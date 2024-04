Rittal als eines der besten mittelständischen Industrieunternehmen ausgezeichnet

Rittal ist ein weltweit führendes Unternehmen, das kürzlich von der ZEIT Verlagsgruppe als eines der besten mittelständischen Industrieunternehmen ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung ist Teil der Initiative „German Standards – Best of German Industry“, die die Bedeutung des unternehmerischen Handelns für Wirtschaft und Gesellschaft würdigt. Durch seine innovative und verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit trägt Rittal maßgeblich zum Wohlstand und zur sozialen Verantwortung bei. Die Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung von Rittal für den Standort Deutschland und würdigt seine führende Position im weltweiten Wettbewerb.



Rittal als eines der innovativsten Unternehmen in ländlichen Regionen ausgezeichnet

Das Nachschlagewerk der ZEIT Verlagsgruppe würdigt die Preisträger ausführlich und hebt ihre Bedeutung für den Standort Deutschland hervor. Besonders in ländlichen Regionen finden sich einige der innovativsten Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen und sichern. Damit tragen diese mittelständischen Unternehmensstandorte maßgeblich zum Wohlstand und zur sozialen Verantwortung in unserer Gesellschaft bei.

Markus Asch, CEO von Rittal International und Rittal Software Systems, ist dankbar für die Anerkennung als eines der besten mittelständischen Industrieunternehmen. Er betont die Verantwortung von Rittal innerhalb der Branche und der Gesellschaft. Das Unternehmen sieht es als Privileg an, diese Rolle einzunehmen und strebt an, auch in Zukunft diesem Anspruch gerecht zu werden. Durch seine Innovationskraft und unternehmerische Verantwortung möchte Rittal weiterhin zum Wohlstand und zur sozialen Verantwortung in der Gesellschaft beitragen.

