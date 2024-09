MAVIG’s Victoria-Kollektion: Optimale Schutzmaßnahmen für weibliche Röntgenarbeiterinnen

Die Victoria-Kollektion von MAVIG ist eine speziell entwickelte Schutzkleidung, die den weiblichen Körper beim Röntgen optimal schützt. Mit ihrem maßgeschneiderten Schnitt und der Anpassung an die Anatomie der Frau bietet sie einen effektiven Schutz vor Strahlenbelastung am Arbeitsplatz. Die Kollektion zielt darauf ab, die Risiken für Frauen im Gesundheitswesen zu minimieren und ihnen die Sicherheit zu geben, die sie benötigen.



Steigende Krebsinzidenz bei weiblichen Orthopäden und Radiologietechnikern

Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass orthopädische Chirurginnen, Radiologietechnikerinnen und Ärztinnen einem erhöhten Risiko für Brustkrebs ausgesetzt sind. Die steigende Inzidenz von Brustkrebs in diesen Berufsgruppen wird auf die berufliche Strahlenexposition zurückgeführt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, Schutzmaßnahmen und adäquate Schutzkleidung zu verbessern, um die Gesundheit der medizinischen Fachkräfte zu schützen.

Entscheidende Bedeutung der richtigen Schutzkleidungsgröße für medizinische Fachkräfte

Die richtige Größe von Schutzkleidung ist entscheidend, um ausreichenden Schutz zu gewährleisten. Zu kleine Kleidung bietet keinen ausreichenden Schutz, während zu große Kleidung zu einer unzureichenden Abdeckung führt. Dies betrifft nicht nur Frauen, sondern auch alle medizinischen Fachkräfte, die Strahlen ausgesetzt sind. Daher ist es wichtig, dass Hersteller die richtigen Größen anbieten und Arbeitgeber diese bereitstellen.

Die aktuelle Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für Frauen bietet keinen ausreichenden Schutz im Bereich des Brustgewebes, insbesondere in der Nähe der Achselhöhle. Da das Brustgewebe besonders empfindlich gegenüber Strahlung ist, ist es äußerst wichtig, dass es geschützt wird. Die neue Victoria-Kollektion von MAVIG wurde speziell entwickelt, um einen optimalen Schutz des Brustgewebes zu gewährleisten.

Der Ausschuss der Ärztinnen im Hartmannbund betont die Dringlichkeit, die Arbeitsschutzvorschriften für Ärztinnen in Bezug auf angemessene Schutzkleidung zu verbessern. Die Victoria-Kollektion von MAVIG ist ein bedeutender Fortschritt in diese Richtung und gewährleistet den Frauen die notwendige Sicherheit am Arbeitsplatz.

Das MAVIG-Team für Persönliche Schutzausrüstung besteht hauptsächlich aus Mitarbeiterinnen, die regelmäßig die Produkte testen, um ein Gespür für die Anforderungen des weiblichen Körpers zu bekommen. Die Victoria-Kollektion wurde speziell entwickelt, um den weiblichen Körper optimal zu schützen. Durch verkleinerte Armausschnitte und einen Schnitt, der sich der weiblichen Figur anpasst, wird das Brustgewebe effektiv geschützt. Die Kollektion kann idealerweise mit einem Bolero kombiniert werden, um auch das Schultereckgelenk zu schützen.

Die Victoria-Kollektion von MAVIG bietet Frauen im Gesundheitswesen einen optimalen Schutz vor Strahlenbelastung am Arbeitsplatz, ohne dabei den Geldbeutel zu belasten. Durch preisliche Gleichstellung mit der regulären Kollektion wird gewährleistet, dass Männer und Frauen für einen guten Schutz nicht unterschiedliche Preise zahlen müssen.

