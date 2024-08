Richard Neumayer GmbH: Nominiert für Deutschen Nachhaltigkeitspreis in Metall- und Mineralienverarbeitung

Die Richard Neumayer GmbH wurde für ihre herausragenden Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie „Metall- und Mineralienverarbeitung“ nominiert. Das Unternehmen hat sich einen Namen gemacht durch sein Engagement für umweltfreundliche Prozesse und seine Vorreiterrolle in der Branche. Diese Nominierung ist eine Anerkennung für die Bemühungen von Richard Neumayer GmbH, einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten.



Richard Neumayer GmbH verpflichtet sich zu wissenschaftlich fundierten Klimazielen

Die Richard Neumayer GmbH hat sich im Rahmen der Science Based Targets initiative (SBTi) dazu verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um 50 % zu reduzieren (Basisjahr 2018). Diese Initiative ermöglicht es Unternehmen, wissenschaftlich fundierte Klimaziele zu setzen, die mit dem Pariser Klimaschutzabkommen übereinstimmen. Das Unternehmen strebt außerdem an, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Diese Verpflichtung ist ein wichtiger Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie von Richard Neumayer GmbH und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für den Klimaschutz.

Innovative Maßnahmen zur CO2-Reduktion bei Richard Neumayer GmbH

Um ihre ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen, hat die Richard Neumayer GmbH verschiedene innovative Maßnahmen ergriffen. So wurde beispielsweise die Wärmebehandlung auf Schmiedewärme umgestellt, was zu einer signifikanten Reduktion der CO2-Emissionen führte. Darüber hinaus wurde eine Photovoltaikanlage auf dem Firmengelände installiert und der Bezug von Ökostrom mittels Green Power Purchase Agreement für Solar- und Windenergie umgestellt. Diese Maßnahmen haben bereits zu einer beeindruckenden Verringerung der CO2-Emissionen in den Bereichen Scope 1 und 2 um 90% geführt.

Gewinner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises werden am 28. November bekannt gegeben

Die Gewinner des renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreises werden am 28. November in Düsseldorf gekürt. Alle Interessierten können sich über die Nachhaltigkeitsstrategie der Richard Neumayer GmbH im aktuellen Sustainability Update 2024 informieren. Zudem sind auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens (LinkedIn, Instagram) weitere Informationen verfügbar. Die Richard Neumayer GmbH legt großen Wert auf Transparenz und teilt ihre Fortschritte und Initiativen zur Nachhaltigkeit gerne mit der Öffentlichkeit.

Richard Neumayer GmbH: Familiengeführtes Unternehmen mit Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit

Die Richard Neumayer GmbH ist ein traditionsreiches Unternehmen, das sich auf die Verarbeitung von Stahl spezialisiert hat. Mit seinem Firmensitz in Hausach ist das Unternehmen fest in der Region verankert und trägt durch seine innovativen Ansätze und nachhaltigen Praktiken zum Klimaschutz bei. Dabei legt die Firma besonderen Wert auf die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Förderung der regionalen Wirtschaft. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem Engagement ist die Richard Neumayer GmbH ein wichtiger Akteur in der Stahlverarbeitungsbranche.

Die Richard Neumayer GmbH ist ein führendes Unternehmen in der Metall- und Mineralienverarbeitung und zeichnet sich durch sein vorbildliches Engagement in den Bereichen Nachhaltigkeit und Klimaschutz aus. Durch die Teilnahme an der Science Based Targets initiative und die Umsetzung innovativer Maßnahmen zur Reduktion von CO2-Emissionen hat das Unternehmen bereits beachtliche Fortschritte erzielt. Die Richard Neumayer GmbH demonstriert eindrucksvoll, wie Unternehmen durch nachhaltiges Handeln und innovative Lösungen einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten und somit die Zukunft unserer Umwelt sichern können.