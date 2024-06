RICHTER.transporte: Sanierung sichert Geschäftsbetrieb und Arbeitsplätze

RICHTER.transporte, ein Logistikdienstleister mit Sitz in Gründau-Rothenbergen, befindet sich aktuell in einem Eigenverwaltungsverfahren. Dieses Verfahren wurde vom Amtsgericht in Hanau genehmigt und dient der Sanierung des Unternehmens, um den Geschäftsbetrieb langfristig fortzuführen. Durch die Sanierung ergeben sich zahlreiche Vorteile für das Unternehmen, wie die Sicherung der Arbeitsplätze und die Stabilität des Geschäftsbetriebs.



Sanierung von RICHTER.transporte: Ziel ist Geschäftsbetriebserhalt und Mitarbeiterabsicherung

Im Rahmen des Sanierungsprozesses liegt das Hauptaugenmerk darauf, den Geschäftsbetrieb von RICHTER.transporte zu erhalten. Dadurch sollen die Arbeitsplätze der 75 Mitarbeiter langfristig gesichert werden.

RICHTER.transporte gewährleistet pünktliche Lohnzahlungen trotz Herausforderungen

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen und politischen Lage in den letzten Jahren hat RICHTER.transporte immer pünktlich die Löhne und Gehälter an seine Mitarbeiter überwiesen. Um das Unternehmen langfristig zu sanieren, wird ab August 2024 auf Sanierungsbeiträge der Mitarbeiter zurückgegriffen, die von der Bundesagentur für Arbeit verwaltet werden, um die finanzielle Belastung für das Unternehmen zu verringern.

Experten von Heidemann Küthe planen Zukunft von RICHTER.transporte

Die Experten von Heidemann Küthe Rechtsanwälte unterstützen RICHTER.transporte dabei, bis Ende des dritten Quartals 2024 Strategien für die Zukunft des Unternehmens zu entwickeln. Durch die Erarbeitung und Umsetzung von Restrukturierungsoptionen wird angestrebt, das Unternehmen langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren.

RICHTER.transporte arbeitet mit FalkenSteg an erfolgreicher Sanierung

RICHTER.transporte kooperiert mit FalkenSteg, einem renommierten Beratungsunternehmen für M&A-Transaktionen, um die Sanierung erfolgreich durchzuführen. Gemeinsam entwickeln sie einen strukturierten Investorenprozess, um potenzielle Investoren anzusprechen und sicherzustellen, dass das Unternehmen langfristig erfolgreich bleibt.

RICHTER.transporte – Europaweit agierendes Transport- und Logistikunternehmen

Die RICHTER.transporte Spedition und Logistik GmbH ist ein etabliertes Unternehmen in der Transport- und Logistikbranche, das in ganz Europa aktiv ist. Mit seinem breiten Dienstleistungsangebot, das Transport, Warehousing, Consulting und Logistic Solutions umfasst, bietet das Unternehmen seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen für ihre individuellen Bedürfnisse. Die Flotte von 30 Sattelzügen und die großzügige Lagerfläche ermöglichen es RICHTER.transporte, effizient und zuverlässig zu arbeiten und einen Umsatz von knapp 6,5 Millionen Euro zu erwirtschaften.

Erfahrene Sanierungsexperten begleiten Unternehmen in Krisensituationen

Heidemann Küthe Rechtsanwälte ist eine renommierte Kanzlei mit Sitz in Düsseldorf, die sich auf die Sanierung von Unternehmen spezialisiert hat. Das Team besteht aus acht erfahrenen Sanierungsexperten, die Unternehmer in Krisensituationen begleiten und bei der Erarbeitung und Umsetzung von außergerichtlichen Restrukturierungsoptionen unterstützen. Die Namenspartner Dr. Georg Heidemann und Markus Küthe haben eine langjährige Erfahrung in der Bewältigung von Krisen und stehen ihren Mandanten erfolgreich zur Seite.

Die Sanierung von RICHTER.transporte ist von großer Bedeutung für das Unternehmen und seine Mitarbeiter. Durch den Erhalt des Geschäftsbetriebs und die Sicherung der Arbeitsplätze wird langfristige Stabilität gewährleistet. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Beratern und die Konzeption eines strukturierten Investorenprozesses sind entscheidend für den Erfolg von RICHTER.transporte in der Zukunft.