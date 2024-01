Nomagic präsentiert auf der LogiMAT 2024 innovative Roboterlösungen

Nomagic, ein bekannter Entwickler für intelligente Logistik-Roboter-Systeme, konnte auf der LogiMAT 2023 mit der Vorstellung des neuesten Kommissionierroboters „Hugo“ aus der Produktlinie „justPick“ zahlreiche neue Kunden gewinnen. Führende Kontraktlogistiker setzen inzwischen auf die Roboterlösungen von Nomagic. Das Unternehmen plant, diesen Erfolg auf der LogiMAT 2024 zu wiederholen und präsentiert sich auf der Messe in Halle 1, Galerie, Standnummer 1GA57.



Nomagic: Roboterlösungen für nahtlose Lagerprozesse und automatisierte Fulfillment-Zentren

Die Roboterlösungen von Nomagic bieten den Anwendern unter dem Motto „Seamless Warehouse Operations“ zahlreiche Vorteile. Durch den automatisierten Fluss der Produkte von der Warenannahme über die Lagerung bis hin zur Verpackung und zum Versand ermöglicht Nomagic nahtlos ineinander greifende Warehousing-Prozesse. Dies ist besonders vorteilhaft für Unternehmen, die manuelle Lager in automatisierte Fulfillment-Zentren umwandeln möchten.

Nomagic präsentiert innovative Lösung zur Steigerung der Automatisierung und Effizienz in Lageranlagen

Nomagic stellt auf der LogiMAT 2024 eine innovative Lösung für die „Order Preparation“ vor, die die Automatisierung und Effizienz von AutoStore-Anlagen und anderen Systemen verbessert. Insbesondere für die Fashion- und produzierende Industrie konzipiert, ist diese Lösung auch für andere Anwendergruppen im Lagerbereich geeignet. Mithilfe des neuen justPick-Roboters von Nomagic wird ein weiterer Schritt in Richtung Prozessautomatisierung ermöglicht.

Effiziente Kommissionierung mit roboterbasiertem System für AutoStore-Anlagen

Die Order Preparation-Lösung von Nomagic ist ein innovatives, roboterbasiertes System, das sich auf die vollautomatisierte Kommissionierung an AutoStore-Anlagen spezialisiert hat. Der Industrieroboter agiert an der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine und übernimmt das Artikelhandling an den Ports der AutoStore-Anlagen. Dabei ist er sowohl für die Einlagerung als auch für die Kommissionierung zuständig. Durch diese effiziente Lösung wird der Arbeitsprozess optimiert und ein reibungsloser Ablauf gewährleistet.

Der Roboterarm von Nomagic übernimmt die Aufgabe, Artikel aus den Ladungsträgern des Wareneingangs zu entnehmen und in den Behältern abzulegen. Bei der Kommissionierung nimmt der Roboterarm die bestellten Artikel aus den Quellbehältern und platziert sie optimiert in Versandkartons. Dank der Bilderfassung, des integrierten KI-Vision-Systems von Nomagic und der empfindlichen Sensortechnik funktionieren die Arbeitsabläufe zuverlässig und schnell.

Dank der schnellen Bildverarbeitung und dem präzisen Artikelzugriff in Echtzeit ermöglicht der Roboterarm von Nomagic eine autonome Kommissionierung von über 90 Prozent aller Artikelnummern. Dabei arbeitet der Roboterarm mehr als zwei Stunden lang kontinuierlich und bietet die Möglichkeit, die Kommissionierung auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten durchzuführen. Die Anwendung ist zudem flexibel erweiterbar und kann von einer einzelnen Station bis hin zu einer kompletten Roboterflotte angepasst werden.

Effiziente Roboterlösung für nahtlose automatisierte Prozesse in der Logistik

Die innovative Weiterentwicklung der intelligenten Roboterlösung von Nomagic ermöglicht eine nahtlose Integration und weitere Automatisierung von Prozessen. Der Geschäftsführer Nowicki ist fest davon überzeugt, dass die Order Preparation-Lösung den speziellen Anforderungen des Fashion-Handels und der produzierenden Industrie gerecht wird. Sie bietet der Branche ein leistungsstarkes Instrument für eine schnelle und termingerechte Abwicklung von Aufträgen. Durch den Einsatz von Robotertechnologie können Unternehmen ihre Effizienz steigern und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken. Die Lösungen von Nomagic ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse der Kunden und gewährleisten eine reibungslose Lagerung, Kommissionierung und Verpackung von Produkten.

Die Roboterlösungen von Nomagic bieten den Anwendern eine Vielzahl von Vorteilen, darunter eine vollautomatisierte und effiziente Lagerung, Kommissionierung und Verpackung von Produkten. Durch die nahtlos ineinander greifenden Warehousing-Prozesse wird eine optimale Nutzung des Lagerplatzes gewährleistet. Zudem ermöglicht die flexible Erweiterbarkeit der Lösungen eine individuelle Anpassung an die spezifischen Anforderungen der Kunden. Mit den Roboterlösungen von Nomagic können Unternehmen ihre Logistikprozesse optimieren und ihre Effizienz steigern.

Die Order Preparation-Lösung von Nomagic ist eine innovative Lösung, die speziell für die Mode- und Produktionsindustrie entwickelt wurde. Durch den Einsatz von Robotertechnologie können Unternehmen ihre Auftragsabwicklung beschleunigen und sicherstellen, dass die Aufträge termingerecht abgewickelt werden. Die Roboterlösungen von Nomagic sind ein leistungsstarkes Werkzeug, um die Effizienz von Logistikprozessen zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken. Mit dieser Lösung können Unternehmen ihre Lagerung, Kommissionierung und Verpackung automatisieren und nahtlos ineinander greifende Prozesse schaffen.