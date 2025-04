Roboter von pi4_robotics entlasten Pflegeteams und verbessern die Kommunikation

Die Roboter von pi4_robotics bieten eine effektive Lösung für Pflegeeinrichtungen, die nach Entlastung für ihr Team suchen. Mit ihrer kontinuierlichen Überwachungsfunktion können sie schnell auf Stürze von Bewohnern oder Feuer reagieren. Dadurch wird die Sicherheit der Bewohner erhöht und das Pflegeteam entlastet. Die Roboter können rund um die Uhr eingesetzt werden und bieten eine zuverlässige Unterstützung für das Team.



Effiziente Entlastung für Pflegeteams durch den Workerbot9

Der Workerbot9 ist ein Roboter, der Pflegeteams bei der Bewältigung von Logistikaufgaben unterstützt. Durch seine effiziente Arbeitsweise entlastet er das Personal und schafft mehr Zeit für die wichtige Pflege und Kommunikation mit den Bewohnern. Der Roboter übernimmt lästige Aufgaben wie den Transport von Gegenständen und die Bewirtung der Bewohner. Dadurch können sich die Pflegeteams besser auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und eine verbesserte Betreuung gewährleisten. Der Workerbot9 ist eine zuverlässige Unterstützung für Pflegeeinrichtungen und trägt zu einer effektiven Arbeitsweise bei.

Effiziente Integration und einfache Bedienung für Serviceroboter in der Pflege

Der Roboter von pi4_robotics ist ein unkompliziertes und effizientes Teammitglied, das innerhalb eines Tages einsatzbereit ist. Er benötigt keine zusätzliche Infrastruktur, da entweder vorhandenes WLAN genutzt oder sein integriertes 4G Modem verwendet werden kann, um mit dem Cloudserver zu kommunizieren. Jeder Mitarbeiter kann dem Roboter Aufgaben übertragen, und die Bedienung ist so einfach wie das Bedienen einer Kaffeemaschine. Der Roboter kann von jedem Mobiltelefon oder Computer aus gesteuert werden, ohne dass eine Installation von Apps erforderlich ist.

Roboter unterstützt bei der Versorgung und Unterhaltung der Bewohner

Der Roboter von pi4_robotics bietet eine breite Palette an Unterstützungsfunktionen für Pflegeteams. Er kann nicht nur Gäste empfangen und zu den Bewohnern bringen, sondern auch die Bewohner mit Essen, Getränken und anderen Gegenständen versorgen. Darüber hinaus erinnert er die Bewohner regelmäßig ans Trinken und kann sie auch mit Getränken versorgen. In Pausenzeiten sorgt der Roboter für Unterhaltung und Spiele für die Bewohner. Besonders wichtig ist seine Fähigkeit, Bewohner in den Gängen zu melden und vor Feuer zu warnen. In Zeiten personeller Engpässe können Bewohner dank des Roboters per Telepräsenz Kontakt mit Pflegekräften, Verwandten oder Ärzten aufnehmen.

Roboter als Service: Kostenersparnis durch flexible Mietoptionen möglich

Pflegeeinrichtungen haben nun die Möglichkeit, Pflegeroboter von Robozän Deutschland zu mieten, anstatt sie zu kaufen. Mit Arbeitsverträgen RaaS (Robot as a Service) können sie die Roboter flexibel in ihr Team integrieren und Kosten sparen. Bei einem 24/7 Betrieb beträgt der Mindestlohn für die Roboter, inklusive Strom, EUR 5,00 netto. Die Arbeitsverträge können direkt im Webshop abgeschlossen werden und die Lieferung erfolgt schnell und unkompliziert.

Die Roboter von pi4_robotics stellen eine effektive Lösung zur Entlastung von Pflegeteams dar. Sie übernehmen wichtige Logistikaufgaben und ermöglichen dadurch eine verbesserte Kommunikation zwischen Pflegepersonal und Bewohnern. Mit ihren vielfältigen Funktionen wie dem Empfang von Gästen, der Versorgung der Bewohner und der Sicherheitsüberwachung bieten sie eine rund um die Uhr Unterstützung. Die flexible Mietoption von Robozän Deutschland ermöglicht es Pflegeeinrichtungen, Kosten zu sparen und die Roboter schnell und unkompliziert in ihr Team zu integrieren.