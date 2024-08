Rheinmetall präsentiert auf der Eurosatory 2024 neue Artillerie-Systeme

Rheinmetall präsentiert auf der Eurosatory 2024 in Paris eine breite Palette an innovativen Systemen, Produkten und Konzepten für das Gefechtsfeld der Zukunft. Besucher haben die Möglichkeit, vom 17. bis zum 21. Juni 2024 hautnah die neuesten Entwicklungen des Technologiekonzerns zu erleben. Das Motto „Freedom needs Enablers“ bringt die Bedeutung von neuen Systemen, Technologien und Kooperationen für die Sicherheit zur Geltung. Diese Messe bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Zukunft des Gefechtsfeldes zu erkunden und sich von den Innovationen von Rheinmetall inspirieren zu lassen.



Premiere: Rheinmetall und Lockheed Martin stellen neues Raketenartilleriesystem vor

Am 17. Juni 2024 stellen Rheinmetall und Lockheed Martin auf der Eurosatory das neue Raketenartilleriesystem GMARS vor. Mit diesem System werden bedeutende Fortschritte in der Artillerie erwartet. GMARS ermöglicht eine präzise und effektive Bekämpfung von Zielen auf mittlere und große Entfernungen. Die Raketen sind in der Lage, verschiedene Arten von Sprengköpfen einzusetzen und bieten eine hohe Durchschlagskraft. Das System zeichnet sich durch eine verbesserte Zielverfolgung und eine erhöhte Feuergeschwindigkeit aus. Die Präsentation auf der Eurosatory gibt Besuchern die Gelegenheit, sich von den innovativen Eigenschaften des GMARS-Systems zu überzeugen.

Am 17. Juni 2024 wird auf der Eurosatory ein neuer Demonstrator vorgestellt, der die Weiterentwicklung im Bereich der Kampfpanzer präsentiert. Dieser Demonstrator zeigt die neuesten Fortschritte und Innovationen auf diesem Gebiet und gibt einen Einblick in die zukünftige Entwicklung von Kampfpanzern. Besucher haben die Möglichkeit, die neuesten Technologien und Konzepte zu erleben und sich über die aktuellen Entwicklungen in der Panzerindustrie zu informieren. Der Demonstrator bietet einen realistischen Eindruck davon, wie sich Kampfpanzer in Zukunft verändern und verbessern werden.

Rheinmetall präsentiert in der Demonstration Area das Projekt Giga-PtX, in Zusammenarbeit mit dem Technologiepartner INERATEC. Das Projekt demonstriert eine effiziente und zuverlässige Kraftstoffversorgung, die den Anforderungen im Einsatz gerecht wird. Zudem wird die hohe Geländegängigkeit des Luftlandefahrzeugs Caracal beeindruckend vorgeführt.

Die taktischen Kleinfahrzeuge Ermine von Rheinmetall werden am 18. Juni 2024 erstmals präsentiert. Mit neuen Antriebstechnologien und autonomen Fähigkeiten bieten sie innovative Lösungen. Diese Fahrzeuge dienen sowohl dem taktischen Transport als auch als mobile Energiequelle und ermöglichen somit eine vielseitige Nutzung auf dem Gefechtsfeld der Zukunft.

Rheinmetall präsentiert vielseitige Kompetenzen auf der Eurosatory 2024

Hochmobile, modulare und skalierbare Flugabwehrsysteme von Rheinmetall präsentiert

Rheinmetall präsentiert auf der Eurosatory 2024 hochmobile, modulare und skalierbare bodengebundene Flugabwehrsysteme. Mit der Fokussierung der NATO-Streitkräfte auf Landes- und Bündnisverteidigung gewinnen diese an Bedeutung. Besonders hervorzuheben ist der Skyranger 35-Turm auf dem Leopard 2-Fahrgestell als taktisches FlaKSystem

Rheinmetall stellt auf der Eurosatory 2024 das Konzept Digitalized Brigade vor, welches die Vernetzung der unterschiedlichen Entitäten auf dem digitalisierten Gefechtsfeld der Zukunft ermöglicht. Mit dem Soldatensystem Gladius 2.0 und dem Tactical Core von blackned werden Soldaten, Plattformen, Sensoren und Effektoren von Kampfverbänden miteinander vernetzt. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten der Gefechtsführung und Ausbildung. Besucher der Messe können sich über die innovativen Vernetzungslösungen von Rheinmetall informieren

Rheinmetall präsentiert die modulare, stabilisierte Waffenstationsfamilie Natter, die in der Funktion beeindruckende Wirkung zeigt

Rheinmetall zeigt auf der Eurosatory 2024 seine umfangreiche Expertise im Bereich Schutztechnologien. Besonders herausragend ist das ROSY Top Attack System, welches effektiven Schutz vor Luftraumangriffen bietet. Zusätzlich wird eine innovative Lösung für militärischen ballistischen Körperschutz präsentiert

Rheinmetall präsentiert den Keiler Next Generation, ein gepanzertes Fahrzeug zur Unterstützung im Gefecht. Es ist speziell entwickelt, um Minensperren zu durchbrechen und ermöglicht somit einen schnellen Vorstoß der eigenen Truppen

Die HX-Fahrzeugfamilie von Rheinmetall bietet eine herausragende Mobilität, Vielseitigkeit und ein hohes Schutzniveau. Auf der Eurosatory 2024 werden verschiedene Fahrzeuge dieser Familie ausgestellt

