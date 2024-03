Rohde & Schwarz verifiziert erfolgreich NTN NB-IoT-Testfälle

Rohde & Schwarz hat erfolgreich die NTN NB-IoT-Testfälle des Work Items 333 verifiziert und dadurch das Global Certification Forum (GCF) ermöglicht, dieses Work Item in sein Gerätezertifizierungsprogramm aufzunehmen. Hersteller von IoT-Chipsätzen, -Modems und -Endgeräten sowie Testhäuser können nun die bewährte Lösung von Rohde & Schwarz nutzen, um die nächste Generation von IoT-Geräten auf Basis nicht-terrestrischer Netze (NTN) auf den Markt zu bringen und flächendeckende Konnektivität an Land, auf See und in der Luft zu ermöglichen.



Erfolgreiche Verifizierung der Konformitätstests für NTN NB-IoT-Geräte

Die Konformitätsbestätigung ist ein wesentlicher Schritt für die Einführung von IoT-Geräten auf dem Markt. Um sicherzustellen, dass diese Geräte fehlerfrei funktionieren, müssen sie von akkreditierten Testlaboren zertifiziert werden. Im Rahmen des Treffens Nr. 77 der Conformance Agreement Group (CAG) wurden die Grundlagen für Konformitätstests von NTN NB-IoT-Geräten geschaffen. Dies wurde erreicht, indem erfolgreich die NTN NB-IoT-Testfälle für 3GPP Rel. 17 im Work Item 333 verifiziert wurden.

Rohde & Schwarz hat gemeinsam mit führenden Chipsatzherstellern wie Qualcomm Technologies, MediaTek und Sony Semiconductor Israel einen maßgeblichen Beitrag zur Umsetzung von IoT-Anwendungsfällen auf der Grundlage nicht-terrestrischer Netze geleistet. Diese Innovation betrifft verschiedene Branchen wie Smartphones, Konsumgüter, Automotive, Landwirtschaft, Seefahrt, Logistik und Bergbau. Die NTN NB-IoT-Protokolltestfälle des Work Items 333 decken spezifische Signalisierungsaspekte für NB-IoT-Geräte ab und ermöglichen so eine zuverlässige und effiziente Kommunikation in diesen Sektoren.

Rohde & Schwarz hat eine marktführende NB-IoT-Lösung entwickelt, die alle erforderlichen Funktionen für Forschung, Entwicklung, Produktion und Konformitätsprüfungen bereitstellt. Dank des R&S CMW500 Radio Communication Testers können Ingenieure ihre NTN NB-IoT-Geräte unter realistischen Bedingungen bewerten. Die Testlösung ermöglicht die Emulation verschiedener Orbits und die Verifizierung von NTN-Aspekten wie Zeit- und Frequenzsynchronisation, niedrigem Signal/Stör-Abstand (SINR), Energiesparmechanismen und GNSS-Erfassung.

Die GCF-zertifizierte Plattform R&S CMW-IoT von Rohde & Schwarz ist eine integrierte Single-Box-Lösung, die speziell für die Durchführung von Konformitätstests von IoT-Geräten entwickelt wurde. Mit dieser Lösung können Hersteller und Netzbetreiber die Konformität ihrer Geräte mit den geltenden Standards überprüfen und gleichzeitig die Netzbetreiber-Abnahmetests erfolgreich absolvieren. Durch die Integration aller erforderlichen Tools und Funktionen in einer einzigen Plattform bietet der R&S CMW-IoT eine effiziente und kostengünstige Lösung für die Zertifizierung von IoT-Geräten.

Rohde & Schwarz hat mit seiner NB-IoT-Lösung und den NTN-Features einen bedeutenden Beitrag zur Umsetzung von IoT-Anwendungsfällen auf Basis nicht-terrestrischer Netze geleistet. Die erfolgreiche Verifizierung der NTN NB-IoT-Testfälle ermöglicht eine vereinfachte Zertifizierung der IoT-Geräte und ermöglicht eine flächendeckende Konnektivität in verschiedenen Sektoren. Ingenieure können mithilfe des R&S CMW500 eine umfassende Testlösung nutzen, um die Geräte unter realistischen Bedingungen zu bewerten und ihre Konformität sicherzustellen. Mit der Single-Box-Lösung R&S CMW-IoT steht eine effiziente Möglichkeit für Konformitätstests und Netzbetreiber-Abnahmetests zur Verfügung.