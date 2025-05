Innovative Lösung ermöglicht automatisierte Be- und Entladung von Solarwafern

Der führende Hersteller von Raumfahrt-Solartechnologie hat in Zusammenarbeit mit acp systems eine bahnbrechende Lösung entwickelt, um den automatisierten Be- und Entladeprozess von Solarwafern zu optimieren. Die Robotiklösung basiert auf modernster Bildverarbeitungstechnologie, die eine äußerst präzise Positionierung der Wafer in den Werkstückträgern ermöglicht. Zudem gleicht das System die Fertigungstoleranzen der Carrier sowie die Schrumpfung während der Abkühlung aus. Die Vorteile dieser innovativen Technologie für die Solarindustrie sind vielfältig.



Erfolgreiche Bewältigung der Herausforderungen bei der Solarwafer-Automatisierung durch acp systems

Die Automatisierung des Be- und Entladeprozesses von Solarwafern war bisher eine große Herausforderung, da eine präzise Positionierung der Wafer in den Werkstückträgern erforderlich ist, um Beschädigungen zu vermeiden. Zusätzlich müssen die Fertigungstoleranzen der Carrier und die Schrumpfung durch Abkühlung ausgeglichen werden. Dank der bildverarbeitungsgestützten Robotiklösung von acp systems wurden diese Herausforderungen erfolgreich gelöst.

Innovative Robotiklösung ermöglicht präzise Positionierung von Solarwafern

Die Robotiklösung von acp systems verwendet einen Industrieroboter mit einem speziellen Flach-Vakuumgreifsystem. Der Roboter nimmt die Solarwafer aus den Kassetten und platziert sie auf einem hinterleuchteten Ausrichttisch. Ein Kamerasystem mit einer 12-Megapixel-Kamera erkennt die genaue Position der Wafer und überträgt diese Informationen an die Cognex Vision Pro-Software. Die Software berechnet dann die Lage- und Winkelkompensation und gibt diese Daten an die Robotersteuerung weiter. Dadurch wird eine hohe Positioniergenauigkeit erreicht.

Effiziente und präzise Bearbeitung von beidseitig beschichteten Solarzellen durch Flippstation

Die Flippstation ist ein wichtiger Bestandteil des automatisierten Prozesses zur Bearbeitung von beidseitig beschichteten Solarzellen. Sie nimmt die Wafer einzeln vom Roboter entgegen und dreht sie um 180 Grad, bevor der Roboter sie zum Ausrichttisch transportiert. Diese Integration ermöglicht eine effiziente und präzise Bearbeitung der Solarzellen, da sie sicherstellt, dass beide Seiten der Zellen gleichmäßig beschichtet werden.

Effektive Qualitätskontrolle zur Sicherstellung der Produktqualität bei Solarzellen

Nachdem die Solarzellen beschichtet wurden, erfolgt eine abschließende Qualitätskontrolle durch das Kamerasystem am Ausrichttisch. Dabei wird geprüft, ob die Kanten der Wafer frei von Beschädigungen sind. Diese integrierte Qualitätskontrolle trägt dazu bei, die Produktqualität sicherzustellen und mögliche Mängel frühzeitig zu erkennen.

Innovative Robotiklösung von acp systems optimiert Solarwafer-Bearbeitung

Die innovative Robotiklösung von acp systems nutzt Bildverarbeitungstechnologie, um Solarwafer präzise und schonend zu bearbeiten. Dank dieser Lösung sind seit der Inbetriebnahme keine Waferbrüche mehr aufgrund von Handhabungsfehlern aufgetreten. Die vollautomatische Arbeitsweise des Systems trägt dazu bei, die Produktivität und Wirtschaftlichkeit in der Solarindustrie erheblich zu steigern.

Innovative Robotiklösung optimiert Solarwafer-Handling und Produktqualität

Die bildverarbeitungsgestützte Robotiklösung von acp systems revolutioniert die Automatisierung der Be- und Entladung von Solarwafern. Durch präzise Positionierung und Ausgleich von Fertigungstoleranzen und Schrumpfung wird die Produktqualität gesteigert. Die hohe Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Systems führen zu einer verbesserten Produktivität in der Solarindustrie. Die innovative Technologie von acp systems setzt neue Maßstäbe für eine nachhaltige und effektive Solarproduktion.