Erfolgreicher Abschluss des LAND 121 Phase 3B/5B-Programms in Australien

Im Rahmen des LAND 121 Phase 3B/5B-Programms wurde die Logistikfahrzeugflotte der Australian Defence Force erfolgreich erneuert. Über einen Zeitraum von zehn Jahren wurden mehr als 3.500 Fahrzeuge auf Basis des bewährten HX-LKW beschafft und termingerecht sowie im Budgetrahmen ausgeliefert. Mit der Final Acceptance-Zeremonie wurde das Beschaffungsprogramm offiziell abgeschlossen.

Vielseitige Fahrzeugflotte unterstützt Logistik der australischen Armee

Die australische HX-Flotte besteht aus einer breiten Palette von Fahrzeugen, die speziell für die Bedürfnisse der australischen Armee konfiguriert sind. Dazu gehören Bergefahrzeuge, Transporter, selbstladende Hakenliftfahrzeuge, Tankwagen, Sattelschlepper-Zugmaschinen und Kipper. Diese vielseitigen Fahrzeuge sind das Rückgrat der Logistikoperationen der Armee, da sie Truppen, Lebensmittel, Wasser und andere Ausrüstung in ganz Australien transportieren. Mit ihrer robusten Bauweise und ihrer Fähigkeit, sich an verschiedene Einsatzbedingungen anzupassen, sind diese Fahrzeuge unverzichtbar für die effektive Durchführung von Militäroperationen.

Erfolgreiche Tests der Logistikfahrzeuge im Australian Automotive Research Centre

Im Australian Automotive Research Centre (AARC) in der Nähe von Anglesea, Victoria, wurden erfolgreich Tests und Verifikationen an insgesamt 3.580 mittelschweren und schweren Militär-Logistik-LKWs sowie 3.165 Modulen und geschützten Kabinen durchgeführt. Die sorgfältigen Prüfungen stellen sicher, dass die Fahrzeuge den hohen Anforderungen der australischen Armee entsprechen.

HX-LKW: Herausragende Fähigkeiten und Bedeutung für die australische Armee

Michael Wittlinger, Chief of Staff der Rheinmetall AG und Aufsichtsratsvorsitzender der Rheinmetall MAN Military Vehicles Australia Pty Ltd., hebt die beeindruckenden Fähigkeiten des HX-LKW hervor und betont die wichtige Rolle, die diese Fahrzeuge für die australische Armee spielen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Rheinmetall und dem Commonwealth of Australia bei der Abschluss des Projekts ist eine Quelle des Stolzes für die gesamte Belegschaft von Rheinmetall Defence Australia und Rheinmetall MAN Military Vehicles Australia.

Das erfolgreiche LAND 121 Phase 3B/5B-Programm der RMMVA hat eine logistische Meisterleistung vollbracht. Durch die termingerechte und budgetgerechte Auslieferung von mehr als 3.500 Logistikfahrzeugen auf Basis des HX-LKW wird sichergestellt, dass die australische Armee über eine äußerst zuverlässige und vielseitige Flotte verfügt. Dieser erfolgreiche Abschluss stärkt die Position der RMMVA als führender Lieferant von militärischen Logistikfahrzeugen in Australien weiter.