund von Rheinmetall integriert satellitengestützte Sensorik, unbemannte Luftfahrzeuge sowie bodenbasierte Überwachungssysteme zu einer durchgängigen digitalen Infrastruktur. Mittels fortschrittlicher Datenfusion werden eingehende Signale aus dem All in Echtzeit ausgewertet und nahtlos in präzise Maßnahmen am Boden umgesetzt. Dieser ganzheitliche Ansatz verkürzt Einsatzreaktionszeiten erheblich, steigert die Transparenz operativer Abläufe und bietet Führungskräften entscheidende Vorteile beim Schutz eigener Truppen sowie bei zuverlässiger Lagebeurteilung in anspruchsvollen Gefechtssituationen mit effektiver operativer Verfügbarkeit.

Autonomes CCA MQ-28 Ghost Bat verbessert Manned-Unmanned Teaming Fähigkeiten

Die MQ-28 Ghost Bat von Boeing agiert als autonomes Kollaboratives Kampfflugzeug, das unbemannte und bemannte Einsätze in hochbedrohten Lufträumen optimiert. Auf Basis von über 150 erfolgreichen Testflügen integriert die Plattform modulare Sensorpakete, elektronische Kampfführung und flexible Waffenoptionen. In Kooperation mit Rheinmetall übernimmt das Unternehmen das Systemmanagement in Deutschland, führt nationale Anpassungen durch und gewährleistet operative Begleitung sowie umfassende Wartungslogistik bis zur finalen Übergabe an die Bundeswehr vollständig zum Einsatzzeitpunkt zuverlässig.

Neusser Joint Venture startet SAR-Satellitenkonstellation für NATO und Bundeswehr

Ab Neuss realisiert das Joint Venture Rheinmetall ICEYE Space Solutions eine eigenständige SAR-Satellitenkonstellation zur souveränen Erdbeobachtung. Die Synthetic-Aperture-Radar-Technologie erzeugt ganztägig und ganzjährig hochauflösende Radarbilder, unabhängig von Witterungsbedingungen oder Tageslicht. Diese qualitativ hochwertigen Daten ermöglichen präzise Lagebeurteilung, zuverlässige Zielerkennung und kontinuierliches Echtzeit-Monitoring. Ein umfangreicher Milliardenauftrag der Bundeswehr gestattet exklusiven NATO-Zugriff auf die Satellitenflotte und fördert maßgeblich die digitale Transformation der militärischen Aufklärung und strategischen Planung. Unterstützt zukünftige Einsatzszenarien effizient und flexibel.

LMS FV-014 vereint Aufklärung und präzisen Angriff in System

Das LMS FV-014 vereint eine hochauflösende 360-Grad-Gimbalkamera mit präziser Angriffsfähigkeit und erlaubt so Überwachung und zielgenaue Wirkung. Bis zu 100 Kilometer entfernte Ziele werden für bis zu 70 Minuten ununterbrochen beobachtet. Bei Erreichen eines kritischen Moments entscheidet die Drohne autonom oder auf Fernsteuerungsbefehl über den Einsatz des integrierten Gefechtskopfs. Vollständig in der EU gefertigt, lässt sich das System nahtlos in Bodenstationen integrieren und ergänzt den Rheinmetall-Aufklärungsverbund um eine flexible, Schlagkomponente.

ILA 2026 präsentiert Skyranger 30 als hochpräzise modulare Nahbereichs-Luftverteidigung

Der Skyranger 30 auf Boxer 8×8 mit MBDA-Lenkflugkörpern DefendAir adressiert Bedrohungen im Nah- und Nächstbereich. Das hochmobile System kombiniert robuste Panzerfahrzeugplattform und moderne Flugabwehrraketen, sodass es feindliche Drohnen, Tiefflieger und andere Luftziele effizient abwehren kann. Dank modularer Effektorenkonfiguration lässt sich das Fahrzeug flexibel an missionstypische Bedrohungslagen anpassen. Automatische Zielerfassung erhöht Reaktionsgeschwindigkeit, während integrierte Schutzmaßnahmen Besatzung und Technik vor Beschuss sichern. Ein digitales Gefechtsleitsystem vernetzt Einheiten und unterstützt zuverlässig kontinuierliche Kommunikation mit übergeordneten Kommandozentralen.

4×4-Caracal: Luftlandefahrzeug mit modularer Panzerung, vielseitiger Konfiguration und ATAX-Einsatzoption

Das luftlandefähige 4×4-Fahrzeug Caracal wurde speziell für Luftlande- und Spezialkräfte konzipiert und zeichnet sich durch eine geringe Silhouette sowie modulare Panzerung aus. Ein universelles Schienensystem ermöglicht vielfältige Rollenkonfigurationen, darunter Truppentransport, Feuerunterstützung und Panzerabwehr, bei einer maximalen Zuladung von 1.200 Kilogramm. In Kooperation mit IrvinGQ stattet Rheinmetall das Fahrzeug mit dem ATAX-Luftabwurfsystem aus, das schnelles Rigging und De-Rigging erlaubt, und sorgt so für präzises Abspringen und minimalen logistischen Aufwand im Einsatz.

Rheinmetall richtet in Weeze F-35 Mittelsegmentmontage für NATO-Partner ein

In Weeze errichtete Rheinmetall innerhalb von 18 Monaten eine hochmoderne Fertigungslinie für F-35-Mittelrumpfteile im Auftrag von Northrop Grumman. Seit Sommer 2025 produziert die Anlage serienmäßig; das achte Element wurde bereits ausgeliefert. Insgesamt sind dort 400 Sitzsegmente für 14 NATO-Staaten vorgesehen. Das mittlere Rumpfstück integriert Flugsteuerungsavionik, Waffensystemschnittstellen sowie hydraulische und elektrische Leitungen und unterstreicht Europas industrielle Kompetenz in der nächsten Generation von Kampfflugzeugen. Die Fertigung folgt strengen internationalen Qualitätsstandards und Sicherheitsstandards.

Auf der ILA Berlin 2026 präsentiert Rheinmetall ein umfassendes Konzept, das durch die Verknüpfung von Erdbeobachtungssatelliten, unbemannten Luftfahrzeugen und bodengestützten Luftverteidigungssystemen eine durchgängige Überwachung und Reaktionsfähigkeit in allen Einsatzbereichen gewährleistet. Der systembasierte Ansatz reduziert Verzögerungen in der Befehlsgewalt und steigert die Lageaufklärung durch digitale Datenfusion. Partnerschaften mit Industrie und Eigenfertigung sichern individuelle, nachhaltige Lösungen für Deutschland, NATO-Staaten und weitere Verbündete im globalen Sicherheitsumfeld. operationelle Flexibilität, effektive Koordination und strategische Resilienz.