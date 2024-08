Robuste Industrie-Tablets für anspruchsvolle Umgebungen – Vielseitige Funktionen und widerstandsfähige Bauweise

Das robuste 13,3-Zoll-Industrie-Tablet von Atlantik Elektronik wurde speziell für den Einsatz in herausfordernden Umgebungen entwickelt. Mit seinem widerstandsfähigen Gehäuse ist es beständig gegen Stöße, Vibrationen und extreme Temperaturen. Das helle FHD-Display mit IPS-Technologie ermöglicht einen weiten Betrachtungswinkel, während die PCAP-Touch-Funktion mit 10-Punkt-Multitouch-Eingabe eine einfache Bedienung gewährleistet. Zusätzlich verfügt das Tablet über eine hochauflösende 5-MP-Autofokus-Kamera und vielfältige Konnektivitätsoptionen wie WiFi, Bluetooth, USB und Micro-HDMI.



Vielseitige Industrie-Tablets für anspruchsvolle Umgebungen und Einsatzbereiche

Die Industrie-Tablets von Atlantik Elektronik sind äußerst anpassungsfähig und können individuell für den Einsatz in industriellen Umgebungen konfiguriert werden. Sie sind mit sowohl Android- als auch Windows-Betriebssystemen kompatibel und bieten eine Vielzahl von Speicheroptionen. Mit ihren hochauflösenden Touch-Displays und robusten Case-Optionen ermöglichen sie eine einfache Bedienung unter schwierigsten Bedingungen. Diese Tablets sind die ideale Lösung für den Einsatz in Fabriken, Lagerhallen, Fertigungsanlagen, Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen und tragen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und Sicherheit bei.

Umfassende Unterstützung und Expertise für Industrie-Tablet-Konfiguration und -Einrichtung

Atlantik Elektronik ist ein zuverlässiger Partner für die Konfiguration und Einrichtung robuster Industrie-Tablets. Mit einem umfangreichen Technologie- und Produktportfolio sowie langjährigen Partnerschaften mit renommierten Unternehmen wie Qualcomm, Thundercomm und JMO bietet Atlantik Elektronik individuelle Ausstattungsmöglichkeiten und hohe Leistungsfähigkeit. Neben der Distribution und dem Design-In werden auch Support- und Logistikmodelle angeboten, um einen umfassenden Service zu gewährleisten.

Zuverlässige Industrie-Tablets für effiziente Produktionssteuerung und Patientenbetreuung

Die Industrie-Tablets von Atlantik Elektronik sind äußerst vielseitig und können in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden. Von der Produktionssteuerung in Fabriken über die Patientenbetreuung in Krankenhäusern bis hin zum sicheren Datenmanagement in Lagerhallen bieten diese Tablets eine zuverlässige und effiziente Lösung. Durch ihre robuste Bauweise und ihre Anpassungsfähigkeit an individuelle Anforderungen unterstützen sie die betriebliche Effizienz und Sicherheit in unterschiedlichen Umgebungen.

Robuste Industrie-Tablets für anspruchsvolle Umgebungen – Vielseitige Funktionen und widerstandsfähiges Design

Die robusten Industrie-Tablets von Atlantik Elektronik zeichnen sich durch ihre widerstandsfähige Bauweise aus, die sie ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen macht. Mit ihrem hochauflösenden Display bieten sie eine klare und detaillierte Darstellung von Informationen. Zudem können die Tablets individuell an die Bedürfnisse verschiedener Branchen angepasst werden. Dank der Unterstützung von Atlantik Elektronik und seinen Partnern können die Tablets optimal konfiguriert und eingerichtet werden, um eine effiziente Nutzung zu gewährleisten. Insgesamt sind die Industrie-Tablets von Atlantik Elektronik eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für Industrieanwendungen, Produktionssteuerung, medizinische Bereiche, sicheres Datenmanagement und Patientenbetreuung. Weitere Informationen zu den Industrie-Tablets von Atlantik Elektronik finden Sie auf deren Website.